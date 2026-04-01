সুকান্তর কনভয়কে কালো পতাকা তৃণমূলের ! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কটাক্ষ - 'ওদের মুখগুলোই কালো'

পালটা সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করে উদয়ন গুহ বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ছেড়ে রাস্তায় নামুক ভোটাররা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল ৷

go back slogan to Sukanta Majumdar
সুকান্ত মজুমদারকে কালো পতাকা দেখাল তৃণমূল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
কোচবিহার, 1 এপ্রিল: হাজার হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এখন রোড শো করছে । এমনই অভিযোগ তুলে ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কনভয় লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান ও কালো পতাকা দেখালেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা ঢোকার মুখে প্রান্তিক বাজার এলাকায় ৷ আর এই ঘটনায় এদিন সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সেখানে । যদিও অশান্তির আশঙ্কায় আগেভাগেই ওখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ যার ফলে কোনও গণ্ডগোল হয়নি ।

সুকান্ত মজুমদারের কনভয় লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান (ইটিভি ভারত)

যদিও বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "কালো পতাকা দেখলাম না ৷ কিছু তৃণমূলের পতাকা দেখলাম । তাছাড়া তৃণমূলের তো কালো পতাকা দরকার হয় না ৷ ওদের মুখগুলোই তো কালো । ওদের কেউ চাকরি চুরি করেছে, কেউ কয়লা চুরি করেছে, কেউ বালি চুরি করেছে । এতে ওদের মুখগুলো কালো হয়ে গিয়েছে ৷ তাই ওদের কালো পতাকা দরকার হয় না । উদয়ন গুহ বলেছিল সুকান্ত মজুমদার ঢুকুক । এই করে দেব, ওই করে দেব । আমি তো দাঁড়িয়ে আছি । দেখলাম তো কার কত দম ।"

go back slogan to Sukanta Majumdar
সুকান্ত মজুমদারের কনভয় লক্ষ্য করে কালো পতাকা (নিজস্ব ছবি)

পালটা সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ছেড়ে রাস্তায় নামুক বিজেপি নেতারা । তাহলে যাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে তারা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল । তাছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোলেই বোঝা যাবে কার কত দম ।"

বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কোচবিহার । শহরের কলাবাগান এলাকায় কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা । এরপর সোমবার ঘুঘুমারিতে ওই বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় ।

go back slogan to Sukanta Majumdar
দিনহাটায় বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, মঙ্গলবার শুকটাবাড়িতে এই বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের কনভয়ে হামলা চালানো হয় । বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর না-হলেও বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ । তাতে আহত হন বিজেপির একাধিক কর্মী বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের । এরপর বুধবার দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সমর্থনে কোচবিহার থেকে দিনহাটায় ভোট প্রচারের জন্য যাচ্ছিলেন সুকান্ত মজুমদার । সেসময় দিনহাটা ঢোকার আগে প্রান্তিক বাজার এলাকায় তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান ও কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল ।

