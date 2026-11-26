গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রস্তাবে উত্তরবঙ্গের একমাত্র স্বাক্ষরকারীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জলপাইগুড়িতে
Signatory of Indian Constitution: উপেন্দ্রনাথ 1949 সালের 26 নভেম্বর গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিলেন ৷ অভিজিৎ বসুর প্রতিবেদন ৷
Published : November 26, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 নভেম্বর: 77 বছর আগে, 1949 সালের 26 নভেম্বর ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল সংবিধান ৷ তারপর থেকে এই দিনটিতে দেশজুড়ে সংবিধান দিবস পালন করা হয় ৷ জলপাইগুড়িতেও এই দিনটিকে প্রতিবছর পূর্ণ মর্যাদায় পালন করা হয় ৷ এর কারণ শুধু সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়, সংবিধানে গ্রহণে গণপরিষদের অন্যতম সাক্ষরকারী উপেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা ৷
বৃহস্পতিবারও তার ব্যতিক্রম হল না ৷ জলপাইগুড়িতে রাখা উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী-সহ অন্যরা ৷ উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ছেলেও উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷
বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি তৈরি করেছিল ভারতের সংবিধান ৷ যা কার্যকর হয় 1950 সালের 26 জানুয়ারি ৷ তার ঠিক দু’মাস আগে 1949 সালের 26 নভেম্বর গণপরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে গৃহীত হয় ভারতের সংবিধান ৷ এই গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় গণপরিষদের 284 জন সদস্যের স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৷ সেই তালিকায় উত্তরবঙ্গ থেকে ছিলেন একজন ৷ সেই উপেন্দ্রনাথ বর্মন সেই সময় জলপাইগুড়ির সাংসদ ৷
সেই কারণেই জলপাইগুড়িবাসী সবসময়ই গর্ব অনুভব করে ৷ আর প্রতিবছর বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা পালন করেন সংবিধান দিবস ৷ বৃহস্পতিবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর জলপাইগুড়ির ইতিহাসবিদ উমেশ শর্মা বলেন, ‘‘জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান । তিনি দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । গণপরিষদের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন । আমরা গর্বিত যে ভারতের সংবিধান গ্রহণে জলপাইগুড়ির এক বরেণ্য সন্তান উপেন্দ্রনাথ বর্মনের অবদান আছে । তিনি জলপাইগুড়ির সাংসদ থাকাকালীন এই সাক্ষর করেছিলেন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা 2023 সালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে আবক্ষ মূর্তি গড়ে তুলি । প্রতিবছর এই দিনটা আমরা পালন করে থাকি । আমাদের গর্ববোধ হয় বলেই আমরা আজ আমরা এখানে পবিত্র সংবিধান নিয়ে এসেছি ৷ উপেন্দ্রনাথ বর্মনের পাশাপাশি সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানানো হল ।’’
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ছেলে অজিত বর্মনও ৷ তিনি বলেন, ‘‘আজ আমাদের পিতৃদেবের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে যে শ্রদ্ধা জানানো হল, আমার পরিবার কৃতজ্ঞ । ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন আমার বাবা । সংবিধান গ্রহণে আমার বাবা একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন । বাবার জন্য গর্ববোধ হয় ৷’’
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন জলপাইগুড়ির শাখার সম্পাদক বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘উপেন্দ্রনাথ বর্মন জলপাইগুড়ির গৌরব । সংবিধান ওঁর বাড়িতেই রয়েছে । সেটা একটা বড় বিষয় । বর্তমানে সংবিধানকে অমান্য হওয়ার বিষয় যখন দেখি, তখন মনে হয় সংবিধান যেভাবে তাঁরা তৈরি করে গিয়েছেন, সেই সংবিধানের ভাবমূর্তি ঠিক মেনে মেনে চলার প্রতিজ্ঞার দিন আজ ।’’ জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, ‘‘আমি তাঁদের উত্তরসূরী৷ জানি না কতটা রক্ষা করতে পারব ।’’
জলপাইগুড়ির বাসিন্দা গোষ্ঠ দাস বলেন, ‘‘আমরা জলপাইগুড়িবাসী হিসেবে গর্বিত । সংবিধানে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের স্বাক্ষর আছে । আজকের দিনটা আমরা ওঁকে শ্রদ্ধার জন্য প্রতিবছর পালন করে থাকি ।’’ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতির সভাপতি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক । সংবিধানের ধারা, উপধারার মাধ্যমে চলছে । জলপাইগুড়ির বরেণ্য সন্তান এই সংবিধান গ্রহণের একজন স্বাক্ষরকারী ।’’
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