নরেন্দ্রপুরে বিজেপি নেতাকে নৃশংসভাবে মারধর ! প্রকাশ্যে হাড়হিম ফুটেজ
আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি আহত বিজেপি নেতা ৷ অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে ৷
Published : May 21, 2026 at 5:43 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 21 মে: গভীর রাতে যাদবপুর থেকে গাড়ি করে এসে বিজেপি নেতাকে রাস্তায় ফেলে ইট-লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর ৷ প্রকাশ্যে ঘটনার হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুরে ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই জখম ব্যক্তি এখন কলকাতার এসএসকেএম হাসাপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ বিজেপির অভিযোগের নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ যদিও হামলার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তারা ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে । আক্রান্ত ব্যক্তি এলাকার পরিচিত বিজেপি নেতা ৷ তাঁর নাম পাপ্পু সোনা, বয়স প্রায় 48 বছর । অভিযোগ, রাত প্রায় 2টো সেইসময় পূর্ব যাদবপুর এলাকা থেকে একটি গাড়িতে কয়েকজন যুবক নরেন্দ্রপুরে পৌঁছয় । তাঁদের গন্তব্য ছিল সংস্কৃতি আর্ট গ্যালারির সামনের এলাকা, যেখানে ওই বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
অভিযোগ, গাড়ি থেকে নেমেই ওই বিজেপি নেতাকে ঘিরে ধরেন অভিযুক্তরা । প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হলেও পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবেই হামলা চালানো হয় । অভিযুক্তরা লাঠি নিয়ে বিজেপি নেতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বেধড়ক মারধর করে তাঁকে । এরপর রাস্তাতেই তাঁকে ফেলে চলে যায় দুষ্কৃতীরা । ঘটনাস্থলে বিজেপি নেতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন । ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকায় চিকিৎসকেরা তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন । পরে তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয় ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বিজেপি নেতা বর্তমানে আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক । মাথা ও শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে চিকিৎসক মহল সূত্রে জানা গিয়েছে । ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর । এলাকার একটি নজরদারি ক্যামেরায় হামলার কিছু অংশ ধরা পড়েছে বলে দাবি । সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা । অভিযুক্তদের পরিচয় শনাক্ত করতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে । গাড়িটির নম্বর এবং হামলাকারীদের গতিবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে ।"
এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে । শাসকদল বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখাতেই এই হামলা চালানো হয়েছে । ঘটনায় সরব হয়েছেন সোনারপুর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক দেবাশিস ধর । তিনি বলেন, "আমরা এলাকা শান্ত রাখার জন্য সবরকম চেষ্টা করছি । কিন্তু তৃণমূলের তরফে বারবার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে । আমরা নিজেদের অনেকটা সংযত রেখেছি । কিন্তু তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী কখনও শোধরাবে না । ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে । আমরা আইনি পথে লড়ব । তবে যদি এই ধরনের ঘটনা বন্ধ না হয়, তা হলে ভবিষ্যতে ওদেরও ভাবতে হবে । অমিত শাহজির কথা মতো প্রয়োজনে ওদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব ৷"
বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে । যদিও বিজেপির অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তৃণমূলের নাম জড়ানো হচ্ছে । তবে দলীয় স্তরে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, রাতের বেলায় হঠাৎ চিৎকার শুনে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন । তখন দেখেন এক ব্যক্তিকে মারধর করে কয়েকজন দ্রুত গাড়িতে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে । ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । পরবর্তীতে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ।
ভোট-পরবর্তী সময়ে একের পর এক রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হামলা এবং পালটা অভিযোগের আবহে নরেন্দ্রপুরের এই ঘটনাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । এখন দেখার, সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে কত দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ । একই সঙ্গে আহত বিজেপি নেতার শারীরিক অবস্থার দিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের ।