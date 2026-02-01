'যৌন অপরাধী এপস্টিনের তদন্ত নথিতে মোদির নাম জাতীয় লজ্জা', পদত্যাগের দাবি তৃণমূলের

'যৌন অপরাধী এপস্টিনের তদন্ত নথিতে মোদির নাম জাতীয় লজ্জা', পদত্যাগের দাবি তৃণমূলের
Published : February 1, 2026 at 3:15 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের (Jeffrey Epstein) নাম জড়ানো নথিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকার অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি । রবিবার এই ইস্যুতে সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ শানাল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ।
দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, আমেরিকার বিচার বিভাগের তদন্তকারী নথিতে প্রধানমন্ত্রীর নাম উঠে আসা দেশের জন্য 'জাতীয় লজ্জা'। এমনকি এই অভিযোগের সত্যতা থাকলে প্রধানমন্ত্রীকে পদ থেকে সরে দাঁড়ানোরও দাবি জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল ।
তৃণমূল কংগ্রেস এদিন তাদের পোস্টে নরেন্দ্র মোদির 'জিরো টলারেন্স'-এর নীতিকে কটাক্ষ করেছে । পোস্টে লেখা হয়েছে, যে প্রধানমন্ত্রী সবসময় 'জিরো টলারেন্স'-এর কথা বলেন, আমেরিকার বিচার বিভাগের তদন্তকারী নথিতে সেই নরেন্দ্র মোদির নাম থাকাটা জাতীয় লজ্জার চেয়ে কম কিছু নয় । কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে নাম জড়ানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের এই আক্রমণ আক্ষরিক অর্থেই নজিরবিহীন । দলের তরফে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এমন একটি জঘন্য অপরাধীর সঙ্গে যুক্ত নথিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকাটা গণতন্ত্রের পক্ষে অশনিসংকেত ।
গণতন্ত্রে স্বচ্ছতার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে তৃণমূলের পোস্টে বলা হয়েছে, যে কোনও সচল গণতন্ত্রে, এই ধরনের কদর্যতার সঙ্গে দূরতম সম্পর্কের ছায়া থাকলেও তা নিয়ে অবিলম্বে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রয়োজন । তৃণমূল জানিয়েছে, এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীরব থাকার কোনও সুযোগ নেই । বিরোধীদের মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি যখন প্রশ্নের মুখে, তখন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এই বিষয়ে স্পষ্টিকরণ আসা অত্যন্ত জরুরি । 'সাইলেন্স ইজ নট অ্যান অপশন' বা নীরবতা কোনও বিকল্প হতে পারে না বলে দাবি করেছে ঘাসফুল শিবির ।
আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল । পোস্টে বলা হয়েছে, যদি এই তথ্যের মধ্যে এক কণা সত্যও থাকে, তবে প্রধানমন্ত্রীর সামনে সম্মানজনক একটাই পথ খোলা রয়েছে - সরে দাঁড়ানো এবং নিজেকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মুখোমুখি করা । অর্থাৎ, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই নৈতিকতার খাতিরে প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবি তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । পোস্টের শেষ অংশে দেশের সম্মান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ভারতের মর্যাদা, তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পবিত্রতা এবং নাগরিকদের বিশ্বাস - এগুলোকে কখনওই ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য পণবন্দি করা যায় না ।
প্রসঙ্গত, জেফ্রি এপস্টিন ছিলেন আমেরিকার এক বিত্তশালী লগ্নিকারী, যাঁর বিরুদ্ধে একাধিক যৌন কেলেঙ্কারি এবং মানবপাচারের অভিযোগ রয়েছে । সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে যুক্ত বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নামের তালিকা প্রকাশ্যে আসা নিয়ে বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে ।