'মাছ চোর' তৃণমূল কাউন্সিলর ! রাজপুর-সোনারপুরে ভেড়ি থেকে গ্রেফতার নেতা
মাছ চুরি করতে গিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর হাতেনাতে ধরা পড়েন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ।
Published : May 30, 2026 at 2:01 PM IST
সোনারপুর, 30 মে: ভোরবেলা নিঃশব্দে ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগ ৷ গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ ধৃতের নাম বরুণ সরকার ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 32 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে এলাকার একটি মাছের ভেড়িতে কয়েকজনকে নিয়ে যান কাউন্সিলর বরুণ সরকার । অভিযোগ, সেখানে ভেড়ির মালিক বা দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়াই মাছ তোলা হচ্ছিল । ভোরের দিকে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় কয়েকজনের । এরপরই তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউন্সিলরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । উত্তেজিত জনতার হাত থেকে কাউন্সিলরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর মাছ চুরির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ভেড়ি থেকে প্রভাব খাটিয়ে মাছ তুলে নিতেন তিনি । তবে এদিন নাকি তৃণমূল কাউন্সিলরকে সরাসরি মাছ তুলতে দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কাউন্সিলরের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন এবং দ্রুত মাছ তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও চলছিল । যদিও এই বিষয়ে ধৃত কাউন্সিলরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন বাসিন্দা জানান, ভোরের অন্ধকারে মাছ তোলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ একত্রিত হতে থাকেন । এরপর তাঁরা কাউন্সিলরকে আটকে রেখে প্রতিবাদ শুরু করেন ।
সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূলের জমানায় বালি, কয়লা তো ছেড়েই দিন, এমনকি পুকুর-ভেড়ির মাছটুকুও রেহাই পায়নি ।"
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের সম্পত্তি বা এলাকার ভেড়ি থেকে এভাবে প্রভাব খাটিয়ে মাছ তুলে নেওয়া মেনে নেওয়া যায় না । একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠতেই এলাকায় ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে । উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কিছু পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয় । স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে প্রথমে কাউন্সিলরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় । পরে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে মাছ চুরির মামলা রুজু করে বরুণ সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । মাছের ভেড়ির মালিকপক্ষের অভিযোগ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হতে পারে । কাউন্সিলরের সঙ্গে আর কারা ছিলেন, তাঁদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে । অভিযুক্তকে বারুইপুর আদালতে তোলা হচ্ছে ৷
বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দু কুমার বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে । অভিযুক্তকে পুলিশকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আমরা আবেদন জানাবো ।"