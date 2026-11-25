মহিলাদের ফ্রি বাসযাত্রায় আসছে কড়া নিয়ম, ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষেও সওয়াল মন্ত্রীর
Arjun Singh on Bus Fare: বাসের ভাড়া বাড়ানো থেকে মহিলাদের সংরক্ষণের অপব্যবহার, সব বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলললেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
Published : November 25, 2026 at 1:23 PM IST
ব্যারাকপুর, 25 নভেম্বর: পরিষেবা উন্নত করতে গেলে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করার পক্ষে সওয়াল পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ৷ পাশাপাশি, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভুয়ো বুকিং প্রসঙ্গেও কড়া নিয়ম জারির বার্তা দিলেন তিনি ৷
মন্ত্রী জানিয়েছেন, মহিলাদের জন্য বাসের টিকিট সংরক্ষণের অপব্যবহার আটকাতে নতুন নিয়ম আনছে পরিবহণ দফতর । তিনি বলেন, "আগামী দিনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত মাত্র 30 শতাংশ টিকিট অনলাইন বুক করা যাবে ৷ বাকি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে কাটতে হবে। এমনকি পরিবহণ দফতর এমন একটি অ্যাপ আনার চিন্তাভাবনা করছে যার মাধ্যমে তিনবারের বেশি একই আধার কার্ড দিয়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত টিকিট কেটে যাত্রা বাতিল হলে তাঁকে চতুর্থবার আর ওই আধার কার্ডের মাধ্যমে টিকিট দেওয়া হবে না । অর্থাৎ, ফলস বুকিং করে কেউ যদি যাত্রা না করে, তাহলে তার ওই সিস্টেমটা 6 মাসের জন্য বন্ধ করে দেবে সরকার ।"
পুজোর আগে থেকে ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য বারবার বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি দরবার করেছিল পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ৷ অবশেষে বাসভাড়া বাড়ানোর কথা শোনা গেল তাঁর গলায় ৷ তিনি জানালেন, বেসরকারি বাস মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সমীক্ষা শুরু করছে পরিবহণ দফতর । সেই রিপোর্ট হাতে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
কেবল বেসরকারি নয়, উন্নত পরিষেবা ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সমান্তরালভাবে সরকারি বাসের ভাড়াও যে কিছুটা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷
পরিবহণমন্ত্রী জানান, বেসরকারি বাস অপারেটররা ন্যূনতম ভাড়া 18 টাকা করার দাবি জানিয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন । কেবল সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গোটা রাজ্যে ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় । এর জন্য বেসরকারি অপারেটরদের সহযোগিতাও জরুরি ৷
ডিজেলের দাম, চালকদের বেতন, যন্ত্রাংশের দামও বেড়েছে । তাই ওদের 18 টাকার দাবি সরাসরি না মেনে একটি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষা করে দাবি খতিয়ে দেখা উচিত । মানুষকে ভালো পরিষেবা দিতে হলে সরকারি হোক বা বেসরকারি, উভয়ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়ানোটা খুবই দরকার । তবে, এক্ষেত্রে সরকারি বাস বা সম্পত্তিকে নিজের ভেবে খারাপভাবে ব্যবহার করলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না ।
মন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে রেল পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে ৷ স্টেশন, ট্রেনের সংখ্যা, পরিষেবা উন্নত হয়েছে বলে রেলের ভাড়া মাঝে মাঝেই বাড়ানো হচ্ছে । একইভাবে বাস পরিষেবা উন্নত ও বাসস্ট্যান্ড এসি করতে হলে অবশ্যই বাসের ভাড়া বাড়াতে হবে ৷ কারণ, এসি চালাতে গেলে বিদ্যুতের খরচ বেশি ৷
তাছাড়া, পরিবেশ ভালো রাখতে গেলে সরকারি বাসেও এসির ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়৷ সে ক্ষেত্রেও ইলেকট্রিসিটি বিল অনেকটাই বেড়ে যাবে ৷ সম্প্রতি 147টি গ্রিন এনার্জি বাস এই রাজ্যে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যার সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে । ফলে, এই সরকারি বাস পরিষেবা এবং সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাড়াও বৃদ্ধি হবে সমান তালে ।
তৃণমূল জমানায় দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছেছিল বলে এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে অর্জুন সিং বলেন, "তৃণমূল জমানায় পুরো পরিবহণ দফতর ভেঙে পড়েছিল । নতুন সরকারের বয়স মাত্র 6 মাস । তথাপি অনেক নতুন সরকারি বাস রাস্তায় নেমেছে । আরও 150টি নতুন বাস রাস্তায় নামবে ।"