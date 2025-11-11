ETV Bharat / state

প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলায় SIR করতে দেবো না, হুঁশিয়ারি পরিবহণ মন্ত্রীর

মঙ্গলবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলায় হাজার হাজার মানুষ। এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতে এসে বর্ধমানে একথা বললেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

Snehasis Chakraborty
রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্ধমান, 11 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর করতে গিয়ে যদি একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায় তাহলে আমরা এসআইআর করতে দেবো না। এসআইআরের ক্ষেত্রে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতে এসে বর্ধমানে একথা বললেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলায় হাজার হাজার মানুষ। মিছিলের জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় শহরের যান চলাচল। সমস্যায় পড়ে যান অনেক পথ-চলতি সাধারণ মানুষ।

প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলায় SIR করতে দেবো না, হুঁশিয়ারি পরিবহণ মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

এসআইআর নিয়ে এদিন প্রথম থেকেই সরব ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এসআইআর এর ফলে রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধিতায় সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই কারণেই বাংলাকে টার্গেট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এরই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, মায়ানমার সংলগ্ন এলাকায় যে সাতটা রাজ্য আছে (মিজোরাম, অরুনাচল থেকে শুরু করে ত্রিপুরা কিংবা মেঘালয়-সহ রাজ্ গুলিতে এসআইআর-এর কোনও নাম গন্ধ নেই। এই রাজ্যে যেহেতু 2026 সালে নির্বাচন, তাই এই রাজ্যকে টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু এসআই-র এর ফলে যদি প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যায়, তাহলে এই রাজ্যে এসআইআর করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল-পরিচালিত রাজ্য সরকার।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার যে আশঙ্কা আছে, তার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরোধিতা করেছেন। দেশের মধ্যে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য রাজ্যগুলিকে প্রতিবাদে পথে নামার জন্য পথ দেখিয়েছেন। তাই বাংলাকে টার্গেট করছে কেন্দ্রীয় সরকার।"

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "মায়ানমারের বর্ডারে যে সাতটা রাজ্য আছে, কই সেই রাজ্যগুলির একটাতেও তো এসআইআর হয়নি। ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুনাচল প্রদেশ-- কোথাও তো এসআইআর হচ্ছে না। এসআইআর হচ্ছে বাংলায়। কারণ, এখানে 2026-এ ভোট আছে। আসলে ওরা ভেবেছে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিলে ওরা নির্বাচনে জিতে যাবে। ওরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। তাহলে শুভেন্দু অধিকারীরা শুনে রাখুক, প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা এসআইআর করতে দেবো না। আমরা রাস্তায় নেমে লড়াই করছি, সব জায়গাতেই আমাদের লড়াই জারি থাকবে। কারণ, আমাদের মাথার উপরে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

SIR স্টে হওয়া উচিত ! মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির পরেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা তৃণমূলের

কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালতেই সাপ বেরোচ্ছে, SIR নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

SIR-ইস্যুতে অধীরের দ্বারস্থ মতুয়ারা, পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস কংগ্রেস নেতার

TAGGED:

SIR
স্নেহাশিস চক্রবর্তী
SNEHASIS CHAKRABORTY
SIR IN BENGAL
SNEHASIS CHAKRABORTY ON SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.