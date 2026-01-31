ETV Bharat / state

দাবি না-মানলে ভোটে তৃণমূলকে ভোট নয়, হুঁশিয়ারি আদিবাসী সংগঠনের

আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে শুক্রবার দুপুরে 'বর্ধমান চলো' অভিযানের ডাক দেয় 'ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল'।

বর্ধমান, 31 জানুয়ারি: আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে শুক্রবার 'বর্ধমান চলো' অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল'। যদিও জেলাশাসকের দফতর যাওয়া আটকাতে রাস্তায় বাঁশের বিশাল ব্যারিকেড করা হয় ৷ যা নিয়ে আদিবাসী সমাজের অভিযোগ, আদতে রাজনৈতিক কারণেই এই ব্যারিকেড করা হয়েছে । এমনকী তারা বিধানসভা নির্বাচনে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ।

আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে শুক্রবার দুপুরে 'বর্ধমান চলো' অভিযানের ডাক দেয় 'ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল'। এদিন বর্ধমান স্টেশন থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে বিশাল মিছিলও শুরু হয় ৷ যার জেরে কয়েক ঘণ্টার জন্য বর্ধমান শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় ৷ যদিও আদিবাসী সমাজের অভিযোগ, জেলাশাসকের দফতরে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া আটকাতে রাস্তার দুপাশে বিশাল বাঁশের ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে । যা আদিবাসী সমাজ ভালো চোখে দেখছে না বলেও জানায় তারা ৷ অন্যদিকে, জেলাশাসকের দফতরের ঢিলছোঁড়া দূরত্বে আদিবাসীদের অহেতুক SIR-এর নামে হয়রানি করার প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে অনশন শুরু করেছেন রাজ্য আদিবাসী শাখার চেয়ারম্যান দেবু টুডু ৷

যদিও এদিন আদিবাসী সংগঠন দাবি করেছে, দেবু টুডু আদতে আদিবাসীদের নামে রাজনীতি করছেন। তাঁকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ সংগঠনের। কেন তাদের সঙ্গে প্রশাসন এই ধরনের আচরণ করছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। শুধু বর্ধমান নয়, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করে আদিবাসীদের এই সংগঠন ৷ সামনেই বিধানসভা ভোট, তার আগে তাদের দাবিদাওয়া না-মেটানো হলে নির্বাচনে তারা সরকারের পাশে থাকবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসীরা ৷

ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের রাজ্য সভাপতি বিজয় চন্দ্র সোরেন বলেন, "আদিবাসীদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে ৷ শিক্ষা থেকে বাসস্থান-সহ বিভিন্ন স্তরে আদিবাসী সমাজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ৷ আমাদের বিভিন্ন উপায়ে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।" পাশাপাশি রাজ্য আদিবাসী শাখার চেয়ারম্যান দেবু টুডুর অনশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "SIR-এর নাম করে অনশন করছেন আসলে একটা রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৷ তাদের দাদাগিরির জন্য প্রশাসন এই বাঁশের ব্যারিকেড দিয়েছে। প্রশাসন ওই রাজনৈতিক দলকে ঢাল করে আমাদের আটকে রাখছে।" তিনি আরও বলেন, "দেবু টুডু আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কিছু করছে না। যেখানে টাকা আছে সেখানে তাঁরা আছে। তাঁরা আদিবাসীদের উন্নয়নের নাম করে রাজনীতি করছে ৷"

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগে তাঁদের দাবিদাওয়া মানা না-হলে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলেও জানান বিজয় সোরেন। তাঁর কথায়, "আমরা যদি দেখি সরকার আমাদের পাশে নেই, তাহলে আমরাও সরকারকে সহযোগিতা করব না। কিন্তু সরকার পাশে থাকলে আমরাও পাশে থাকার কথা ভাবব।"

