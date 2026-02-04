ETV Bharat / state

মদ্যপান করে মহিলাদের কটূক্তি ! লোহার রড দিয়ে নেশাগ্রস্তদের ডেরা ভাঙলেন কাউন্সিলর

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপ ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন ৷

কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন মাদকাসক্তরাদের ডেরা ভাঙছেন (নিজস্ব ছবি)
Published : February 4, 2026 at 7:16 PM IST

জলপাইগুড়ি, 4 ফেব্রুয়ারি: এলাকায় পরিত্যক্ত ঘরে চলে মাদক সেবন । তারপরেই মাদকাসক্তরা এলাকার মহিলাদের কটূক্তি করে বলে অভিযোগ ৷ এমনকী চুরির ঘটনাও ঘটে ৷ এই অভিযোগ শোনার পরই হাতে লোহার রড ও হাতুড়ি নিয়ে কার্যত দাবাং ভূমিকায় দেখা গেল কাউন্সিলরকে । তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে ভেঙে দিলেন নেশাগ্রস্তদের ডেরা ।

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডে । অভিযোগ, রেলের জমিতে অবৈধভাবে একটি ক্লাবঘর তৈরি করে সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই মাদক সেবন করে কয়েকজন । তারাই অসামাজিক কার্যকলাপ চালাচ্ছিল । নেশাগ্রস্ত হয়ে এলাকায় চুরি করা, মহিলাদের কটূক্তি করার ঘটনাও ঘটেছে । পুলিশ একাধিকবার অভিযানও চালিয়েছে । এবার স্থানীয়দের নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেন জলপাইগুড়ির 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন । এই অবৈধ ক্লাবঘর থেকে মাত্র কিছুটা দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে দুটি স্কুল ।

মহিলাদের কটুক্তি ! লোহার রড-হাতুড় দিয়ে মাদকাসক্তরাদের ডেরা ভাঙলেন কাউন্সিলর (ইটিভি ভারত)

কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "এই পরিত্যক্ত ঘরটা বহু বছর আগে অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে ৷ এখানে মাদক সেবন করে কিছু ছেলে । এটা মানা যায় না ৷ নেশার ঘোরে মেয়েদের কটূক্তিও করে ওরা । আমরা আজ অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিলাম । বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখুক । এটা রেলের জায়গায় বিল্ডিং ৷ আমি রেলকেও লিখিতভাবে জানাব । যাতে রেল অকেজো বিল্ডিং ভেঙে দেয় । এলাকায় মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । মহিলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সবার আগে ।

এর আগেও বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা রত্না সিংহ বলেন, "সন্ধ্যার পর থেকেই এই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়ে যায় । নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছেলেরা মেয়েদের উত্যক্ত করে । আজেবাজে ভাষায় কথা বলে । বহুবার বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মিলছিল না । শেষ পর্যন্ত আমরা কাউন্সিলরকে জানাই । এরপর তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা একজোট হয়ে ক্লাবঘর ভেঙে দিই ।"

নীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এই কাজ করেন (নিজস্ব ছবি)

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ডালিয়া বর্মন বলেন, "পরিত্যক্ত একটা ঘরে ব্রাউন সুগার বিক্রি হয় এবং নেশাও করে । আজ সকালে একটি মেয়েকে উত্যক্ত করে নেশাগ্রস্তরা । আমরা এদিন কাউন্সিলরকে বিষয়টা জানাই । এরপরেই কাউন্সিলরা স্থানীয়দের একজোট হয়ে আজ নেশাগ্রস্তদের ডেরা ভেঙে দেয় । এতদিন কেউ সাহস পেত না এই নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কিছু করার । কাউন্সিলর এগিয়ে এসেছেন । আমরা খুব খুশি । আমরা চাই নেশাগ্রস্তদের থেকে মুক্তি ।"

বিজেপির নেতা শ্যাম প্রসাদ বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরেরই কোনও আস্থা নেই । তাই তিনি নিজেই মাদকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ।"

