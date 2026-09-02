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কলকাতার ট্রামের পরিকাঠামো আধুনিক করতে অস্ট্রেলিয়ার দূতের সঙ্গে বৈঠক পরিবহন মন্ত্রীর

রাইটসকে দিয়ে বিশেষ সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। রিপোর্ট পেলে ট্রাম নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

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বৈঠকের পর পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং ও অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 8:34 AM IST

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কলকাতা, 2 অগস্ট : কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে এবং শহরের সামগ্রিক পরিবহন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার কলকাতায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চের সঙ্গে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং বৈঠক করেন।

কলকাতার নস্টালজিয়া ট্রাম পরিবহনকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিল পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। তেমনটাই অভিযোগ বিজেপির ৷ কিন্তু বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ার পর বদলেছে অনেক কিছু। তেমনই পাল্টেছে ট্রাম পরিবহনে প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। বিজেপির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ট্রাম চালাতে ইচ্ছুক। তাই বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটগুলি পুনরায় চালু করতে চায় পরিবহন দফতর। ট্রামের আধুনিকীকরণ কীভাবে করা যায়, তার পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক পরিবহন পরিষেবা উন্নতির বিষয়গুলি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী।

বৈঠকে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি দলকে জানান, কলকাতার ট্রাম পরিষেবাকে পুনরায় সচল ও যুগোপযোগী করে তুলতে রাজ্য সরকার একগুচ্ছ উদ্যোগ নিয়েছে। ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'রাইটস' বিভিন্ন ডিপো সহ একাধিক জায়গায় সমীক্ষা চালাচ্ছে । রিপোর্ট পেলে ট্রাম নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

রাজ্যে বর্তমান সরকারের অধীনে পরিবহন ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করেন মন্ত্রী। নিজের অস্ট্রেলিয়া সফরের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে জানান, সে দেশের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন কাঠামোর ভাবনায় অস্ট্রেলিয়ার সেই মডেল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন পরিবহন মন্ত্রী।
কলকাতার ট্রাম সহ পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার সংস্থাগুলি কীভাবে সাহায্য করতে পারে, তা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চ। পরিবহণ মন্ত্রী অস্ট্রেলীয় সংস্থাগুলিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পরিবহন দপ্তরের নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে তারা যেন সরকারি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কনসাল জেনারেলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ইকোনমিক রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার আনাঘা, কর্পোরেট সার্ভিসেস ম্যানেজার রাজীব ঘোষ এবং সিনিয়র রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার অ্যাঞ্জেলা নায়ার।

TAGGED:

TRAM
KOLKTATA
AUSTRALIA
WEST BENGAL GOVERNMENT
TRANSPORT MINISTER HOLDS MEETING

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