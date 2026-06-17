বাড়িওয়ালার 'হুকুম', খালি করা হচ্ছে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল সদর দফতর

বাড়িওয়ালার 'হুকুম', খালি করা হচ্ছে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল সদর দফতর
তৃণমূল সূত্রে দাবি, দলীয় উদ্যোগেই এই ভবন থেকে তাদের আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। ওই বাড়ি 2027 সাল পর্যন্ত ব্যবহারের দলের চুক্তি ছিল।
Published : June 17, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: কলকাতার মেট্রোপলিটনে অস্থায়ী তৃণমূল ভবন নিয়ে সমস্যা ছিলই। এবার বাইপাসের ধারে ক্যানাল রোডের ওই অস্থায়ী তৃণমূল সদর দফতর খালি করার কাজ শুরু হয়ে গেল। মঙ্গলবার রাতে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনের দুটি তলা খালি করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ছিল যে, অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হচ্ছিল।
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলীয় উদ্যোগেই এই ভবন থেকে তাদের আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার রাত থেকেই তৃণমূল ভবনের সামনে কয়েকটি ট্রাকে আসবাবপত্র তোলা হচ্ছিল। বুধবার ভোরে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায় ওই গাড়িগুলি।
যে ভবনে তৃণমূলের এই অস্থায়ী সদর দফতরটি ছিল, তাঁর মালিক মনোতোষ সাহা, (মন্টু সাহা)। এই মন্টু সাহার মালিকানাধীন ‘মডার্ন ডেকরেটিং’ ভোটের আগে পর্যন্ত তৃণমূলের 21 জুলাই-সহ সমস্ত কর্মসূচিতে মঞ্চ বাঁধার বরাত পেত। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে মন্টু সাহার । তৃণমূলকে তাঁর বাড়ি ছাড়তে বলেন মন্টু। তাঁর দাবি, বারবার বলার পরেও ওই বাড়ি তৃণমূল খালি করছে না।
মূলত, নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই মন্টু সাহা তৃণমূলকে এই বাড়িটি ছাড়তে বলেছেন। পাশাপাশি, তিনি এও নিশ্চিত করেছেন যে চুক্তি অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া বাবদ যাবতীয় পাওনা টাকা তৃণমূল নেতৃত্ব সবসময় মিটিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কোনও ক্ষোভ নেই। এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷
তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, ওই বাড়ি 2027 সাল পর্যন্ত ব্যবহার করার বিষয়ে মন্টু সাহার সঙ্গে দলের চুক্তি ছিল। অস্থায়ী কার্যালয় হিসাবে মেট্রোপলিটনের ওই বহুতলটি দল ব্যবহার করছিল । তবে এখন সেটি খালি করার প্রক্রিয়া চলছে।
2021 সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই উত্তর পঞ্চান্নগ্রামে বাইপাসের ধারে পুরনো তৃণমূল ভবন ভেঙে ফেলে নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তখন থেকেই কলকাতার বাইপাসের ধারে ক্যানাল রোডের এই পাঁচতলা বাড়িটি তৃণমূলের অস্থায়ী সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। মনে করা হচ্ছে, এবার এই অস্থায়ী সদর দফতর এখান থেকে উঠে যেতে চলেছে।