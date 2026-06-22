শিলিগুড়িতে পুরনিগমে বোর্ড গঠন নিয়ে কমিশনারের দ্বারস্থ তৃণমূল

শিলিগুড়িতে পুরনিগমে বোর্ড গঠন নিয়ে কমিশনারের দ্বারস্থ তৃণমূল
যদিও তৃণমূলের এই উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ।
Published : June 22, 2026 at 9:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 জুন: শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের পর থেকেই চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে শহরজুড়ে । মেয়রের সঙ্গে একাধিক এমএমআইসি সদস্য ও কাউন্সিলরের ইস্তফার জেরে পুরনিগমের প্রশাসনিক অচলবস্থা কাটাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বাকি কাউন্সিলররা । এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নতুন বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন তাঁরা । যদিও বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন তৃণমূলের এই উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ।
শুক্রবারের ঘটনার পর সোমবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈঠকে বসেন তৃণমূলের অবশিষ্ট কাউন্সিলররা । বৈঠকের নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সভাপতি ও 21 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্তল রায় । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁদের হাতে 24 জন কাউন্সিলরের সমর্থন রয়েছে । তিনি বলেন, "পুরনিগমের স্বাভাবিক কাজ ও জনসেবা সচল রাখতে নতুন বোর্ড গঠন অত্যন্ত জরুরি । মেয়র পদত্যাগ করেছেন, এমআইসি সদস্যরাও সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই আইন মেনেই আমরা কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি । পুরনিগমের প্রশাসনিক কাজ এখন রাজ্য সরকার দেখছে, তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই দেখার বিষয় ।"
অন্যদিকে, তৃণমূলের এই দাবির কড়া সমালোচনা করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন । তিনি তৃণমূলের এই প্রচেষ্টাকে লোক দেখানো নাটক বলে অভিহিত করেছেন । অমিত জৈনের মতে, মাত্র 24 জন কাউন্সিলরের সমর্থনের দাবি ভিত্তিহীন এবং এই প্রক্রিয়ার পেছনে কোনও আইনানুগ ভিত্তি নেই । তিনি বলেন, "যেভাবে একের পর এক এমআইসি ও কাউন্সিলর পদত্যাগ করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এরা প্রশাসনিক কাজে ব্যর্থ । এখন শুধুমাত্র কমিশনারের কাছে চিঠি দিলেই নতুন বোর্ড গঠন হয়ে যায় না, এর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে । এরা তো মানুষের পরিষেবা দেওয়ার বদলে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার খেলায় মেতেছে ।"
তৃণমূল কাউন্সিলরদের দাবি, তাঁরা বিরোধী দল হিসেবে কোনোদিন ইস্তফা দিতে বলেননি, পুরনিগমের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অস্থির । মেয়র নিজে থেকে পদত্যাগ করেছেন । যদিও বিরোধীদের পালটা অভিযোগ, পুরনিগম পরিচালনার জন্য যে ন্যূনতম স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন, তা বর্তমান বোর্ডে নেই ।
এখন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করেন এবং রাজ্য সরকারই বা শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে শিলিগুড়িবাসী । পুরনিগমের এই ডামাডোল পরিস্থিতি শহরবাসীর স্বাভাবিক পরিষেবাকে বিঘ্নিত করবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিকমহলে। তবে মঙ্গলেই প্রশাসক বসানোর ইঙ্গিত মিলেছে রাজ্যের তরফে।