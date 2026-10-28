সোশাল মিডিয়ায় ট্রায়াল বরদাস্ত নয়, স্বরূপ-কুণালের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি জুঁইয়ের

সোশাল মিডিয়ায় ট্রায়াল বরদাস্ত নয়, স্বরূপ-কুণালের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি জুঁইয়ের
Jui Majumder Biswas on Swarup Biswas and Kunal Ghosh: উভয়ের বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস ৷
Published : October 28, 2026 at 11:29 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: দাম্পত্য কলহ ও রাজনৈতিক তরজা নিয়ে তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাসের সোশাল মিডিয়া পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা মুখ খুললেন কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর জুঁই মজুমদার বিশ্বাস । মঙ্গলবার রাতে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্রায়াল আইনবিরুদ্ধ ।
এই মর্মে স্বামী স্বরূপ বিশ্বাস (ডিভোর্স ফাইল করেছেন) এবং মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুঁই ৷ সেই সঙ্গে নাবালক সন্তানদের নাম প্রকাশ্যে আনা হলে আদালত অবমাননা ও মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ।
মঙ্গলবার সন্তান ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন স্বরূপ । সেখানে জুঁইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি । ওই পোস্টেরই জবাবে গভীর রাতে জুঁই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন । বিচারাধীন বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য না করার কথা জানিয়ে তিনি লেখেন, "আমার এবং স্বরূপ বিশ্বাসের বিবাহবিচ্ছেদের মামলাটি বিচারাধীন । আমাদের নাবালক সন্তানদের সংক্রান্ত বিষয়গুলিও আদালতের আওতাধীন । তাই প্রকাশ্যে এই মামলা নিয়ে আলোচনা করব না । প্রতিটি প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগের উত্তর আদালতেই দেব ।" সোশাল মিডিয়ায় এই ধরনের প্রচারকে অবৈধ দাবি করে তিনি আরও জানান, বিচারাধীন মামলায় প্রভাব ফেলার চেষ্টা আদালত অবমাননার শামিল ।
স্বামীর পোস্টের প্রতিটি অভিযোগ ধরে ধরে উত্তর দিতে নারাজ জুঁই । এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "সম্প্রতি স্বরূপ বিশ্বাস বিচারাধীন বিষয় এবং নাবালক সন্তানদের নিয়ে দীর্ঘ ফেসবুক পোস্ট করেছেন । আমি এর পয়েন্ট ধরে উত্তর দেব না, কারণ তা আইনবিরুদ্ধ । তাঁর প্রতিটি দাবির সত্যতা আদালতেই বিচার হবে ।"
মমতা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের সাম্প্রতিক একটি রাজনৈতিক পোস্টের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি । পুরভোটে টিকিট বণ্টন নিয়ে কুণালের করা পোস্টে 'এক নেতার ভ্রাতৃবধূ' মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে জুঁই লেখেন, "জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার কাজ সমালোচনার আওতায় আসতেই পারে । কিন্তু আমার বিবাহ, বিচারাধীন মামলা এবং আমার সন্তানরা কখনওই রাজনৈতিক মন্তব্য বা অনুমানের বিষয় হতে পারে না ।"
এরপরই স্বরূপ ও কুণালের নাম উল্লেখ করে কার্যত চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করেন তিনি । জুঁই জানান, বিচারাধীন মামলা ও সন্তানের হেফাজত নিয়ে কোনও তথ্য পোস্ট, শেয়ার বা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন । আমার নাবালক সন্তানদের নাম নেওয়া বা তাদের নিয়ে আলোচনা বন্ধ হোক ।"
প্রতিটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট এবং মন্তব্যের ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণ করা হচ্ছে জানিয়ে জুঁই হুঁশিয়ারি দেন, এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মে অভিযোগ , দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনে আদালত অবমাননা ও মানহানির মামলা দায়ের করা হবে । সবশেষে সংবাদমাধ্যম ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে জল্পনা না ছড়ানোর আবেদন জানিয়ে তিনি জানান, তাঁর একমাত্র অগ্রাধিকার দুই মেয়ের মানসিক সুস্থতা ও তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা ।