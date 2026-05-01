কড়া নিরাপত্তা; বিরাট গার্ডরেলে স্ট্রংরুমে সিসিটিভি ঢাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে তৃণমূল, মনিটরিংয়ে কুণাল

শুক্র সকালে দুর্ভেদ্য ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম ৷ বৃহস্পতিবার রাতের পর বর্তমানে কেমন পরিস্থিতি সেখানে, জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত ৷

শুক্র সকালে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র স্ট্রংরুমের বাইরের ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 1, 2026 at 12:06 PM IST

কলকাতা, 1 মে: রাত পোহাতেই কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ । বিশাল লোহার গার্ডরেলে ঘেরা চত্বর ৷ স্ট্রংরুমের বাইরে বসানো সিসিটিভি মনিটর ওই উঁচু ব্যারিকেড দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন পাহারায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ।

গতকাল রাতের পর আজ সকালে ফের ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের মনিটরিং সেন্টারে হাজির হয়ে তন্ন তন্ন করে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ । কমিশনের মেল দেখানো সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করলেন তিনি ৷

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম থেকে কুণাল ঘোষের ভিডিয়ো বার্তা (ইটিভি ভারত)

এরপরই প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে স্ট্রংরুম খোলার মারাত্মক অভিযোগ তুলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ঘাসফুল শিবিরের এই নেতা ।

এদিন সকালে মনিটরিং সেন্টারে উপস্থিত হয়ে ভিডিও পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ । যেখানে দেখা যায়, দু'টি বড় স্ক্রিনের সামনে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ রয়েছেন বেলেঘাটা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী । স্ক্রিনগুলিতে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমের ভেতরের সারি সারি র‍্যাক এবং একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার লাইভ ফুটেজ দেখা যাচ্ছিল । এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ক্যামেরার ফুটেজ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি জানান, গতকাল ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই পোস্টাল ব্যালট নিয়ে বেশ কিছু মানুষের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল । কর্মীরা সেখানে ব্যালট নিয়ে কাজ করছিলেন । যদিও শুক্রবার সকালে সেই অংশে কোনও মানুষের উপস্থিতি বা মুভমেন্ট ছিল না বলে তিনি জানিয়েছেন ।

বদলে মূল ভবনের ভেতরে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি, আর বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঠিক মাঝখানেই বসানো হয়েছে প্রায় 7 থেকে 8 ফুট উঁচু বিশাল লোহার ব্যারিকেড । সাধারণত নবান্ন অভিযান বা বড়সড় কোনও আইন অমান্য আন্দোলন আটকাতে পুলিশ প্রশাসন যে ধরনের ত্রিস্তরীয় ও দুর্ভেদ্য গার্ডরেল তৈরি করে, ঠিক সেই একই ছবি শুক্রবার সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে ।

এই ডবল ব্যারিকেড কার্যত একটি দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়ালের আকার ধারণ করেছে, যার ফলে রাস্তার এপার থেকে ওপার দেখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ ! (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের এই স্ট্রংরুমে মোট সাতটি হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম কড়া পাহারায় রাখা রয়েছে । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, স্ট্রংরুমের ভেতরে ইভিএম সুরক্ষিত আছে কি না, তা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের দেখানোর জন্য বাইরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার মনিটর রাখা হয়েছিল । কিন্তু শুক্রবার সকালে শিফট বদল করে পাহারায় আসা তৃণমূল কর্মীরা দেখেন, মনিটরের সামনে বিশাল গার্ডরেল তুলে দেওয়া হয়েছে । তাঁদের স্ট্রংরুমের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না । বাধ্য হয়ে দলীয় কর্মীদের রাস্তার উল্টোদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট সংলগ্ন ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে ।

এই ঘটনায় চরম হতাশা প্রকাশ করে ক্ষুব্ধ এক তৃণমূল কর্মী অভিযোগ করেন, "আমরা গতকাল রাত পর্যন্ত স্বচ্ছভাবে মনিটরিং করেছি । কোথায় কোন ক্যামেরা চালু আছে বা বন্ধ আছে, সব দেখতে পাচ্ছিলাম । কিন্তু আজ শুক্রবার সকালে এসে দেখছি স্ট্রংরুমের সামনের জায়গা এমনভাবে উঁচু গার্ডরেল দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে যে, সিসিটিভি মনিটরগুলো আর আমাদের চোখেই পড়ছে না ।"

তৃণমূল কর্মীদের আরও স্পষ্ট অভিযোগ, "ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি । ভেতরে ঢোকার জন্য আমাদের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি । এমনকি কী নিয়মে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে, সে বিষয়েও প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হচ্ছে না ।" নির্বাচন কমিশন বারবার স্বচ্ছভাবে কাজ করার দাবি করলেও, বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ঘাসফুল শিবিরের কর্মীরা ।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ ! (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, স্ট্রংরুমের বাইরে এত বড় আকারের গার্ডরেল বা দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড আগে কখনও দেখেননি বলে দাবি করেছেন সেখানে উপস্থিত শাসকদলের কর্মীরা । প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁরা বলেন, "নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে অন্তত ব্যারিকেডের আশেপাশে এমন কোনও জায়গায় মনিটরগুলো সরিয়ে রাখা হোক, যেখান থেকে বাইরে দাঁড়িয়েও আমরা ইভিএম-এর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি । চোখের সামনে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পেলে অন্তত কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে ।"

কুণাল ঘোষের অভিযোগ

অন্যদিকে, স্ট্রংরুমের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষুব্ধ কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, "গতকাল কাউকে না জানিয়ে স্ট্রংরুম খোলার যে অভিযোগ হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ সকালে আমি এখানে এসেছি । আমাদের অনুপস্থিতিতে, অর্থাৎ প্রার্থী এবং এজেন্টের অনুপস্থিতিতেই ওই ঘরটিকে খোলা হয়েছিল । যদি আপনারা মেলই পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে সেই মেল দেখালে আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল না কেন ?"

যদিও শাসকদলের এই অভিযোগ মানতে নারাজ নির্বাচন কমিশন । বৃহস্পতিবারই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) মনোজ কুমার আগরওয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রশ্ন ওঠার মতো কোনও ঘটনাই স্ট্রংরুমে ঘটেনি । অন্যদিকে, সেখানে দায়িত্বে থাকা ডিইও (DEO) পরিষ্কার জানিয়েছেন, পোস্টাল ব্যালট বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকেই আগে থেকে ইমেল মারফত জানানো হয়েছিল । নির্বাচন কমিশনের দাবি, গোটা প্রক্রিয়াই নিয়ম মেনে হয়েছে এবং বর্তমানে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার কোনও যৌক্তিকতাই নেই ।

তা সত্ত্বেও ভোটযন্ত্র সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ মেনেই যে এই নজরদারি চলছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন বেলেঘাটার প্রার্থী । তিনি জানান, তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট অয়ন চক্রবর্তী এবং অভিজিৎ-সহ অন্যান্য কর্মীরা পালা করে 24 ঘণ্টা সিসিটিভি মনিটরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ।

তাঁর কথায়, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সব প্রার্থী এবং এজেন্টকে বারবার ভিজিট করতে হবে এবং সর্বক্ষণ নজরদারি চালাতে হবে ।" পাশাপাশি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বিকেলের দিকে আবারও পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ভেতরে কোনওরকম মুভমেন্ট বা নড়াচড়া হতে পারে । তাই দলীয় কর্মীদের এক মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরানোর এবং কড়া পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।

স্ট্রংরুম নিয়ে এত বিতর্কের মাঝেই দলের বিপুল জয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ আত্মবিশ্বাসী কুণাল ঘোষ । তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, "তৃণমূল জিতছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ফিরে আসছেন । আমরা শুধু পাহারা দেওয়ার কর্তব্যটা পালন করছি, প্রতিবাদ করছি । যেখানে ফাঁক থাকছে, ওরা সুযোগ নিচ্ছে ।"

প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করে কড়া ভাষায় তাঁর কটাক্ষ, "এসব করে তৃণমূলকে কিছু করা যাবে না । আমাদের এই কড়া নজরদারি দেখে বিজেপির একটু চিড়বিড় করছে, কিন্তু সে আর কিছু করার নেই । আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব ।"

ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগে শুক্রবার সকালের এই দুর্গ-সদৃশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শাসকদলের এই গুরুতর অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়ছে ।

