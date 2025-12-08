ইসিএল-এর কোলিয়ারিতে বেতন না-দেওয়ার অভিযোগ, আন্দোলনে তৃণমূল, পালটা তোপ বিজেপির

ইসিএল-এর কোলিয়ারিতে বেতন না-দেওয়ার অভিযোগ, আন্দোলনে তৃণমূল, পালটা তোপ বিজেপির
পশ্চিম বর্ধমানের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির ঘটনা৷ সোমবার আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন৷
Published : December 8, 2025 at 5:18 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 8 ডিসেম্বর: কর্মচারীদের বেতন সময়মতো দিতে পারছে না ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেড বা ইসিএল! পশ্চিম বর্ধমানের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ৷ এই নিয়ে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সোমবার তারা কোলিয়ারি এলাকায় মিছিলও করে৷
ইসিএল-এর বিরুদ্ধে বেতন না-দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল৷ অন্যদিকে বিজেপি পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে৷ বিজেপির দাবি, শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তৃণমূলের স্থানীয় শ্রমিক নেতারা৷ তার জেরেই এই বেতন বিভ্রাট হয়েছে৷ এই নিয়ে ইসিএল-এর তরফে কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷
কোলিয়ারিতে বেতন বন্ধ!
পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালে রয়েছে শ্যামসুন্দর কোলিয়ারি৷ ইসিএল-এর এই কোলিয়ারিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ কর্মী কাজ করেন৷ অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে ওই কোলিয়ারির স্থায়ী ও অস্থায়ী কোনও কর্মীই বেতন পাচ্ছেন না৷ এই নিয়ে সোমবার পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস (কেকেএসসি)৷
মিছিল থেকে বকেয়া বেতন মেটানোর দাবি যেমন তোলা হয়, তেমনই কেন্দ্রীয় শ্রম কোড লাগু করার বিরুদ্ধেও সরব হন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা কর্মী-সমর্থকরা৷ এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কেকেএসসি-র দুই নেতা সৌমিক মজুমদার ও সুজিত চক্রবর্তী৷ সৌমিক মজুমদার বলেন, ‘‘বেতন মিলছে না-শ্রমিকদের তার ওপর আবার চারটি মারাত্মক কেন্দ্রীয় শ্রম কোড চালু করতে চাইছে কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ। বেতন নিয়ে কেন এত টালবাহানা? আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছি। শ্রমিক বিরোধী এই শ্রমকোড আমরা কিছুতেই কয়লা খনিতে চালু করতে দেব না।’’
তৃণমূলের তোপ বিজেপিকে
এই নিয়ে একযোগে ইসিএল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কয়লা খনির প্রাক্তন কর্মী বর্তমানে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্যনেতা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, ‘‘ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন আর সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না-সময়মতো। তার ওপর আবার কেন্দ্রীয় শ্রম কোড চাপিয়ে দিতে চাইছে।’’
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘‘ইন্দিরা গান্ধি কোলিয়ারিকে জাতীয়করণ করেছিলেন। আর সেই কোলিয়ারি এখন বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দিতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় খনি অঞ্চলে আসছেন। এর বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় সরব হবেন তিনি। আসলে ইসিএল ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলির সঙ্গে কয়লা বিক্রির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তাই এই দুরবস্থা।’’
তৃণমূলকে পালটা জবাব বিজেপির
বেতন না-দেওয়া ও শ্রম কোড চালু করা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যখন সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, তখন পালটা শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি৷ তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে৷ এই নিয়ে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, ‘‘মাত্র কয়েকদিন আগে ঝাঁঝরা প্রজেক্টে 1.50 মেট্রিক টন কয়লার জায়গায় পাথর বোঝাই গাড়ি যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে এই দুর্নীতি হয়েছিল। তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। তার জেরেই এই বেতন বিভ্রাট চলছে। তবে সমস্যার সমাধান হবে দ্রুত।’’