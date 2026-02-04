মদ্যপান করে মহিলাদের কটূক্তি ! লোহার রড দিয়ে নেশাগ্রস্তদের ডেরা ভাঙলেন কাউন্সিলর

মদ্যপান করে মহিলাদের কটূক্তি ! লোহার রড দিয়ে নেশাগ্রস্তদের ডেরা ভাঙলেন কাউন্সিলর
স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপ ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন ৷
Published : February 4, 2026 at 7:16 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 ফেব্রুয়ারি: এলাকায় পরিত্যক্ত ঘরে চলে মাদক সেবন । তারপরেই মাদকাসক্তরা এলাকার মহিলাদের কটূক্তি করে বলে অভিযোগ ৷ এমনকী চুরির ঘটনাও ঘটে ৷ এই অভিযোগ শোনার পরই হাতে লোহার রড ও হাতুড়ি নিয়ে কার্যত দাবাং ভূমিকায় দেখা গেল কাউন্সিলরকে । তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে ভেঙে দিলেন নেশাগ্রস্তদের ডেরা ।
বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডে । অভিযোগ, রেলের জমিতে অবৈধভাবে একটি ক্লাবঘর তৈরি করে সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই মাদক সেবন করে কয়েকজন । তারাই অসামাজিক কার্যকলাপ চালাচ্ছিল । নেশাগ্রস্ত হয়ে এলাকায় চুরি করা, মহিলাদের কটূক্তি করার ঘটনাও ঘটেছে । পুলিশ একাধিকবার অভিযানও চালিয়েছে । এবার স্থানীয়দের নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেন জলপাইগুড়ির 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন । এই অবৈধ ক্লাবঘর থেকে মাত্র কিছুটা দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে দুটি স্কুল ।
কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "এই পরিত্যক্ত ঘরটা বহু বছর আগে অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে ৷ এখানে মাদক সেবন করে কিছু ছেলে । এটা মানা যায় না ৷ নেশার ঘোরে মেয়েদের কটূক্তিও করে ওরা । আমরা আজ অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিলাম । বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখুক । এটা রেলের জায়গায় বিল্ডিং ৷ আমি রেলকেও লিখিতভাবে জানাব । যাতে রেল অকেজো বিল্ডিং ভেঙে দেয় । এলাকায় মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । মহিলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সবার আগে ।
এর আগেও বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা রত্না সিংহ বলেন, "সন্ধ্যার পর থেকেই এই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়ে যায় । নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছেলেরা মেয়েদের উত্যক্ত করে । আজেবাজে ভাষায় কথা বলে । বহুবার বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মিলছিল না । শেষ পর্যন্ত আমরা কাউন্সিলরকে জানাই । এরপর তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা একজোট হয়ে ক্লাবঘর ভেঙে দিই ।"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ডালিয়া বর্মন বলেন, "পরিত্যক্ত একটা ঘরে ব্রাউন সুগার বিক্রি হয় এবং নেশাও করে । আজ সকালে একটি মেয়েকে উত্যক্ত করে নেশাগ্রস্তরা । আমরা এদিন কাউন্সিলরকে বিষয়টা জানাই । এরপরেই কাউন্সিলরা স্থানীয়দের একজোট হয়ে আজ নেশাগ্রস্তদের ডেরা ভেঙে দেয় । এতদিন কেউ সাহস পেত না এই নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কিছু করার । কাউন্সিলর এগিয়ে এসেছেন । আমরা খুব খুশি । আমরা চাই নেশাগ্রস্তদের থেকে মুক্তি ।"
বিজেপির নেতা শ্যাম প্রসাদ বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরেরই কোনও আস্থা নেই । তাই তিনি নিজেই মাদকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ।"