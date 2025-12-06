আছে 'মাঝি সরকার' কার্ড, SIR-এ অংশ নিতে অস্বীকার 79 জন আদিবাসীর ! খালি হাতে ফিরল প্রশাসন
এসআইআর নিয়ে বোঝাতে গিয়ে খালি হাতে ফিরলেন বিডিও এবং এসডিপিও ৷ গ্রামবাসীদের মগজ ধোলাইয়ের অভিযোগ ৷
Published : December 6, 2025 at 8:58 PM IST
রানিবাঁধ (বাঁকুড়া), 6 ডিসেম্বর: তাঁদের কাছে 'মাঝি সরকার' পরিচয়পত্র আছে ৷ তাই ভারতের নাগরিকত্ব প্রয়োজন নেই ৷ এই দাবিতে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করলেন না জঙ্গলমহলের 22টি আদিবাসী পরিবারের 79 জন সদস্য ৷ এমনকি প্রশাসনের আধিকারিকরা গ্রামে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেও, তাঁদের মুখের উপর না-বলে দিলেন গ্রামবাসীরা ৷ এই ঘটনা বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের রাওতোড়া পঞ্চায়েতের মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের ৷
প্রশাসন সূত্রে খবর, খাতড়ার এসডিপিও অভিষেক যাদব, রানিবাঁধের বিডিও অনীশা যশ এবং রানিবাঁধ ও বারিকুল থানার আধিকারিকরা ওই দুই গ্রামে যান ৷ এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ না-করলে, তাঁদের কী সমস্যা হতে পারে, তা বোঝানোর চেষ্টা করেন আধিকারিকরা ৷ কিন্তু, সরকারি প্রতিনিধিদের কোনও কথা শুনতে চাননি তাঁরা ৷
সকলের একটাই বক্তব্য, 'আমরা মাঝি সরকারে'র পরিচয়পত্র নিয়েছি ৷ আমাদের ভারত সরকারের নাগরিকত্বের প্রয়োজন নেই ৷ এমন কোনও নিয়ম নেই, যে আমাকে সরকারের নাগরিকত্ব নিতে হবে ৷ আমাকে কেউ জোর করতে পারে না ৷" এমনকি আধিকারিকরা বোঝানোর চেষ্টা করলে, কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে দেন বলে অভিযোগ ৷
কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন, "কয়েকজন ফর্ম পূরণ না-করায় এত মাথাব্যথা কেন ? আপনাদের ডেকেছে কে ? অসুখ হলে আসেন না, ঝড়-জলে ঘর ভাঙলে সাহায্য মেলে না ৷ আমরা আগেও খিদে নিয়ে ছিলাম, পরেও থাকব ৷ এসআইআর করব না ৷" মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল দুই গ্রামের বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন আধিকারিকরা ৷ তাঁদের খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷
এই নিয়ে আদিবাসী গ্রামে এক বাসিন্দা সুন্দরমোহন মুর্মু বলেন, "আমরা 'মাঝি সরকারে'র পরিচপত্র নিয়েছি ৷ আমাদের এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করার দরকার নেই ৷ করে কী হবে ? আগেও আমাদের কথা কেউ ভাবেনি ৷ তাই আমরা এসআইআর করব না ৷ ভেদুয়াশোল গ্রামে আমাদের 27টা পরিবার আছে ৷ পাঁচটা পরিবার 'মাঝি সরকারে'র পরিচয়পত্র নেয়নি ৷ ওঁরা মনে হয় এসআইআরে নাম তুলেছে ৷"
আরেক গ্রামবাসী সনজিৎ মুর্মু বলেন, "সরকারের যে অফিসাররা এখন এসছে, তাঁরা আগে কেন আসেনি ৷ তাদেরকে কড়া সুরে বলে দেওয়া হয়েছে, আমরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করব না ৷ আমাদের 'মাঝি সরকার' পরিচয়পত্রই ঠিক আছে ৷ কোনও বাধ্যবাধকতা নেই আমাকে সরকারের নাগরিকত্ব নিতে হবে ৷ কেউ বলে দিতে পারে না ৷ তাই আমরা ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড 'মাঝি সরকারে'র কাছে জমা করে দিয়েছি ৷"
প্রশ্ন হল, এই 'মাঝি সরকার' কী বা কারা ? এরা কীসের পরিচয়পত্র দিচ্ছে ? অভিযোগ উঠেছে, ওড়িশা থেকে কিছু লোকজন এসে 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার', এই নামে গরিব, অক্ষর-জ্ঞানহীন আদিবাসী মানুষদের মগজ ধোলাই করছে ৷ এই সংগঠনটি ওড়িশা থেকে কাজ করলেও, এদের হেড অফিস ছত্তিশগড়ে রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট কালচারাল বোর্ডের বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং বাঁকুড়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার এসটি সভাপতি গঙ্গারাম মুর্মু ৷
তিনি বলেন, "এঁদের কথা হল, এঁরা 'মাঝি সরকারে'র কার্ড নিয়েছে ৷ এদের আর ভারত সরকারের পরিচয়পত্র দরকার নেই ৷ তাই ওঁরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করবে না ৷ এই 'মাঝি সরকার' আদতে ওড়িশা থেকে কাজ করে ৷ এদের হেড অফিস ছত্তিশগড়ে ৷ গরিব ও শিক্ষার অভাবের সুযোগ নিয়ে আদিবাসীদের ব্রেন ওয়াশ করছে এরা ৷ গ্রামের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে ৷ ওদের বলছে, 'সরকারের পরিষেবা তোমাদের দরকার নেই ৷ বদলে 'মাঝি সরকার' তোমাদের সব দেব ৷ সরকার তোমাদের কথা ভাবে না ৷' এভাবে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ ওরা আসে, গরিব গ্রামবাসীদের নিয়ে গিয়ে মগজ ধোলাই করে আবার গ্রামে দিয়ে যায় ৷"
গঙ্গারাম মুর্মু বলছেন, "আমরা খোঁজ নিয়েছি ৷ সরকারও নিচ্ছে ৷ এদের আমরা চিহ্নিত করেছি ৷ দেশদ্রোহী কাজকর্ম করছে ৷ আর দেশদ্রোহিতা করলে প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ৷ সরকার ছেড়ে দেবে না ৷" কিন্তু প্রশ্ন হল, রানিবাঁধের মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের যে 79 জন এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করেননি, তাঁদের কীভাবে বোঝানো হবে ? কীভাবে আবারও সরকারের প্রতি তাঁদের আস্থা ফেরানো হবে ?
এই নিয়ে বাঁকুড়া জেলাশাসক সিয়াদ এন বলেন, "আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে গ্রামবাসীদেরকে আরও বোঝাব ৷ বোঝানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকবে ৷" জেলা প্রশাসনের তরফে এক আধিকারিক বলেন, "আমরা আবারও গ্রাম দু’টিতে যাব ৷ মানুষজনকে বোঝানোর চেষ্টা করব ৷ ভোটার তালিকায় নাম থাকা কেন জরুরি, সে বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচার চলবে ৷"
কিন্তু, প্রশ্ন থাকছে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানোয় অভিযুক্ত এই 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার'-কে নিয়ে ৷ কীভাবে এদের থামানো হবে ? কারণ, একটা সময় এই জঙ্গলমহলে বেশ কয়েক বছর রাজত্ব চালিয়েছে মাওবাদীরা ৷ ধীরে-ধীরে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলকে মাওবাদী-মুক্ত করা গিয়েছে ৷ এবার সরাসরি নিজেদের একটি সরকার বলে দাবি করা এই সংগঠনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মগজ ধোলাইয়ের অভিযোগ, জঙ্গলমহলের ভবিষৎকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা সময় বলবে ৷