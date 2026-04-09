মমতাকে হারাতে হুমায়ুনের সঙ্গে 1000 কোটি টাকার চুক্তি বিজেপি'র ! ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি তৃণমূলের

মমতাকে হারাতে হুমায়ুনের সঙ্গে 1000 কোটি টাকার চুক্তি বিজেপি'র ! ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি তৃণমূলের
তৃণমূলকে পরাজিত করতে বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুন কবীর যে ষড়যন্ত্র করছে, এই অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি দলের ৷
Published : April 9, 2026 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: ভোটের কয়েকদিন আগে হুমায়ুন কবীরের ভিডিয়ো ঘিরে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি ৷ তৃণমূলের দাবি, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যাতে ফের ক্ষমতায় আসতে না-পারে এবং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন মুখ্যমন্ত্রী হতে না-পারে- সেজন্য দল থেকে সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি ৷ এই চক্রান্ত ভোটে বাস্তবায়িত করতে এক হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে ৷
এমনই চাঞ্চল্যকর ভিডিয়ো সামনে আনল তৃণমূল ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এই চাঞ্চল্যকর একটি ভিডিও প্রকাশ করে শাসক দল তৃণমূল ৷
দলের অভিযোগ, আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করতে গভীর চক্রান্ত করছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ৷ আর এই কাজে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে ৷ ইতিমধ্যে ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ তৃণমূলের দাবি, টাকার বিনিময়ে মুসলিমদের বোকা বানানোর যে ছক কষা হয়েছে, তা এই ভিডিয়োতে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷
দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল শিবিরের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছিল, হুমায়ুন কবীর আসলে বিজেপির ‘বি-টিম’ হয়ে কাজ করছেন ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ভোট কেটে শাসকদলের ক্ষতি করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ৷ এদিন তৃণমূল ভবনে সেই দাবির সপক্ষেই এই গোপন কথোপকথনের ভিডিওটি হাতিয়ার করেছে রাজ্যের শাসক দল ৷ তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপির শীর্ষ নেতাদের ইশারাতেই রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছেন হুমায়ুন ৷
তৃণমূলের প্রকাশিত ভিডিয়োয় কথোপকথন
প্রশ্ন: আপনাকে মুসলিমদের বোকা বানাতে হবে
হুমায়ুন: হ্যাঁ, বানাতে হবে তো
প্রশ্ন: অপনি যদি এদের বোকা না বানান
হুমায়ুন: না বানালে ওদের কাছে চলে যাবে ভোট! আজকের দিনে যেই মুদ্দাটা আমি তুলেছি, বাবরি মসজিদ নিয়ে ওটা হবে কি হবেনা, সেটা পরে দেখা যাবে ! আজকের দিনে পুরো দেশের মুসলিম আমার সঙ্গে আছে ৷ বাবর কী করেছে তাতে আমার কী এসে গেলো, মসজিদ তা ছিল, তাই মানুষের এতো আবেগ
প্রশ্ন: বাবরের সঙ্গে আপনার কিছু যায় পরে না!
হুমায়ুন: নানা একদমই না ! শুভেন্দু অধিকারী আমাকে জানিয়েছিল যে আমাকে দিল্লি নিয়ে যাবে ৷ আর বাংলার ইলেকশন যে হেড তার সঙ্গে দেখা করবে ৷ মোহন যাদবজি আমাকে জানিয়েছিলেন তিনি ডাইরেক্ট কথা বলছেন PMO সঙ্গে আমাকে নিয়ে ৷ আর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও বিষয়টি জানেন ৷