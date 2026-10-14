কোচবিহার জেলা পরিষদ দখল তৃণমূলের, ঋতব্রত নাকি মমতাপন্থী ? স্পষ্ট করলেন না সভাধিপতি
TMC in power of Cooch Behar Zilla Parishad: বিজেপি সরকারের শাসনে কোচবিহার জেলা পরিষদের দখল নিল তৃণমূল ৷ গণতান্ত্রিক নাকি মমতাপন্থী, ধোঁয়াশা কাটল না ৷
Published : October 14, 2026 at 8:40 PM IST
কোচবিহার, 14 অক্টোবর: পালাবদলের পরও কোচবিহার জেলা পরিষদ দখল করল তৃণমূল ৷ বুধবার জেলা পরিষদের হলঘরে 20 জন সদস্যর উপস্থিতিতে তৃণমূলের হিমানী ঈশোর সভাধিপতি নির্বাচিত হন ৷ জেলা পরিষদে বিজেপির দুই সদস্য এদিন অনুপস্থিত ছিলেন ৷ পরে সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ সদস্য না-আসায় কোরাম হয়নি ৷ ফলে সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন হয়নি ৷
যদিও সভাধিপতি নির্বাচন হওয়ার পর নতুন সভাধিপতি তৃণমূলের হিমানী ঈশোর বলেন, "পালাবদলের পর থেকে আগের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি জেলা পরিষদে আসছিলেন না ৷ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল ৷ তাই আমরা অধিকাংশ সদস্যরা আগের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনি এবং তাঁদের সরানো হয় ৷ এরপর এদিন নতুন সভাধিপতি হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করা হয় ৷"
তিনি কোন তৃণমূলের, এই প্রশ্নের উত্তরে নতুন সভাধিপতি অবশ্য বলেন, "আমরা জনগণের প্রতিনিধি ৷ জনগণের হয়ে কাজ করব ৷" পুরো বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "নিয়ম মেনে সভাধিপতি নির্বাচন হয়েছে ৷ আমাদের কিছু বলার নেই । তৃণমূলের বেশি সদস্য ছিল, তাই তাঁদের থেকেই সভাধিপতি নির্বাচন হয়েছে ৷"
সহকারী সভাধিপতি কি বিজেপি'র ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছু বলতে চাননি ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূল কোচবিহার জেলা পরিষদ দখল করে ৷ 34 আসনের মধ্যে তৃণমূল 32 এবং বিজেপির 2 জন জয়ী হন ৷ সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুমিতা বর্মন ও আব্দুল জলিল আহমেদ ৷
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকেই গন্ডগোলের আশঙ্কায় কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি আসা বন্ধ করে দেন । এরপরই জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোরের নেতৃত্বে 20 জন সদস্য একজোট হয়ে প্রথমে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনার অফিসে অনাস্থা জমা দেয় ৷ পরে তলবি সভার মধ্য দিয়ে দু'জনকে অপসারণ করা হয় ৷
এরপর এদিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দুপুর 12 টায় সভাধিপতি নির্বাচন শুরু হয় ৷ সভায় সভাধিপতি হিসাবে হিমানী ঈশোরের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় কোনও নাম না-আসায় হিমানী ঈশোর সভাধিপতি নির্বাচন হন ৷ পরে দুপুর আড়াইটায় সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও কোনও কোরাম না-হওয়ায় নির্বাচন হয়নি ৷ কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) সজল তামাং বলেন, "এদিন দ্বিতীয় নাম না আসায় হিমানী ঈশোরকে সভাধিপতি ঘোষণা করা হয় ৷ সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন হয়নি ৷"