শাহের সঙ্গে জয়দেব খাঁ'র ছবি ! মাফিয়া যোগ নিয়ে সরব তৃণমূল, পালটা বিজেপির

শাহের সঙ্গে জয়দেব খাঁ'র ছবি ! মাফিয়া যোগ নিয়ে সরব তৃণমূল, পালটা বিজেপির
ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে জয়দেব খাঁকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে বিজেপি, দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতির ৷ পালটা তাঁকে সবচেয়ে বড় মাফিয়া বললেন বিজেপি নেতা ৷
Published : March 12, 2026 at 1:06 PM IST
দুর্গাপুর, 12 মার্চ: রাজ্যে এসে বারংবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে বিজেপি নেতারা বাংলায় 'মাফিয়ারাজ' ও 'সিন্ডিকেটরাজ'-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগের অভিযোগও তাঁদের মুখে একাধিকবার শোনা গিয়েছে ৷ এবার কয়লা মাফিয়া জয়দেব খাঁ'র সঙ্গে বিজেপির 'ঘনিষ্ঠতা' নিয়ে সরব হল শাসকদল তৃণমূল ৷
কয়লা মাফিয়াদের নিয়েই দল চালাতে চাইছে বিজেপি ৷ এমনই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুরে তৃণমূলের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ সঙ্গে ছিলেন চেয়ারম্যান ভি শিবদাসন দাশু, মহিলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ ঘটক প্রমূখ ।
সেখানেই বেশ কিছু ছবি তুলে ধরা হয় শাসকদলের তরফে ৷ যেখানে একটা ছবিতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফুল দিচ্ছেন আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কয়লা মাফিয়া হিসেবে পরিচিত জয়দেব খাঁ ৷ এছাড়াও বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও জয়দেব খাঁ'র ছবি । সেই জয়দেব খাঁকে 'স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য' করেছে বিজেপি, অভিযোগ তৃণমূলের ৷ এমনকি আসানসোল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যের প্যাডে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ পালটা তাঁকেই সবচেয়ে বড় মাফিয়া বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি ।
জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "জয়দেব খাঁ দীর্ঘদিন ধরেই কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং এলাকায় তাকে ঘিরে নানা বিতর্ক রয়েছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মথুরাপুরে প্রকাশ্যে দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কথা বললেও বাস্তবে মাফিয়াদের দলে জায়গা দিচ্ছেন । বছরখানেক আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এই কয়লা মাফিয়া জয়দেব খাঁ । কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা'র হোটেলেও কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশির সঙ্গেও দেখা গিয়েছিল কয়লা মাফিয়া জয়দেব খাঁকে । এখন ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে জয়দেব খাঁকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে বিজেপি ।"
পালটা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "শিল্পাঞ্চলের সবচেয়ে বড় কয়লা ও বালি মাফিয়ার নাম হল নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি বীর বাহাদুর সিং কয়লা সিন্ডিকেট চালায় ৷ আর তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ বালির সিন্ডিকেট চালায় । একথা পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ জানে । জয়দেব খাঁর বিরুদ্ধে কতবার সিবিআই, ইডির অভিযান হয়েছে? কতবার তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে? যে কোনও মানুষের রাজনীতি করার অধিকার আছে ।"
বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে মাফিয়া যোগ নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা চলছে । এই ইস্যুতে কোনও পক্ষই কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ।