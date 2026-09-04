প্রথমে ধর্ষণ, পরে গণধর্ষণ ! লালগড়ে একই দিনে দু’বার নির্যাতনের শিকার আদিবাসী বধূ
কয়েকদিন আগে বেলপাহাড়িতে নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় শুক্রবার শিলদায় বিক্ষোভ দেখান আদিবাসীরা ৷
Published : September 4, 2026 at 7:50 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 4 সেপ্টেম্বর: একের পর এক নারী নির্যাতনের অভিযোগে উত্তপ্ত জঙ্গলমহল । ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়িতে আদিবাসী নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগের প্রতিবাদে যখন রাস্তায় নেমে ফুঁসছে মানুষ, ঠিক তখনই লালগড়ে আদিবাসী এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ এর জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ।
অভিযোগের কেন্দ্র লালগড়ের কাঁটাপাহাড়ির একটি বাড়ি ও ছোট পেলিয়া জঙ্গল । গত 20 অগস্ট ঘটনাটি ঘটে ৷ তবে বৃহস্পতিবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশি ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা একই দিনে দু’বার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৷ প্রথমে এক ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে ৷ পরে ওই ব্যক্তির সাত বন্ধুর কাছে নির্যাতনের শিকার হন ওই মহিলা ৷ ফলে এই ঘটনায় মোট অভিযুক্ত ছ’জন ৷ ধৃতদের নাম - রাথ দলুই, চন্দ্র সরেন, সুজল হেমব্রম, মঙ্গল সরেন, নবীন মুর্মু ও ঠাকুরদাস টুডু । শুক্রবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।
লালগড়ে গৃহবধূকে গণধর্ষণ
নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, কয়মা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে ফোনে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় । দু'জনে লালগড় বাজারে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন । 20 অগস্ট লালগড়ে দেখা করেন দু’জনে ৷ পরে দুপুরে একটি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করেন । বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত রাথ দলুইয়ের দেখা হয় । তিনি বাইকে করে গৃহবধূকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন ।
নির্যাতিতার অভিযোগ, এরপর তাঁকে কাঁটাপাহাড়িতে নিজের পিসির ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যান রাথ দৌলুই । সেই বাড়িতে কেউ ছিল না ৷ ওই ফাঁকা বাড়িতে রাথ দলুই তাঁকে ধর্ষণ করে । পরে তাঁকে সেখানেই থাকতে বলেন অভিযুক্ত এবং ঝাড়গ্রাম থেকে ফিরে বিকেলে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান ।
নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যেই রাথের পরিচিত আরও সাত যুবক সেখানে আসেন । এরপর ওই গৃহবধূকে কাছের ছোট পেলিয়া জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে ওই সাতজন ৷ ঘটনার কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় ৷ স্থানীয় এক যুবক জঙ্গলের মধ্যে ওই গৃহবধূকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করেন । পরে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান । শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হলে পরদিন ওই যুবক তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন ৷
এরপর বৃহস্পতিবার রাতে লালগড় থানায় গিয়ে আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ । অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে লালগড় থানার পুলিশ । সূত্রের খবর, ধূলাগড় এলাকা থেকে রাথ দলুইকে গ্রেফতার করা হয় । বাকি অভিযুক্তদের মধ্য়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আরও দু’জনের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । লালগড় থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জেলা পুলিশের এক শীর্ষ অধিকারিক বলেন, ‘‘ঘটনায় মোট ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের খোঁজ চলছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷’’
বেলপাহাড়ির নাবালিকা নির্যাতনের প্রতিবাদ
শুক্রবার বেলপাহাড়ির নাবালিকা নির্যাতন-কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং নির্যাতিতার দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবিতে শিলদা নিমতলা চকে আয়োজন করা হয় প্রতিবাদ সভার । অভিযুক্ত ধৃত টোটোচালকের ফাঁসি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হন আন্দোলনকারীরা ।
এদিনের কর্মসূচিতে এলাকার সাধারণ বাসিন্দা ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনের সদস্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন । প্রতিবাদ সভা থেকে অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির পাশাপাশি তদন্তে কোনও ধরনের গাফিলতি না করার দাবি তোলা হয় ।
অভিযোগ, কয়েকদিন আগে বেলপাহাড়ির জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা থেকে এক আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় । ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঝাড়গ্রাম জেলায় । এর আগেও অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বেলপাহাড়িতে রাজ্য সড়ক এবং শিলদা-বাঁকুড়া 5 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল । এবার সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন দেখা গেল শিলদা নিমতলা চকে ।
লালগড় এবং বেলপাহাড়ি এই দুই ঘটনায় জঙ্গলমহলে নারী নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । যদিও দুই ঘটনার ক্ষেত্রে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।