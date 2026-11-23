মহিলাদের সম্মান করেন না ! ব্রাত্যকে দিমাগি নকশাল বলে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের
Bratya taunted by Arjun: পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রী অতি বামপন্থী মনোভাবাপন্ন । এদের কাছে মহিলাদের কোনও সম্মান নেই ।
Published : November 23, 2026 at 11:14 AM IST
ব্যারাকপুর, 23 নভেম্বর: পূর্বতন তৃণমূল জমানার মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে 'দিমাগি নকশাল' বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
তৃণমূল জমানার দুই প্রাক্তন মন্ত্রী, ইন্দ্রনীল সেন এবং ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে নিজেদের দফতরের চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে সম্প্রতি ।
ব্রাত্যর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাদের আনা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছেন অর্জুন । ব্রাত্যকে 'দিমাগি নকশাল' বলে আক্রমণ করেন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এরা দিমাগি নকশাল ৷ তাই মেয়েদের সম্মান দেয় না ৷ দেখছেন না... বিকাশ ভট্টাচার্য কী বলেছে? মহিলাদের ভোগ করে ছেড়ে দিতে হয় ৷ এরা সবাই দিমাগি নকশাল । বামপন্থী আর অতি বামপন্থী । এদের কাছে মহিলাদের কোনও সম্মান নেই। এরা মাতৃশক্তিকে সম্মান করে না ৷ ভোগের সামগ্রী মনে করে ।"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল আমলের বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে নানা অভিযোগ উঠছে ৷ তাঁদের বিভিন্ন অবৈধ কাজকর্ম প্রকাশ্যে এসেছে । যার জেরে গত কয়েক মাসে তৃণমূলের বহু নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ । এবার তৃণমূল জমানার দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিজেদের দফতরের চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে একজন সামলেছেন রাজ্যের শিক্ষা দফতর, অন্যজন ছিলেন তথ্য-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী । সেই দুই প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও জেলবন্দি ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দায়ের হয়েছে জিরো এফআইআর । ব্রাত্য ও ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা, শ্লীলতাহানি, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ।
তিন মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাগুইআটি থানায় জিরো FIR দায়ের করেছেন রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি । বাগুইআটি থানায় হওয়া জিরো FIR-এর প্রেক্ষিতে মামলা পাঠানো হয়েছে বিধাননগর উত্তর থানায় । ব্রাত্য়র বিরুদ্ধে তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের দুই অস্থায়ী কর্মী মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁদের দাবি, যৌন হেনস্তা, শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে ৷ তাঁদের আরও অভিযোগ, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য 'পানিশমেন্ট ট্রান্সফার' পর্যন্ত করা হয় তাঁদের ! যদিও ব্রাত্য বলেছেন, এই দাবি ঠিক নয়, তদন্ত হোক ।
বাগুইআটি থানায় যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার সত্যতা এবং নেপথ্যে থাকা প্রকৃত তথ্য যাচাই করতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ । ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে এবং কবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে অভিযোগকারী যে দাবি করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতেই মুখ খুলে বিতর্ক উসকে দিলেন পরিবহণ মন্ত্রী ৷