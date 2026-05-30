'মাছ চোর' তৃণমূল কাউন্সিলর ! রাজপুর-সোনারপুরে ভেড়ি থেকে গ্রেফতার নেতা

মাছ চুরি করতে গিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর হাতেনাতে ধরা পড়েন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ।

মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 2:01 PM IST

সোনারপুর, 30 মে: ভোরবেলা নিঃশব্দে ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগ ৷ গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ ধৃতের নাম বরুণ সরকার ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 32 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে এলাকার একটি মাছের ভেড়িতে কয়েকজনকে নিয়ে যান কাউন্সিলর বরুণ সরকার । অভিযোগ, সেখানে ভেড়ির মালিক বা দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়াই মাছ তোলা হচ্ছিল । ভোরের দিকে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় কয়েকজনের । এরপরই তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউন্সিলরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । উত্তেজিত জনতার হাত থেকে কাউন্সিলরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর মাছ চুরির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ভেড়ি থেকে প্রভাব খাটিয়ে মাছ তুলে নিতেন তিনি । তবে এদিন নাকি তৃণমূল কাউন্সিলরকে সরাসরি মাছ তুলতে দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কাউন্সিলরের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন এবং দ্রুত মাছ তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও চলছিল । যদিও এই বিষয়ে ধৃত কাউন্সিলরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন বাসিন্দা জানান, ভোরের অন্ধকারে মাছ তোলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ একত্রিত হতে থাকেন । এরপর তাঁরা কাউন্সিলরকে আটকে রেখে প্রতিবাদ শুরু করেন ।

সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূলের জমানায় বালি, কয়লা তো ছেড়েই দিন, এমনকি পুকুর-ভেড়ির মাছটুকুও রেহাই পায়নি ।"

নিঃশব্দে ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের সম্পত্তি বা এলাকার ভেড়ি থেকে এভাবে প্রভাব খাটিয়ে মাছ তুলে নেওয়া মেনে নেওয়া যায় না । একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠতেই এলাকায় ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে । উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কিছু পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয় । স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে প্রথমে কাউন্সিলরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় । পরে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে মাছ চুরির মামলা রুজু করে বরুণ সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।

তৃণমূল কাউন্সিলর বরুণ সরকার (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । মাছের ভেড়ির মালিকপক্ষের অভিযোগ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হতে পারে । কাউন্সিলরের সঙ্গে আর কারা ছিলেন, তাঁদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে । অভিযুক্তকে বারুইপুর আদালতে তোলা হচ্ছে ৷

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দু কুমার বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে । অভিযুক্তকে পুলিশকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আমরা আবেদন জানাবো ।"

