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শিলিগুড়িতে পুরনিগমে বোর্ড গঠন নিয়ে কমিশনারের দ্বারস্থ তৃণমূল

যদিও তৃণমূলের এই উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ।

Siliguri municipal corporation
শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাতে তৎপর তৃণমূল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 9:14 PM IST

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শিলিগুড়ি, 22 জুন: শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের পর থেকেই চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে শহরজুড়ে । মেয়রের সঙ্গে একাধিক এমএমআইসি সদস্য ও কাউন্সিলরের ইস্তফার জেরে পুরনিগমের প্রশাসনিক অচলবস্থা কাটাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বাকি কাউন্সিলররা । এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নতুন বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন তাঁরা । যদিও বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন তৃণমূলের এই উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ।

শুক্রবারের ঘটনার পর সোমবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈঠকে বসেন তৃণমূলের অবশিষ্ট কাউন্সিলররা । বৈঠকের নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সভাপতি ও 21 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্তল রায় । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁদের হাতে 24 জন কাউন্সিলরের সমর্থন রয়েছে । তিনি বলেন, "পুরনিগমের স্বাভাবিক কাজ ও জনসেবা সচল রাখতে নতুন বোর্ড গঠন অত্যন্ত জরুরি । মেয়র পদত্যাগ করেছেন, এমআইসি সদস্যরাও সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই আইন মেনেই আমরা কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি । পুরনিগমের প্রশাসনিক কাজ এখন রাজ্য সরকার দেখছে, তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই দেখার বিষয় ।"

শিলিগুড়িতে পুরনিগমে বোর্ড গঠন নিয়ে কমিশনারের দ্বারস্থ তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, তৃণমূলের এই দাবির কড়া সমালোচনা করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন । তিনি তৃণমূলের এই প্রচেষ্টাকে লোক দেখানো নাটক বলে অভিহিত করেছেন । অমিত জৈনের মতে, মাত্র 24 জন কাউন্সিলরের সমর্থনের দাবি ভিত্তিহীন এবং এই প্রক্রিয়ার পেছনে কোনও আইনানুগ ভিত্তি নেই । তিনি বলেন, "যেভাবে একের পর এক এমআইসি ও কাউন্সিলর পদত্যাগ করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এরা প্রশাসনিক কাজে ব্যর্থ । এখন শুধুমাত্র কমিশনারের কাছে চিঠি দিলেই নতুন বোর্ড গঠন হয়ে যায় না, এর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে । এরা তো মানুষের পরিষেবা দেওয়ার বদলে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার খেলায় মেতেছে ।"

Siliguri municipal corporation
নতুন বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়ে পুর কমিশনারের কাছে আবেদনপত্র (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল কাউন্সিলরদের দাবি, তাঁরা বিরোধী দল হিসেবে কোনোদিন ইস্তফা দিতে বলেননি, পুরনিগমের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অস্থির । মেয়র নিজে থেকে পদত্যাগ করেছেন । যদিও বিরোধীদের পালটা অভিযোগ, পুরনিগম পরিচালনার জন্য যে ন্যূনতম স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন, তা বর্তমান বোর্ডে নেই ।

Siliguri municipal corporation
শিলিগুড়ি পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

এখন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করেন এবং রাজ্য সরকারই বা শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে শিলিগুড়িবাসী । পুরনিগমের এই ডামাডোল পরিস্থিতি শহরবাসীর স্বাভাবিক পরিষেবাকে বিঘ্নিত করবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিকমহলে। তবে মঙ্গলেই প্রশাসক বসানোর ইঙ্গিত মিলেছে রাজ্যের তরফে।

TAGGED:

MUNICIPAL BOARD IN SILIGURI
SMC
শিলিগুড়ি পুরনিগম
মেয়র গৌতম দেব
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

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