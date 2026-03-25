'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' রিটার্নিং অফিসারকে ভবানীপুরে নিয়োগের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' রিটার্নিং অফিসারকে ভবানীপুরে নিয়োগের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল
এবারের নির্বাচনের অন্যতম হেভিওয়েট কেন্দ্র নিঃসন্দেহে ভবানীপুর ৷ এবার সেখানে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগে চরম ক্ষুব্ধ শাসকদল ৷
Published : March 25, 2026 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ঘিরে তুঙ্গে উঠল শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা । হাই-ভোল্টেজ এই কেন্দ্রে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ এক সরকারি আধিকারিককে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এই গুরুতর অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের (ECI) দ্বারস্থ হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ।
শাসকদলের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে ওই আধিকারিককে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে হবে । এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ ।
তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সুরজিৎ রায় নামে যে আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি বিরোধী দলনেতা তথা ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷
তৃণমূলের দাবি, ওই আধিকারিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিবর্তে সরাসরি বিজেপি প্রার্থীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন । এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ওই পদে বহাল রাখলে ভবানীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অবাধ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে শাসকদল ।
এই বিতর্কের সূত্রপাত মূলত মঙ্গলবার ৷ সেদিন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অফিসার বদল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তোলেন । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, কমিশন কার ইশারায় এবং কার কথায় চলছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । তিনি সরাসরি তোপ দেগে বলেন, নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিডিওকে ভবানীপুরে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ তিনি 'গদ্দার'-এর নিজের লোক ।
প্রসঙ্গত, এবারের রাজনৈতিক সমীকরণে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর— এই দু'টি কেন্দ্রেই বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শুভেন্দু অধিকারী ।গতবার নন্দীগ্রামের পর এবার খোদ তৃণমূলনেত্রীর গড় ভবানীপুরেও জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন তিনি । এই আবহেই নিজের খাসতালুকে প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
অন্যদিকে, শাসকদলের এই অভিযোগ এবং মুখ্যমন্ত্রীর তোপের কড়া পালটা জবাব দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবারই এই প্রসঙ্গে মুখ খুলে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি । শুভেন্দুর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে হারের আতঙ্কে ভুগছেন এবং সেই ভয় থেকেই এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলছেন । বিরোধী দলনেতার কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ভয় কেন ? এটা তাঁর নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা । তিনি গলা বাজিয়ে বলেন এখানে 40 বছর ধরে রাজনীতি করছেন। হারের আতঙ্ক থেকে এ ধরনের কথা বলছেন ।"
ভবানীপুরকে কার্যত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে দাবি করে বিরোধী দলনেতা মনে করিয়ে দেন, অতীতে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথাগত রায়ও ওই কেন্দ্র থেকে দলকে লিড দিয়েছিলেন । অফিসার বদল নিয়ে শাসকদলের ক্ষোভকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করেন শুভেন্দু । তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেনে রাখা উচিত, কাচের ঘরে বসে ঢিল ছোড়া উচিত নয় । মমতা আর চুরি করতে পারবেন না ।" বিজেপির দাবি, নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বুঝেই এখন কমিশনের অফিসারদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল ।
সবমিলিয়ে, ভবানীপুরের মতো হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের এই পালটাপালটি আক্রমণ রাজ্যের নির্বাচনী উত্তাপকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে । এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ যুযুধান দুই শিবির । এখন দেখার, শাসকদলের এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন আদৌ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না, নাকি তাদের সিদ্ধান্ত বজায় রেখে পরিবর্তিত আধিকারিকের নেতৃত্বেই ভবানীপুরে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় । গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই ।