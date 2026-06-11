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বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মার, কাঠগড়ায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ও অনুগামীরা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের 12 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে এই ঘটনা ঘটে ৷ জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী ৷

attack on BJP
বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 8:36 PM IST

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আসানসোল, 11 জুন: দু'দিন আগেই আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর পদ এবং তৃণমূল থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন 58 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়া । এবার সঞ্জয় নোনিয়া ও তাঁর পরিবার এবং অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করার ।

বুধবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানার ধেমোমেন কোলিয়ারি সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির একটি অনুষ্ঠান ছিল । অভিযোগ, সেই অনুষ্ঠানের পরেই মঞ্চ খানিক ফাঁকা হতেই একদল দুষ্কৃতী এসে হামলা চালায় বিজেপি কর্মীদের উপরে । বিজেপি যুবনেতা বিরজু যাদবকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় । শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ যাঁরা প্রত্যেকেই বিজেপি কর্মী বলে দাবি । ঘটনার পর ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে ধেমোমেন এলাকায় । গোটা এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে । যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও রকমের মন্তব্য করতে চাননি প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়া কিংবা তাঁর পরিবার বা অনুগামীরা ।

অনুষ্ঠান শেষে বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মার, কাঠগড়ায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ও অনুগামীরা (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের 12 বছর পূর্তি উপলক্ষে ধেমোমেন এলাকায় বুধবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । তাতে কুলটি অঞ্চলের বেশ কিছু বিজেপি নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । স্থানীয় বিজেপি কর্মী ডাবলু যাদব বলেন, "সভাতে আমার ভাই বিজেপি যুব মোর্চা নেতা বিরজু যাদব ওরফে বিকে যাদবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ভোটে অসাধারণ ফল করার জন্য । অনুষ্ঠানে নেতারা ভাষণ রাখেন এলাকায় বালি, কয়লার সিন্ডিকেট বন্ধ করতে হবে, কারোর তোলাবাজি, দাদাগিরি চলবে না ।"

তিনি আরও বলেন, "অনুষ্ঠান শেষ হতে বেশিরভাগ কর্মী বাড়ি চলে যান । আমরা কয়েকজন ছিলাম । সেই সময় রোহিত নোনিয়া, সঞ্জয় নোনিয়া সহ 20-25 জন এসে আমাদেরকে শাসাতে শুরু করে, কেন মাইকে সিন্ডিকেট, তোলাবাজি নিয়ে ভাষণ দেওয়া হয়েছে । আমরা প্রতিবাদ করলে আমাদের হুমকি দেওয়া হয় । এরপরেই এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করা হয় । আমার ভাই বাবলু যাদবকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় সে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । আরও বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে । ওরা আমাদের পরিবারের মহিলাদেরও মারধর করেছে ।"

attack on BJP
ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

আহত এক বিজেপি কর্মী বাবলু যাদব আসানসোল জেলা হাসপাতালে বসে বলেন, "58 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়া এবং তার বাবা রোহিত নোনিয়ার নেতৃত্বেই এই হামলা করা হয়েছে । তাদেরই আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের নির্বিচারে মেরেছে ।"

ঘটনার পর গোটা এলাকায় কার্যত ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি । ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানা থেকে পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে গোটা এলাকায় ঘিরে রেখেছে । যদিও ঘটনার পর থেকে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়া কিংবা তৃণমূল নেতা রোহিত নোনিয়ার সঙ্গে কোনওরকমের যোগাযোগ করা যায়নি । স্থানীয় বাসিন্দাদের মত, তাঁরা এলাকাছাড়া ।

attack on BJP
অনুষ্ঠান শেষে বিজেপির উপর হামলার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল দক্ষিণ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হয়েছে । কী কারণে এই ঘটনা এবং কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত চলছে ।

TAGGED:

TRINAMOOL BJP CLASH
BJP WORKERS INJURED
বিজেপি কর্মীদের মারধর
তৃণমূল কাউন্সিলর
ATTACK ON BJP

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