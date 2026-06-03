তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগ, দুর্গাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকাবুকো নেতা গ্রেফতার
ধৃতের নাম রমাপ্রসাদ হালদার ৷ দুর্গাপুর নগর নিগমের 2 নম্বর বরো কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান তিনি ।
Published : June 3, 2026 at 4:15 PM IST
দুর্গাপুর, 3 জুন: তোলাবাজি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে এবার গ্রেফতার দুর্গাপুর নগর নিগমের তৃণমূলের বিদায়ী বরো চেয়ারম্যান ৷ ধৃতের নাম রমাপ্রসাদ হালদার । পশ্চিম বর্ধমান জেলার বুদবুদ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2021 সালের নির্বাচনের আগে ভোটারদের প্রভাবিত করা, এলাকাবাসীকে ভয় দেখানো, বিরোধীদের মারধর এবং তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে । এও অভিযোগ, ভোটের পরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল । সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত চলছিল । বুধবার বর্ধমানের দিক থেকে বুদবুদের দিকে আসার সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ । এরপর রমাপ্রসাদ হালদারকে গ্রেফতার করা হয় । বুধবারই তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে । আদালতে তাঁর পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে সূত্রের খবর ।
রমাপ্রসাদ হালদার দুর্গাপুর নগর নিগমের 2 নম্বর বরো কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান । পাশাপাশি তিনি দুর্গাপুর নগর নিগমের 20 নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর । এলাকায় তিনি তৃণমূলের প্রভাবশালী ও ডাকাবুকো নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন । রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর তৃণমূলের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, দখলদারি ও তোলাবাজির অভিযোগে তদন্ত এবং ধরপাকড় শুরু হয়েছে । সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল দুর্গাপুর নগর নিগমের 2 নম্বর বরো কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান রমাপ্রসাদ হালদারের নাম ।
বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেন, "যারা মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, 2021-এর নির্বাচনের পরে অনেক মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে, বাড়িতে বাড়িতে লুটপাট চালিয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোলাবাজি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত তো হবেই । তাই আইন আইনের পথেই চলুক । এই রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ।"
পুলিশ জানিয়েছে, রমাপ্রসাদ হালদারের বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ জমা পড়েছিল থানায় ৷ তারপর বেশ কিছুদিন তিনি পলাতক ছিলেন ৷ অবশেষে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে বুদবুদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বুধবার আদালতে পেশ করা হচ্ছে ৷
তবে দুর্গাপুরে গ্রেফতারির তালিকা যে আরও দীর্ঘ আছে তাও জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে । রমাপ্রসাদ হালদারকে গ্রেফতারির পর প্রশ্ন উঠছে, এরপর কার পালা?