তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি' হোঁচট খাচ্ছে দেউচায় ! বন্ধ খনন কাজ, অধরা শিল্পের স্বপ্ন

তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি' হোঁচট খাচ্ছে দেউচায় ! বন্ধ খনন কাজ, অধরা শিল্পের স্বপ্ন
আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি হওয়ার কথা বীরভূমের 'দেউচা-পাচামি'-র। এখানে 3400 একর জমিজুড়ে মজুত কমপক্ষে 1240 মিলিয়ন টন কয়লা।
Published : March 12, 2026 at 4:08 PM IST
দেউচা (বীরভূম), 12 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে তাদেরই ফেরি করা স্বপ্ন - দেউচা-পাচামি ৷ 'উন্নয়নের পাঁচালি' নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলকে হোঁচট খেতে হচ্ছে বীরভূমের এই খোলামুখ কয়লা প্রকল্পে ৷ 'বাংলার শিল্পের স্বপ্ন' দেখানো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খনি প্রকল্পের খনন কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এর ভবিষ্যৎ বিশবাঁও জলে ৷ কারণ? বাতিল হওয়ার পর আর কোনও কোম্পানি দরপত্র পূরণ করেনি । অথচ, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে ঘটা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, শিল্প হবে, লক্ষ-লক্ষ কর্মসংস্থান হবে । এমনকি, তা রাজ্যের শিল্প বাজেটে নথিভুক্তও রয়েছে ৷
কিন্তু, বর্তমানে সবই বন্ধ, দেউচায় বড় বড় ব্যানার, তোরণে শুধুই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে দেউচা-পাচামি খনি প্রকল্পের বিজ্ঞাপনটুকুই জ্বলজ্বল করছে ৷ বিরোধীদের কটাক্ষ পুরোটাই ভাঁওতা, মানুষ ঠকানোর জন্যই শিল্পের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল । এই খনি প্রকল্পের কাজ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে (ডাব্লুবিপিডিসিএল)।
যদিও, তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি হবে ৷ সেই মতো জায়গা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল । তিনি কথা দিয়েছিলেন, যাঁদের জমি নেওয়া হবে তাঁদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৷ তা পূরণ হয়েছে । বর্তমানে যে কোনও কারণেই হোক, হতে পারে টেকনিক্যাল কারণে কাজটা বন্ধ আছে ৷ তবে ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়ে গিয়েছে, কাজটা শীঘ্রই শুরু হবে ৷ রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ আছে মানুষের জন্য । বিরোধীরা মিথ্যা অপপ্রচার করছে ।"
সিঙ্গুরে টাটা বিদায়ের পর রাজ্যে বড় শিল্পের যে আকাল পড়েছে, তা সর্বজনবিদিত । কিন্তু, রাজ্যবাসীকে নতুন করে শিল্পের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তা হল বীরভূমের দেউচা-পাচামি খোলামুখ কয়লা খনি । লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে, বিপুল অঙ্ক বিনিয়োগ হবে । শুধু এ দেশের নয়, বিদেশি কোম্পানিরাও বিনিয়োগ করবে রাজ্যে ৷ বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের শিল্পের তালিকায় প্রথম গুরুত্ব ছিল এই 'দেউচা-পাচামি' ৷ জোর কদমে চলছিল প্রচার ৷ এমনকি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূল উন্নয়নের প্রচারের তালিকায় অগ্রণী এই কয়লা শিল্প ৷ এত কিছুর পরেও সবটাই 'ভাঁওতা', সবটাই 'বিজ্ঞাপনে' ? প্রশ্ন বিরোধীদের ৷
দেউচা পাচামির গুরুত্ব
বিশ্বের সব থেকে বড় খোলামুখ কয়লা খনি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ অ্যান্টিলোপ রোশেল । আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি হওয়ার কথা বীরভূমের 'দেউচা-পাচামি'-র। এখানে 3400 একর জমিজুড়ে মজুত আছে কমপক্ষে 1 হাজার 240 মিলিয়ন টন কয়লা । যা ঠিকমতো উত্তোলন হলে 100 বছর ভারতকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানির জন্য ভাবতে হবে না ৷ কমবে পরনির্ভরশীলতা । তবে এই কয়লার উপরের স্তরে রয়েছে 1 হাজার 138 মিলিয়ন টন ব্যাসল্ট শিলা ৷ আগে শিলা উত্তোলন করতে হবে, তারপর কয়লা উত্তোলন সম্ভব ।
দেউচা-পাচামি কয়লা খনির বর্তমান পরিস্থিতি
বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ দেউচা-পাচামির খনন কাজ ৷ খনি এলাকার চতুর্দিকে পুলিশ ক্যাম্প করা রয়েছে । সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন থাকে । কাউকে খনন এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ খননের যন্ত্রাংশ পড়ে রয়েছে, আর কিছুদিন এভাবে পড়ে থাকলে যন্ত্রাংশগুলো অকেজো হয়ে যাবে ৷ খনির সামনে একটি তোরণ রয়েছে ৷ তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছবি দিয়ে লেখা আছে - 'ওয়েলকাম, দেউচা-পাচামি, দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিঙ্গা কোল ব্লক'। আরও লেখা আছে - 'ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোল ব্লক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'।
এই তোরণ ছাড়াও দেউচাজুড়ে একাধিক খনি প্রকল্পের বিজ্ঞাপনী ব্যানার রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ আদিবাসী মানুষজন ও ছেলেমেয়েদের ছবি দিয়ে প্রচার চলছে ৷ কিন্তু, বিজ্ঞাপন দিলেও বাস্তবে বিশবাঁও জলে দেউচা-পাচামি কয়লা খনি প্রকল্প ৷ কবে ফের খনন কাজ শুরু হবে, কবে থেকে কয়লা উত্তোলন হবে, আদৌ কয়লা খনি হবে কি না, কোনও সদুত্তর নেই প্রশাসনের তরফে ৷
তবে বীরভূম জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত দেউচা-পাচামিতে মোট 1 হাজার 913 জনকে চাকরির নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে জুনিয়র কনস্টেবল পদে 1 হাজার 217 জন ও গ্রুপ ডি পদে 696 জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে । আর 286 জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হবে, পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিষয়টি ৷
দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির স্থানীয় সমস্যা
বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি করতে গেলে প্রায় 20টি গ্রামের কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের বসতিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ অধিকাংশ গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত । ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল, চাষ জমি, জলাভূমি, চারণভূমি । অর্থাৎ, পরিবেশ ধ্বংস হবে, বদলে যাবে ভূ-বৈচিত্র্য ৷ খনির ফলে জলস্তর নেমে যাবে, শুকিয়ে যাবে পুকুর, নদী-সহ জলাশয়গুলি ৷ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল ৷ তাই প্রথম থেকে খনির জমি দিতে নারাজ ছিলেন বাসিন্দারা ৷ জল, জঙ্গল, জমির অধিকার না-ছাড়ার দাবিতে প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন বাসিন্দারা ৷ জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কার্যত হিমসিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনকে ৷
প্রসঙ্গত, এই দেউচা-পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য 35 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ৷ তার মধ্যে 10 হাজার কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৷ সেই মতো শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণের কাজ ৷ জমিদাতাদের পরিবার পিছু চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছে । তবে অধিকাংশ বাসিন্দাই জমি দিতে নারাজ এখনও । এই কারণে মাত্র 12 একর জমিতে প্রাথমিক খনন কাজ শুরু করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ।
দেউচা-পাচামি কয়লা খনির ঘোষণা ও খনন বন্ধের কারণ
2016 সালে প্রথম তৃণমূল সরকার জানায়, বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি করার কথা ৷ 2019 সালে কেন্দ্র সরকার এই খনির বরাত সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেয় ৷ 2021 সালের 9 নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদাতাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ও চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷
2025 সালের 5 ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির খনন কাজ শুরু হচ্ছে ৷ মমতার ঘোষণার পর 7 ফেব্রুয়ারি সেই খনন কাজ শুরু হতেই বিক্ষোভ শুরু করেছিল স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার 'মান বাঁচাতে' সেই রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে খনন কাজ শুরু করেছিলেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা । এরপরেও বহুবার স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়েছে খনন কাজ ।
কিন্তু, বর্তমানে বিক্ষোভ-আন্দোলন কিছুটা লঘু হয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও খনন কাজ বন্ধ, কারণ - পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড বা ডাব্লুবিপিডিসিএল -এর দায়িত্বে থাকা এই খনি প্রকল্পের দরপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে । দরপত্রে অসঙ্গতি থাকায় তা বাতিল করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী গ্লোবাল টেন্ডার ডেকেছিলেন, তাতেও কোনও কোম্পানির কাছ থেকে সাড়া মেলেনি ৷ এই মুহূর্তে কোনও কোম্পানি দেউচা-পাচামিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে আসছে না ৷ একদিকে জমি জট, অন্যদিকে বিরোধীদের দুর্নীতির অভিযোগের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, বিপুল টাকা লগ্নি করে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে । মূলত এই কারণেই কোনও কোম্পানি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে । তাই এই বৃহৎ খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ বিশবাঁও জলে ৷ সম্পূর্ণ বন্ধ কাজ ৷
দেউচা-পাচামি নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ
দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি করার জন্য প্রথম থেকেই প্রশাসন বলপূর্বক আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছে বলে অভিযোগ ৷ প্রথমে টাকার লোভ দেখানো হয়েছে, পরে পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগ ভূরি ভূরি ৷ এর পাশাপাশি, জমিদাতাদের চাকরির নিয়োগ পত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ বহিরাগত, ভূমিহীনদেরও কোনও ক্ষেত্রে চাকরি দেওয়া হয়েছে, কোনও ক্ষেত্রে অনেকের চাকরি স্থায়ী নয়, কোনও ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ, পরিজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে একাধিকবার সরব হয়েছে বিজেপি ও সিপিআইএম-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ৷
আরও অভিযোগ, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ কোম্পানি প্রথম দেউচায় খনন কাজ শুরু করেছিল ৷ কয়লা উত্তোলন নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপুল পরিমাণে মজুত ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলন করে বিক্রি করা ৷ তাই দরপত্র একটা কোম্পানি নিয়ে অন্য কোম্পানিকে অনৈতিক ভাবে হস্তান্তর করেছিল বলে অভিযোগ ৷
বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দেউচা-পাচামি পুরোটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাঁওতাবাজি ৷ এই শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশবাঁও জলে ৷ আমাদের কাছে খবর আছে যে কন্ট্রাক্টরের এই কাজ করার কথা, সে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে । আগের ডিএম (বিধান রায়) ও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের গেমবাজি এটা ৷ ভোটের আগে শিল্পের নামে, চাকরি দেওয়ার নাম করে পুরোটাই ভাঁওতাবাজি ৷ বিগত দিনেও বাংলায় শিল্প হয়নি, বিজেপি সরকার না-এলে হবেও না ৷ তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই আমাদের প্রথম গুরুত্ব এই দেউচা-পাচামির কয়লা শিল্প ৷"
সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই এই খনির বিরুদ্ধে ছিলাম ৷ কারণ এখানে খনি করার জন্য যেভাবে পরিবেশ ধ্বংস হবে ও আদিবাসীদের যেভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তা ঠিক নয় ৷ কয়লা এখানে অনেক নীচে, উপরে পাথরের স্তর ৷ পাথর তুলে কয়লা উত্তোলন করতে গেলে সব মানুষকে উচ্ছেদ করতে হবে, এটা চাইনি ৷ এই মজুত পাথর বিক্রি করে 5 হাজার 800 কোটি টাকা পাবে । এটার টেন্ডার হয়েছিল । যে কোম্পানি টেন্ডার পেয়েছিল, তারা আবার অন্য কোম্পানিকে টেন্ডার বিক্রি করে দিয়েছিল, যা বেআইনি ৷ পরে জানা যায়, যে কোম্পানিকে টেন্ডার হস্তান্তর করা হয়েছিল, তার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগ আছে ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকল্প জেনেশুনে মানুষ ঠকানোর উপায় ৷ যাদের চাকরি দিয়েছে, তারাও স্থায়ী নয় । একটা রাজ্যের সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী এভাবে মানুষকে মিথ্যাচার করে ঠকাবে এটা কল্পনাতীত ছিল আমাদের ৷"
যদিও দেউচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের বিষয়ে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তিনি শুধু বলেন, "নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজ চলছে, সুতরাং কাজ বন্ধ বলা যায় না ।"