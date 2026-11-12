অবহেলা ও বিস্মৃতির পথে জনজাতির বাদ্যযন্ত্র, 150টি সংগ্রহ করে নিরন্তর সঙ্গীতমগ্ন বিতান
Musical Instruments Collector: সঙ্গীতের চর্চার পাশাপাশি গান লেখা, বাউল গান ও মহাজনী পদ সংগ্রহ, সুরারোপ, অনুষ্ঠান পরিবেশনার কাজ করেন বিতান । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 12, 2026 at 6:19 PM IST
আসানসোল, 12 নভেম্বর: পুরাতন পড়ে থাকছে পিছে ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আধুনিক জীবনের মতো বদলে যাচ্ছে প্রাচীন জনজাতি সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও । ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র । কোথাও হারিয়ে গিয়েছে সেগুলি তৈরির পদ্ধতি, কোথাও আবার বিস্মৃতির পথে ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব ।
এই হারিয়ে যেতে বসা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের উদ্যোগে ধরে রাখার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রাহক বিতান পুরকায়স্থ । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে জনজাতিদের ব্যবহৃত প্রায় 150টি বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি । তাঁর সংগ্রহে রয়েছে এমন কিছু বিরল বাদ্যযন্ত্র, যা সংশ্লিষ্ট জনজাতির মধ্যেও বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত ।
সঙ্গীতশিল্পী ও সংগ্রাহক
দক্ষিণ 24 পরগনার বাসিন্দা বিতান পুরকায়স্থ । একসময় বাবার কর্মসূত্রে আসানসোলের সালানপুরের রূপনারায়ণপুরে কিশোরবেলা কেটেছে । পরে শান্তিনিকেতন । এখন দক্ষিণ 24 পরগনার পাকা বাসিন্দা হলেও ছুটে বেড়ান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । বিতান নিজে একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী । তবে লোকগান ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করাই তাঁর নেশা । আর এই নেশাতেই ছুটে বেরিয়েছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । খুঁজে দেখেছেন কত হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতি, হারিয়ে যাওয়া বাদ্যযন্ত্র, কত হারিয়ে যাওয়া লোকউৎসব ।
সঙ্গীতের চর্চার পাশাপাশি গান লেখা, বাউল গান ও মহাজনী পদ সংগ্রহ, সুরারোপ এবং অনুষ্ঠান পরিবেশনার কাজ করেন বিতান । নিজের সম্পাদনার ব্যবস্থাও রয়েছে তাঁর । তবে জনজাতির বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহের এই উদ্যোগ নিছক শখ নয়, বরং হারিয়ে যেতে বসা সুর, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কিছু নিদর্শন আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কারণেই তিনি করে চলেছেন । তাঁর সংগ্রহে থাকা 150 বাদ্যযন্ত্র যেন দেশের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল হয়ে থাকবে আগামীর জন্য ।
কী ধরনের বাদ্যযন্ত্র আছে তাঁর সংগ্রহে ? বিতানের সংগ্রহে আছে এমনই একটি বাদ্যযন্ত্র যা উত্তরাখণ্ডের ভুটিয়া জনজাতির শাউকা সম্প্রদায়ের । স্থানীয়ভাবে 'সেঞ্ঝা' বা 'সাঞ্ঝা' নামে পরিচিত এই বাদ্যযন্ত্রটি প্রায় 16 বছর আগে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি । পরবর্তীকালে যন্ত্রটির কিছু সংস্কারও করেছেন । বর্তমানে সেই যন্ত্র বাজিয়েই তিনি গান করেন ।
ইটিভি ভারতকে বিতান পুরকায়স্থ বলেছেন, "স্থানীয় গবেষকদের কাছে জানতে পেরেছি, এই বাদ্যযন্ত্রের উৎস তিব্বতে । তিব্বতি ভাষার 'স্নেয়ান জেবস' শব্দ থেকেই বিবর্তনের ধারায় 'সেঞ্ঝা' নামটির উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁদের অভিমত ।"
তিনি বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, "একসময় শাউকা সম্প্রদায়ের হারেলা, ফুলদেও-সহ বিভিন্ন লোকউৎসবে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল । এই যন্ত্র বাজিয়েই নিজেদের ভাষায় গান পরিবেশন করতেন তাঁরা । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই উৎসবগুলির জৌলুস কমেছে, কমেছে বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহারও । বছর চারেক আগে উত্তরাখণ্ডে গিয়ে আমি দেখেছি একসময়কার পরিচিত এই বাদ্যযন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট লোকউৎসবগুলি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে ।"
বিতান বলেন, "প্রাশ্চাত্য কর্ড প্রগেশনেই এই যন্ত্রকে বাঁধা হয় । সেটি জনজাতির লোকেরা না জেনেই করেন হয়তো । যন্ত্রটির সুর ও বাদনরীতির মধ্যে রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । সাধারণত সি মেজর সেভেন্থ বা সি সেভেন্থ সুরে এটি বাঁধা হয় । তবে আমি এটি নিজের মতো সুর মিলিয়ে গান পরিবেশন করি ।"
সংগ্রহে বিভিন্ন প্রদেশের বাদ্যযন্ত্র
বাংলায় এমন কোনও বিরল বাদ্যযন্ত্রের খোঁজ মিলেছে ? বিতান পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে উল্লেখযোগ্য একটি তাল বাদ্যযন্ত্র । বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের লোধা সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্র 'চাং'। বিতানের কথায়, "মূলত এই তালবাদ্যটি তৈরি হয় গোসাপের চামড়া দিয়ে । 'করোর' নামে একটি বিশেষ লতা ব্যবহার করে যন্ত্রটির কাঠামো তৈরি করা হয় । সেই লতাকে মাটিতে পুঁতে রেখে প্রক্রিয়াজাত করার পর বাঁকিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয় । বর্তমানে নয়াগ্রামের হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারে এই বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে । তবে নতুন করে আর কেউ এটি তৈরি করছেন না ।"
কিন্তু কেন হারিয়ে যাচ্ছে এই বাদ্যযন্ত্র ? বাদ্যযন্ত্র সংগ্রাহক বিতান পুরকায়স্থ বলেন, "এই বাদ্যযন্ত্রগুলির হারিয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ সংশ্লিষ্ট জনজাতিগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিবর্তন । নতুন প্রজন্মের একাংশ শিক্ষার ও কাজের সূত্রে শহরমুখী হচ্ছে । অন্যদিকে গ্রামে থাকা তরুণদের মধ্যেও পূর্বপুরুষদের বাদ্যযন্ত্র ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ কমছে । ফলে একসময় যে বাদ্যযন্ত্রগুলি জনজাতির দৈনন্দিন জীবন ও উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, সেগুলিই আজ অবহেলা ও বিস্মৃতির শিকার ।"
বিতানের সংগ্রহে বাংলা, উত্তরাখণ্ডের বাদ্যযন্ত্রই নয়, রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতির ব্যবহৃত নানা বাদ্যযন্ত্র । এমন কিছু যন্ত্রও রয়েছে, যেগুলি সংগ্রহ করার পর পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়েও আর খুঁজে পাননি তিনি । ইটিভি ভারতকে লোকসঙ্গীত শিল্পী বিতান পুরকায়স্থ বলেন, "গুজরাতের একটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আফ্রিকার 'গাওয়া' নামের বাদ্যযন্ত্রের মিল পেয়েছি । আমার অনুমান, কোনও একসময় আফ্রিকা থেকে এই বাদ্যযন্ত্রের ধারা গুজরাতে পৌঁছেছিল । সেটি কালের বিবর্তনে পাল্টাচ্ছে । তবে যুগের গতির সঙ্গে দ্রুত তা হারিয়েও যাচ্ছে ।"
জনজাতি সম্প্রদায় ভুলে যেতে বসলেও হারানো সুর ধরে রাখার ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গীতশিল্পী ও সংগ্রাহক বিতান ৷
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