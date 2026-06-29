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তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলার

তাঁকে আগরপাড়ার তেঁতুলতলা এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে । সোমবার দুপুরে তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।

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তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 2:34 PM IST

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পানিহাটি, 29 জুন: তোলাবাজি, বেআইনি নির্মাণ ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলারকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃত কাউন্সিলারের নাম জয়ন্ত দাস । তিনি পানিহাটি পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। রবিবার রাতে তাঁকে আগরপাড়ার তেঁতুলতলা এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে । সোমবার দুপুরে তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়ন্ত দাস পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও বেআইনি নির্মাণ-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । রাজ্যে তৃণমূলের সরকার ক্ষমতায় থাকায় নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও জয়ন্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ । সর্বোপরি প্রাক্তন বিধায়ক, তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা নির্মল ঘোষের আশীর্বাদের হাত তাঁর মাথার উপর থাকায় এতদিন কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷

রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর থেকে কাউন্সিলার জয়ন্ত দাসের বিরুদ্ধে বাসিন্দারা মুখ খুলতে শুরু করেন । রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার কয়েকদিন পরে বিজেপি কর্মীরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হন । বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা ৷ অভিযোগ, জয়ন্তর অনুগামী দুষ্কৃতীরা ওই বিজেপি কর্মীদের মারধর করেন । এই ঘটনায় খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । জয়ন্তর বিরুদ্ধেও থানায় অভিযোগ দায়ের হয় । এরপর কিছুদিন জয়ন্ত দাস গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন ।

রবিবার রাতে আগরপাড়ার তেঁতুলতলা এলাকা থেকে পুলিশ অভিযুক্ত জয়ন্তকে আটক করে । রাতভর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । সোমবার সকালে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । ধৃতকে সোমবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে । ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "জয়ন্ত দাসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে । অন্য যে অভিযোগগুলোর কথা উঠেছে, সেগুলোও খতিয়ে দেখা হবে।"

এই ঘটনা সম্পর্কে তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চাননি । পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের 'ডান হাত' বলে পরিচিত কাউন্সিলর জয়ন্ত দাস গ্রেফতার সম্পর্কে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য কমিটির সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, "বিধায়ক নির্মলবাবুর আশীর্বাদের হাত মাথায় থাকায় কাউন্সিলার জয়ন্ত দাস মানুষকে মানুষ বলে মনে করেননি । তোলাবাজি, বেআইনি নির্মাণ-সহ তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে । বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরেও কাউন্সিলার জয়ন্ত আমাদের কর্মীদের মারধর করেছেন । সরকার বদল হয়েছে । আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করছি । জয়ন্ত দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । তিনি যেমন অন্যায় করেছেন, আমরা তাঁর তেমনই শাস্তির দাবি তুলেছি ।"

যদিও বিধায়ক নির্মল ঘোষ বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তিনি শুধু বলেন, "আমি ব্যারাকপুরে নেই । পুরিতে বেড়াতে এসেছি । কাউন্সিলার জয়ন্ত দাসের গ্রেফতারি সম্পর্কে আমি কিছু জানি না ।"

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্নীতি ও তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা গ্রেফতার হচ্ছেন । উত্তর 24 পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহাকে হাবরা থেকে গ্রেফতার করা হয় । গ্রেফতার হয়েছেন অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, বাদুড়িয়া পুরসভার পুরপ্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য-সহ বহু জনপ্রতিনিধি । তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ তারক দে-ও গ্রেফতার হয়েছেন । গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচীকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে । ধৃতের তালিকায় আরও অনেকেই রয়েছেন ।

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JAYANTA DAS
PANIHATI MLA ASSOCIATE
জয়ন্ত দাস
তৃণমূল কাউন্সিলার গ্রেফতার
TRINAMOOL COUNCILLOR ARRESTED

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