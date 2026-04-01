সুকান্তর কনভয়কে কালো পতাকা তৃণমূলের ! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কটাক্ষ - 'ওদের মুখগুলোই কালো'

সুকান্তর কনভয়কে কালো পতাকা তৃণমূলের ! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কটাক্ষ - 'ওদের মুখগুলোই কালো'
পালটা সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করে উদয়ন গুহ বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ছেড়ে রাস্তায় নামুক ভোটাররা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল ৷
Published : April 1, 2026 at 4:24 PM IST
কোচবিহার, 1 এপ্রিল: হাজার হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এখন রোড শো করছে । এমনই অভিযোগ তুলে ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কনভয় লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান ও কালো পতাকা দেখালেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ।
ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা ঢোকার মুখে প্রান্তিক বাজার এলাকায় ৷ আর এই ঘটনায় এদিন সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সেখানে । যদিও অশান্তির আশঙ্কায় আগেভাগেই ওখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ যার ফলে কোনও গণ্ডগোল হয়নি ।
যদিও বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "কালো পতাকা দেখলাম না ৷ কিছু তৃণমূলের পতাকা দেখলাম । তাছাড়া তৃণমূলের তো কালো পতাকা দরকার হয় না ৷ ওদের মুখগুলোই তো কালো । ওদের কেউ চাকরি চুরি করেছে, কেউ কয়লা চুরি করেছে, কেউ বালি চুরি করেছে । এতে ওদের মুখগুলো কালো হয়ে গিয়েছে ৷ তাই ওদের কালো পতাকা দরকার হয় না । উদয়ন গুহ বলেছিল সুকান্ত মজুমদার ঢুকুক । এই করে দেব, ওই করে দেব । আমি তো দাঁড়িয়ে আছি । দেখলাম তো কার কত দম ।"
পালটা সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ছেড়ে রাস্তায় নামুক বিজেপি নেতারা । তাহলে যাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে তারা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল । তাছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোলেই বোঝা যাবে কার কত দম ।"
বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কোচবিহার । শহরের কলাবাগান এলাকায় কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা । এরপর সোমবার ঘুঘুমারিতে ওই বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় ।
অভিযোগ, মঙ্গলবার শুকটাবাড়িতে এই বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের কনভয়ে হামলা চালানো হয় । বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর না-হলেও বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ । তাতে আহত হন বিজেপির একাধিক কর্মী বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের । এরপর বুধবার দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সমর্থনে কোচবিহার থেকে দিনহাটায় ভোট প্রচারের জন্য যাচ্ছিলেন সুকান্ত মজুমদার । সেসময় দিনহাটা ঢোকার আগে প্রান্তিক বাজার এলাকায় তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান ও কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল ।