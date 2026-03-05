SIR: ভোটার তালিকা থেকে 'উধাও' আদিবাসীদের নাম ! বোলপুরে রাস্তা অবরোধ
ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এবার বোলপুরে আদিবাসীদের বিক্ষোভে ফের প্রশ্ন উঠল, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে কি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল ?
Published : March 5, 2026 at 8:06 PM IST
বোলপুর, 5 মার্চ: ভোটার তালিকা ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই এ বার বোলপুরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আদিবাসী মানুষজন । অভিযোগ, বহু বৈধ আদিবাসী বাসিন্দার নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে । এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করায় দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ।
বিক্ষোভের ডাক দেয় 'আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটি' । তাঁদের অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা চূড়ান্ত খসড়া ভোটার তালিকায় বহু বৈধ ভোটারের নাম নেই । বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে এই সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে দাবি তাঁদের ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন । তার পরই দেখা যায়, রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ মানুষের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়েছে । পাশাপাশি নতুন করে প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে । এই নিয়েই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা, অভিযোগ-পালটা অভিযোগ ।
বোলপুরের বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের এলাকার বহু মানুষের নাম প্রথম খসড়া তালিকায় ছিল । এমনকী নোটিস পেয়ে অনেকে শুনানিতেও হাজিরা দেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিও জমা দেন । কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, তাঁদের নাম আর ভোটার তালিকায় নেই ।
আদিবাসী নেতা শিবু সরেনের অভিযোগ করেন, "এসআইআর ঠিকমতো করা হয়নি । বৈধ আদিবাসীদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমরা চাই নির্বাচন কমিশন গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করুক । সেখানেই নথি খতিয়ে দেখে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হোক ।" তিনি আরও বলেন, "আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন । তাঁদের নাম এভাবে বাদ দেওয়া যায় না । আমাদের দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব ।"
2025 সালের 4 নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল এসআইআর প্রক্রিয়া । 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় প্রাথমিক খসড়া তালিকা । এরপর 15 জানুয়ারি থেকে শুনানি শুরু হয় । সেই প্রক্রিয়ার পর 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হয় চূড়ান্ত খসড়া তালিকা ।
কিন্তু সেই তালিকা প্রকাশের পরই বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ উঠতে শুরু করে যে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে । বোলপুরেও একই অভিযোগ সামনে এসেছে । স্থানীয়দের দাবি, এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে । সেখানকার বহু বাসিন্দার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যদিও তাঁদের কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে জড়ো হন আদিবাসী মানুষজন । পরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । এর ফলে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ।
পরে বিক্ষোভকারীরা মহকুমা শাসক অনিমেষকান্তি মান্নার কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন । সেখানে তাঁদের দাবি, বৈধ আদিবাসী ভোটারদের নাম দ্রুত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন গ্রামে গ্রামে বিশেষ শিবির করে নথি যাচাই করুক ।
নাম বাদ পড়া কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের কাছে সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তালিকায় নাম নেই । নন্দিতা মাড্ডি ও কুসুম হেমব্রমের অভিযোগ, "আমাদের সব নথি আছে । শুনানিতে ডেকেছিল, আমরা গিয়েছিলাম । যা যা কাগজ চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম । তারপরেও ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে । এখন আমরা ভোট দিতে পারব না ।"
বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে । না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা । ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। তার মধ্যেই বোলপুরে আদিবাসীদের এই বিক্ষোভ নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল—চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে কি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়েছিল ? এখন দেখার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের কী জবাব দেয়।
আরও পড়ুন: