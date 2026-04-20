প্রায় 800 তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করাতে পারে কমিশন, হাইকোর্টের দ্বারস্থ কল্যাণ

প্রায় 800 তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করাতে পারে কমিশন, হাইকোর্টের দ্বারস্থ কল্যাণ
ভোটমুখী বঙ্গে ধরপাকড়ের সম্ভাবনা ৷ দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা করে হাইকোর্টে মামলা দায়েরে অনুমতি চাইলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ৷ মিলল অনুমতি ৷
Published : April 20, 2026 at 12:40 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশন পুলিশের মাধ্যমে বিধানসভার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় 800 জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে নজরে রেখেছে ৷ তাদের গ্রেফতারের আশঙ্কা করছে রাজ্যের শাসকদল । অবিলম্বে এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ । আগামী বুধবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা ।
এর আগে রাজ্যের আইএএস আইপিএস আধিকারিকদের বদলির বিরুদ্ধে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আইনজীবী অর্ক নাগ । সেই মামলায় আইনজীবী হিসাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'জায়গাতেই কার্যত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল । এবার দলীয় কর্মীদের বাঁচাতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।