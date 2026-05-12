ETV Bharat / state

'বেআইনি' সোনাঝুরির হাটে গাছ কাটা হচ্ছে, পরিবেশ আদালতে হলফনামা দেবেন সুভাষ দত্ত

শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছর হাজারও পর্যটকের ঢল নামে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷

Sonajhuri Haat in santiniketan
সোনাঝুরি হাট পরিদর্শন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্তের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 12 মার্চ: শান্তিনিকেতনে 'বেআইনি' সোনাঝুরি হাট পরিদর্শন করে গাছ কাটার ছবি তুললেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। জাতীয় পরিবেশ আদালতে চলা হাট সংক্রান্ত মামলায় এই ছবিগুলি তথ্য-সহ হলফনামা আকারে জমা দেবেন, এমনটাই জানান তিনি ৷ অভিযোগ, সোনাঝুরি জঙ্গলে অবাধে বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, আর জঙ্গলজুড়ে আবর্জনার স্তুপ ৷

সোনাঝুরির হাটের পাশাপাশি কোপাই নদীর বক্ষে 'বেআইনি' কংক্রিটের নির্মাণ স্থানও পরিদর্শন করেন সুভাষ দত্ত ৷ যদিও, এই নির্মাণ আগেই নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন ৷

পরিবেশ আদালতে হলফনামা দেবেন সুভাষ দত্ত (ইটিভি ভারত)

পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "সোনাঝুরির হাট ও জঙ্গল ঘুরে দেখে আমি ব্যথিত হলাম ৷ জঙ্গলের মধ্যে যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে, তা মানা যায় না ৷ আর এই জঙ্গল সংরক্ষিত ৷ বন দফতর তো বন উঠিয়ে দেওয়ার দফতর ৷ ওদের কোনও ভূমিকাই দেখছি না ৷ আমি ছবি সংগ্রহ করলাম, পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাব ৷ এইভাবে পরিবেশের ক্ষতি চলতে থাকলে আমরা আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাব ৷ সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' ৷ আমার বিশ্বাস আদালত এই হাট উঠিয়ে দেবে।" এর আগেও সোনাঝুড়ির হাট পরিদর্শন করেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ৷

Sonajhuri Haat in santiniketan
'বেআইনি' সোনাঝুরি হাট (ইটিভি ভারত)

শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছর হাজারও পর্যটকের ঢল নামে ৷ কিন্তু, হাটটি যেখানে বসে সেই জায়গাটি বন দফতরের অন্তর্গত। আর বন দফতরের জায়গায় কোনও ব্যবসায়ী হাট চলতে পারে না। এছাড়া, হাটের মধ্যে ঢুকে পরে চারচাকা গাড়ি, যথেচ্চ প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার চলে ৷ জঙ্গল বাঁচাতে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। এই হাট সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বসে, আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি বন দফতর ৷

এদিন, সোনাঝুরির খোয়াই হাট ঘুরে দেখেন সুভাষ দত্ত। হাটের মধ্যে দেখা যায় দেদার গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে । যত্রতত্র রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তুপ ৷ সেগুলির ছবিও তোলেন পরিবেশ কর্মী ৷ সঙ্গে ছিলেন হাটের ব্যবসায়ীরা ৷ এই ছবিগুলি তথ্য-সহ হলফনামা আকারে জাতীয় পরিবেশ আদালতের জমা দেবেন বলে জানান তিনি ৷ আর আদালত এই 'বেআইনি' হাট বসতে দেবে না মনে করেন সুভাষ দত্ত।

Sonajhuri Haat in santiniketan
সোনাঝুরি হাটে ছবি তুলছেন সুভাষ দত্ত (ইটিভি ভারত)

2000 সাল থেকে স্থানীয় গুটিকয়েক আদিবাসী শিল্পী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির জঙ্গলে তাঁদের শিল্পকর্মের পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেন ৷ তাও শুধুমাত্র সপ্তাহে একটি দিন অর্থাৎ শনিবার বসত এই হাট । খোয়াইয়ে এই হাট বসিয়েছিলেন আশ্রমকন্যা শ্যামলী খাস্তগীর। কিন্তু 2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের পর এই হাটের পরিধি বাড়তে শুরু করে ৷ হু হু করে বাড়তে থাকে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও ৷ এখন শুধু শনিবার নয়, রোজ হাট বসে ৷

Sonajhuri Haat in santiniketan
সোনাঝুরি হাটে গাছ কাটার ছবি তুলছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত (ইটিভি ভারত)

শুধু তাই নয়, এই হাটে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চার চাকা গাড়ির দৌরাত্ম্যও দেখা যায় ৷ একেবারে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে গাড়িগুলি । বন সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক হাট সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ সেই আইনকে উপেক্ষা করে শুধু যে বিকিকিনি চলে তা নয়, যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার হয় ৷ সেই প্লাস্টিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে জঙ্গল এলাকাতেই ৷ এই নিয়ে বহুবার সরব হয়েছেন অনেকে । কিন্তু কোনও ফল হয়নি ৷

Environmental activist Subhas Dutta
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ায় কোপাই নদীর তীরে নদীবক্ষে লোহার রড দিয়ে কংক্রিটের নির্মাণের শুরু হয়েছিল ৷ এই খবর প্রকাশ হতেই তৎকালীন বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায় নোটিশ দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ৷ তাও রাতের অন্ধকারে কাজ চলছে, এই খবর পেয়ে পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত নদীবক্ষ পরিদর্শন করেন ৷ বেশ কিছু ছবিও সংগ্রহ করেন ৷ নদী বক্ষ বা নদীর তীরে সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে নির্মাণ হচ্ছিল, প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ কোপাই বাঁচাতে এই বিষয়টিও আদালতে সামনে রাখবেন বলেও জানান বিশিষ্ট এই পরিবেশ কর্মী ৷

TAGGED:

ENVIRONMENTAL ACTIVIST SUBHAS DUTTA
SONAJHURI HAAT IN SANTINIKETAN
শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি হাট
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত
KHOAI HAAT IN SONAJHURI FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.