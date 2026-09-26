উত্তরপাড়ার প্রাণঘাতী হামলার পর ভবানী ভবনে ঢুকতে বাধা, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কুণালের

উত্তরপাড়ার প্রাণঘাতী হামলার পর ভবানী ভবনে ঢুকতে বাধা, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কুণালের
TMC MLA Kunal Ghosh at Bhabani Bhawan: উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়িতে প্রবল হামলা হয় ৷ তিনি ভবানী ভবনে পৌঁছলেও তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ৷
Published : September 26, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: হামলার ঘটনার পর ভাঙাচোরা গাড়ি নিয়ে ভবানী ভবনে পৌঁছলেও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হল না তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে ৷ এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান বেলেঘাটার জনপ্রতিনিধি ৷ এই আক্রমণে বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছেন তিনি ৷ এদিকে শ্রীরামপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতেও পৌঁছতে পারেননি তিনি ৷
শনিবার হুগলির শ্রীরামপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে দুপুর 2টো নাগাদ উত্তরপাড়ার সখের বাজার এলাকায় ভয়াবহ হামলার মুখে পড়েন বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ একদল উন্মত্ত জনতা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকে ৷ তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ও ডিম ছোড়া হয় ৷ এমনকী লোহার রড ও শাবল দিয়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ও কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনায় কাচের টুকরো ছিটকে এসে কুণাল ঘোষের গায়ে পড়ে এবং তিনিও সামান্য জখম হন ৷ এই আকস্মিক হামলার পর সভায় যাওয়া বাতিল করে গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা কলকাতার আলিপুর-স্থিত রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনে হাজির হন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক ৷ তবে ভবানী ভবনের মূল গেট বন্ধ করে তাঁকে প্রথমে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় ৷ তৈরি হয় সেখানে চরম উত্তেজনা ৷
ভবানী ভবনের বাইরে কুণাল ঘোষের কড়া প্রতিক্রিয়া
এই অবস্থায় পুলিশের সদর দফতরের বাইরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "রাস্তা আটকে বিজেপির লোকেরা গাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷ প্রথমে কেউ একজন ডিম, তারপর ইট, পাথর, তারপর রড এবং তারপর শাবল দিয়ে হামলা চালানো হয় ৷ এটা খুনের চেষ্টা হিসাবে ধরা উচিত ৷ তাঁদের একটাই বক্তব্য, 'গো ব্যাক' ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়া যাবে না ৷ প্রবল আক্রমণ, তাণ্ডবে গাড়ির সামনের দিকের স্ক্রিন, জানলা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ৷ আমি চালকের পাশে বাঁদিকে বসেছিলাম ৷ সেখানে রড, শাবল দিয়ে এমন মারল যে কাচ ভেঙে এসে আমার উপর পড়ল এবং আমার হাত অসম্ভব যন্ত্রণা করছে ৷ পুরো শরীর কাচে ভর্তি ৷ পিছন দিক দিয়ে ভেঙে গাড়িতে ঢোকার চেষ্টা হয় ৷ থান ইট দিয়ে মেরে আমাদের সহকর্মীদের টেনে বের করার চেষ্টা হয় ৷"
তিনি আরও জানান, ফেরার সময়ে আরেকটি জায়গায় হামলার ঘটনা ঘটে ৷ কুণাল বলেন, "আমার এগনোর কোনও জায়গা ছিল না ৷ আমি ওদের ঘাড়ে গাড়ি চাপিয়ে দিতে পারি না ৷ আমার দিকে এসে কাচ ভেঙে আমায় টানার চেষ্টা করছে ৷ আমি চালককে বলেছি, আমায় যদি মেরেও ফেলে তুমি গাড়ি এগোবে না ৷ কারণ, ওঁদের গায়ে একটুও যদি গাড়ি লাগে, তখন উল্টো অভিযোগ করে আরও অশান্তি করবে ৷ ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে, আমার গাড়ির কাচ ভাঙা হচ্ছে ৷"
এরপর তিনি মেল করে উল্টোডাঙা থানা এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ যেহেতু হামলার ঘটনাটি ঘটে উত্তরপাড়া থানা এলাকায় এবং ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না, তাই সেখানে অভিযোগ করার কোনও সুযোগ পাননি, জানান মমতা-পন্থী বিধায়ক ৷
কুণাল বলেন, "ওখানে বিজেপির গুন্ডারা ঘুরছে ৷ স্কুটার-বাইকে আমাকে ধাওয়া করছিল ৷" পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁর অভিযোগ, "উত্তরপাড়া থানা ভবানী ভবনের আওতায় পড়ে ৷ তাই এখানে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম ৷ ব্যাপারটা একটু দেখুন ৷ প্রথমে তাঁরা বললেন, গাড়ি নিয়ে ঢোকা যাবে না ৷ তাহলে গাড়িটা কাকে দেখাব ? তারপর কাছাকাছি গেলে বলা হল, আপনাকেও যেতে দেওয়া হবে না ৷ উপর থেকে কোনও নির্দেশ নেই ৷ ফলে আমায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না ৷"
এরপর তিনি বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "এই সরকারের যদি এতই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাহলে এইভাবে হামলা করা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভা করতে না-দেওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ? এত ভয় কীসের ? কী ভেবেছেন, এভাবে আক্রমণ করলে ভয় পেয়ে যাব ?"
মমতা-পন্থী কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "জিটি রোড চওড়া রাস্তা নয় ৷ ওই উন্মত্ত জনতা লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ৷ সেখানে পুলিশ সবকিছু জেনে ঘুমাচ্ছে, নাহলে এরকম ঘটনা কী করে ঘটতে পারে ?" তবে এই হামলার ঘটনার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোনে করে খোঁজখবর করেছেন ৷