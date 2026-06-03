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মাদক-বেআইনির অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর

ধৃতের নাম পাপাই রাহা৷ বনগাঁ পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি৷ তাঁকে এদিন কোমরে দড়ি বেঁধে পেশ করা হয় আদালতে৷

Trinamool Councillor Arrested
গ্রেফতার বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 6:05 PM IST

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বনগাঁ, 3 মে: মাদক পাচার ও বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর৷ ধৃত কাউন্সিলরের নাম পাপাই রাহা। তিনি বনগাঁ পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এদিন তাঁকে গোপালনগর থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে পাঠানো হয় আদালতে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কাউন্সিলর পাপাই রাহার বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র মজুত করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে আরও অভিযোগ রয়েছে।

মাদক-বেআইনির অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর (ইটিভি ভারত)

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়াকে 14 নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারের সময় ঘেরাও করা হয়েছিল। ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ওই ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূল কাউন্সিলর পাপাই রাহার মদত ছিল। তিনি লোকজন জড়ো করে অশোককে এলাকায় ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন।

ভোট-পর্ব শেষ হতেই পাপাই রাহার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকে গ্রেফতারির আশঙ্কায় তিনি এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দেন। বুধবার সকালে গোপালনগর থানা এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। সেখান থেকে বনগাঁ থানায় আনা হয়। তারপর থানা থেকে তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধে বনগাঁ মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

Trinamool Councillor Arrested
গ্রেফতার বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)

আদালতে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ধৃত পাপাই বলেন, ‘‘আমি 14 নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি। একজন জনপ্রতিনিধির যা কাজ, আমি সেটাই এতদিন করেছি। মানুষ আছে। সময়ের সঙ্গে একদিন সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবে।’’

স্থানীয় বিজেপি নেতা গোবিন্দ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় আমরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য 7 নম্বর ফর্ম জমা দিতে গিয়েছিলাম। তখন বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই সময় ওই তৃণমূল কাউন্সিলর পাপাই রাহা অশোকবাবুকে চূড়ান্ত অসম্মান করেছিলেন। প্রকাশ্যে তাঁকে হেনস্তা করেছিলেন। 14 নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারে গেলে তখনও আমাদের প্রার্থীকে পাপাই রাহা এলাকায় ঢুকতে দেননি। সময় সর্বশক্তিমান। আজ পাপাইবাবু তাঁর পাপের ফল পেয়েছেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।’’

Trinamool Councillor Arrested
বনগাঁ থানায় নিরাপত্তা (নিজস্ব ছবি)

এদিন আদালতে নেওয়ার সময় পুলিশ পাপাইয়ের কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সমাজে প্রশ্ন উঠেছে, বিচারের আগেই ধৃত কাউকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটানো যায় কি না! অনেকেই বলছেন, আদালত সাজা দেওয়ার আগে কোমরে দড়ি বেঁধে কাউকে রাস্তায় হাঁটানো মানে, তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

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TAGGED:

DRUG SMUGGLING
ILLEGAL ARMS
গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর
বনগাঁ পুরসভা
TRINAMOOL COUNCILLOR ARRESTED

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