ETV Bharat / state

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধরের পর পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের ঘটনা৷ বিজেপি এই নিয়ে তোপ দেগেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে৷ তৃণমূলের দাবি, পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে৷

Khandaghosh PS
পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

খণ্ডঘোষ (পূর্ব বর্ধমান), 13 ফেব্রুয়ারি: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধর করে পুকুরের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের বোঁয়াইচন্ডী এলাকার ঘটনা।

সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসতেই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, তাদের দলের কর্মসূচিতে সাহায্য করা হয়, তৃণমূলের তরফে এই হামলা করা হয়েছে৷ অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, পুলিশ এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে৷

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধরের পর পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খণ্ডঘোষ ব্লকের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের বোঁয়াইচণ্ডী মায়ের মন্দির সংলগ্ন এক ব্যবসায়ীর দোকান আছে। ওই ব্যবসায়ীর নাম দীপক অধিকারী। তিনি বিজেপির সমর্থক। বেশ কিছুদিন ওই এলাকায় দু-একটা বিজেপির কর্মসূচি ছিল। ওই ব্যবসায়ী বিজেপিকে কর্মসূচি পালনে সাহায্য করেন। তারপর থেকে ওই ব্যবসায়ীর উপরে শাসক দলের নেতা কর্মীদের আক্রোশ তৈরি হয়।

অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শেখ লকাইয়ের নেতৃত্বে বেশ কিছু লোক দীপক অধিকারী ও তাঁর ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রকে মারধর করে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। আহতরা খণ্ডঘোষ ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসা করান। এরপর খণ্ডঘোষ থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে৷ শুধু তাই নয়, পুলিশের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়৷ পরে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে।

Harassment of HS Examinee
মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, ‘‘কিছুদিন আগে বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে একটা কার্যক্রম করা হয়, সেখানে বিজেপিকে সহযোগিতা করেছিল এই দীপক অধিকারী। তাই জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাদের দোকানে হামলা করা হয়। দোকান ভাঙচুর করার পাশাপাশি তাঁর ছেলেকে মারধর করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত উন্নয়ন।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘তাঁরা থানায় অভিযোগ করতে গেলে অভিযোগ পত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে কিছু লিখে অভিযোগ করা যাবে না বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছে। অঞ্চল সভাপতি শেখ লকাইয়ের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ আছে। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।’’

Harassment of HS Examinee
মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ (নিজস্ব ছবি)

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, ‘‘কী ঘটনা ঘটেছে আমরা অবশ্যই দেখব। থানায় অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।’’ তবে এই নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷ তবে নাম না-প্রকাশ করার শর্তে জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

TRINAMOOL CONGRESS
HIGHER SECONDARY EXAMINATIONS 2026
তৃণমূল
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
HARASSMENT OF HS EXAMINEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.