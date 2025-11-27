বান্ধবীর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার আদিবাসী তরুণী

বান্ধবীর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার আদিবাসী তরুণী
একদিনের মধ্যে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : November 27, 2025 at 6:56 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 নভেম্বর: বান্ধবীর বাড়ি থেকে আদিবাসী তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ । অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় উদ্ধার হয় বছর 19-এর মেয়েটি । তাঁকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বান্ধবীর বাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন তরুণী । সেসময় বান্ধবীর বাবা বাজারে গিয়েছিলেন ৷ মা-ও বাড়িতে ছিলেন না ৷ বান্ধবী একাই ছিলেন বাড়িতে ৷ ওই বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে হঠাৎই পেটে ব্যথা শুরু হয় তরুণীর ৷ তা দেখে বান্ধবী তরুণীর জন্য ওষুধ কিনতে বাজারে যান ৷ ওই সময় তরুণী সেই ফাঁকা বাড়িতে একাই ছিলেন ৷
অভিযোগ, ওই সুযোগেই এলাকার দুই যুবক বাড়িতে ঢুকে পড়ে । তরুণীর মুখে গামছা পেঁচিয়ে তাঁকে স্থানীয় চা-বাগানের ভেতর টেনে নিয়ে যায় ৷ এরপর সেখানে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । দুই যুবকের যৌন লালসার শিকার তরুণী কোনওরকমে জামা কাপড় ফেলে প্রাণ বাঁচাতে সেখান থেকে দৌড় দেন ।
এরপর লোকালয়ে পৌঁছে স্থানীয় এক বাসিন্দার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি । স্থানীয় বাসিন্দা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ৷ ঘটনাটি তাঁকে জানান তরুণী । এরপরই খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা ফাঁড়িতে । পুলিশের আরটি মোবাইল ভ্যান গিয়ে তরুণীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । পুলিশ তরুণীকে এরপর হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠায় এবং অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ থানার বেলাকোবা ফাঁড়ির পক্ষ থেকে ধৃত দু'জনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হয় । ধৃতদের দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে বলেন, "গণধর্ষণের ঘটনায় আমরা দু'জনকে গ্রেফতার করেছি । নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । আমরা আজ আদালতে তুলে দু'জনকে রিমান্ডে নিয়েছি । মেয়েটির সঙ্গে ছেলে দুটো পূর্ব পরিচিত কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"