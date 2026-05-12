'বেআইনি' সোনাঝুরির হাটে গাছ কাটা হচ্ছে, পরিবেশ আদালতে হলফনামা দেবেন সুভাষ দত্ত
শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছর হাজারও পর্যটকের ঢল নামে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST
বোলপুর, 12 মার্চ: শান্তিনিকেতনে 'বেআইনি' সোনাঝুরি হাট পরিদর্শন করে গাছ কাটার ছবি তুললেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। জাতীয় পরিবেশ আদালতে চলা হাট সংক্রান্ত মামলায় এই ছবিগুলি তথ্য-সহ হলফনামা আকারে জমা দেবেন, এমনটাই জানান তিনি ৷ অভিযোগ, সোনাঝুরি জঙ্গলে অবাধে বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, আর জঙ্গলজুড়ে আবর্জনার স্তুপ ৷
সোনাঝুরির হাটের পাশাপাশি কোপাই নদীর বক্ষে 'বেআইনি' কংক্রিটের নির্মাণ স্থানও পরিদর্শন করেন সুভাষ দত্ত ৷ যদিও, এই নির্মাণ আগেই নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন ৷
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "সোনাঝুরির হাট ও জঙ্গল ঘুরে দেখে আমি ব্যথিত হলাম ৷ জঙ্গলের মধ্যে যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে, তা মানা যায় না ৷ আর এই জঙ্গল সংরক্ষিত ৷ বন দফতর তো বন উঠিয়ে দেওয়ার দফতর ৷ ওদের কোনও ভূমিকাই দেখছি না ৷ আমি ছবি সংগ্রহ করলাম, পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাব ৷ এইভাবে পরিবেশের ক্ষতি চলতে থাকলে আমরা আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাব ৷ সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' ৷ আমার বিশ্বাস আদালত এই হাট উঠিয়ে দেবে।" এর আগেও সোনাঝুড়ির হাট পরিদর্শন করেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ৷
শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছর হাজারও পর্যটকের ঢল নামে ৷ কিন্তু, হাটটি যেখানে বসে সেই জায়গাটি বন দফতরের অন্তর্গত। আর বন দফতরের জায়গায় কোনও ব্যবসায়ী হাট চলতে পারে না। এছাড়া, হাটের মধ্যে ঢুকে পরে চারচাকা গাড়ি, যথেচ্চ প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার চলে ৷ জঙ্গল বাঁচাতে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। এই হাট সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বসে, আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি বন দফতর ৷
এদিন, সোনাঝুরির খোয়াই হাট ঘুরে দেখেন সুভাষ দত্ত। হাটের মধ্যে দেখা যায় দেদার গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে । যত্রতত্র রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তুপ ৷ সেগুলির ছবিও তোলেন পরিবেশ কর্মী ৷ সঙ্গে ছিলেন হাটের ব্যবসায়ীরা ৷ এই ছবিগুলি তথ্য-সহ হলফনামা আকারে জাতীয় পরিবেশ আদালতের জমা দেবেন বলে জানান তিনি ৷ আর আদালত এই 'বেআইনি' হাট বসতে দেবে না মনে করেন সুভাষ দত্ত।
2000 সাল থেকে স্থানীয় গুটিকয়েক আদিবাসী শিল্পী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির জঙ্গলে তাঁদের শিল্পকর্মের পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেন ৷ তাও শুধুমাত্র সপ্তাহে একটি দিন অর্থাৎ শনিবার বসত এই হাট । খোয়াইয়ে এই হাট বসিয়েছিলেন আশ্রমকন্যা শ্যামলী খাস্তগীর। কিন্তু 2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের পর এই হাটের পরিধি বাড়তে শুরু করে ৷ হু হু করে বাড়তে থাকে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও ৷ এখন শুধু শনিবার নয়, রোজ হাট বসে ৷
শুধু তাই নয়, এই হাটে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চার চাকা গাড়ির দৌরাত্ম্যও দেখা যায় ৷ একেবারে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে গাড়িগুলি । বন সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক হাট সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ সেই আইনকে উপেক্ষা করে শুধু যে বিকিকিনি চলে তা নয়, যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার হয় ৷ সেই প্লাস্টিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে জঙ্গল এলাকাতেই ৷ এই নিয়ে বহুবার সরব হয়েছেন অনেকে । কিন্তু কোনও ফল হয়নি ৷
অন্যদিকে, শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ায় কোপাই নদীর তীরে নদীবক্ষে লোহার রড দিয়ে কংক্রিটের নির্মাণের শুরু হয়েছিল ৷ এই খবর প্রকাশ হতেই তৎকালীন বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায় নোটিশ দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ৷ তাও রাতের অন্ধকারে কাজ চলছে, এই খবর পেয়ে পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত নদীবক্ষ পরিদর্শন করেন ৷ বেশ কিছু ছবিও সংগ্রহ করেন ৷ নদী বক্ষ বা নদীর তীরে সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে নির্মাণ হচ্ছিল, প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ কোপাই বাঁচাতে এই বিষয়টিও আদালতে সামনে রাখবেন বলেও জানান বিশিষ্ট এই পরিবেশ কর্মী ৷