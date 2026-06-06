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মাথাভাঙায় কাটমানির 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিল তৃণমূল কাউন্সিলর

তৃণমূল কাউন্সিলর প্রকাশ্যে বিতরণ করলেন 1 লক্ষ টাকা ৷ দেওয়া বাকি আরও কয়েক লক্ষাধিক টাকা ৷

Trinamool councillor
কাটমানির টাকা ফেরত দিচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 3:41 PM IST

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মাথাভাঙা, 6 জুন: রাজ্যের নানা প্রান্তে বিভিন্ন এলাকায় কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার ঘটনা এখন সামনে আসছে । এর আগে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি এলাকা এবং মাথাভাঙা শহরেও এমন ঘটনা ঘটেছিল । এবার মাথাভাঙা শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডে কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ।

অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ওই এলাকায় জমি বিক্রি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের নামে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছিল । পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়েরও অভিযোগ ওঠে । এই অভিযোগের তির ছিল স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ এবং মাথাভাঙা শহর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নয়নজ্যোতি সাহার বিরুদ্ধে ।

মাথাভাঙায় কাটমানির টাকা ফেরতের হিড়িক তৃণমূল কাউন্সিলরের ! (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের মতোই এলাকা ছাড়া হয়েছিল অভিযুক্ত কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ ও যুব নেতা নয়নজ্যোতি সাহা । ফল প্রকাশের প্রায় এক মাস পরে কাকলি ঘোষ এলাকায় ফিরে এলেও এখনও বাড়ি ছাড়া রয়েছেন নয়নজ্যোতি সাহা । এলাকায় ফেরার পর কাকলি ঘোষ টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন । সেই মতো স্থানীয় দুর্গা মন্দিরের বারান্দায় বসে প্রাপকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় । শুক্রবার রাতে ওই মন্দির প্রাঙ্গণেই উপস্থিত হয়ে তিনি প্রকাশ্যে মোট এক লক্ষ টাকা ফেরত দেন বলে জানা গিয়েছে । তবে এখনও কয়েক লক্ষ টাকার বেশি ফেরত দেওয়া বাকি রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের ।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রকাশ শাহ বলেন, "ব্যক্তিগত একটি সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আমার কাছ থেকে 50 হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল । পরে আরও টাকা চাওয়া হয়,তবে কোনও কাজ করা হয়নি । তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়েই আমার কাছ থেকে ওই টাকা নেওয়া হয়েছিল । শুক্রবার আমাকে 25 হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং বাকি টাকা কয়েক দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।"

Trinamool councillor
স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে কাটমানি নিয়েছিলেন (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে দেবজিৎ সাহা নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, "আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমার কাছ থেকে 45 হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল । শুধু টাকা নেওয়াই নয়, কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ ও যুব নেতা নয়নজ্যোতি সাহা এলাকার বাসিন্দাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিলেন । বর্তমানে আমাকে 25 হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং বাকি অর্থও শীঘ্রই ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ।"

যদিও সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করেছেন কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আমাকে ব্যবহার করেই টাকা তুলেছিল যুব সভাপতি নয়নজ্যোতি সাহা । সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও অত্যাচারী এবং তার চাপে পড়েই আমাকে বিভিন্ন কাজ করতে হয়েছে । তোলা টাকার কোনও অংশই আমি নিইনি ৷ বরং সমস্ত অর্থ নয়নজ্যোতি সাহাই নিয়েছে ।"

Trinamool councillor
ধাপে ধাপে টাকা ফেরতের দিচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । টাকা ফেরতের এই প্রক্রিয়া আগামিদিনেও চলবে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।

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CUT MONEY
TRINAMOOL LEADER
কাটমানি
তৃণমূল নেতা
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