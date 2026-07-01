দুর্গাপুজোর আগেই কি কলকাতার সব রুটে ফিরেছে ট্রাম ! কী বললেন পরিবহণ মন্ত্রী
কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে একটি বিশেষ করিডর তৈরি করে আধ্যাত্মিক স্থানগুলিকে ট্রামরুটের মাধ্যমে এক সুতোয় বাঁধার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
Published : July 1, 2026 at 10:48 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: শহরের সর্বত্র আবার ট্রামের টংটং ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাবে ৷ শুধু তাই নয়, একসময় যে প্রায় 70টি রুটে ট্রাম চলত, সেসব রুটেই আবারও ট্রামকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার ৷ বুধবার তেমনটাই জানান রাজ্যের পরিবহণ অর্জুন সিং।
'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' বা MCCI এর উদ্যোগে এদিন কলকাতায় একটি বিশেষ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বিশেষ অধিবেশনের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'Vision for New Transportation System in West Bengal'।
সবেমাত্র রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ৷ এখনও বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে বলেই জানান মন্ত্রী অর্জুন সিং। তবে পরিবহণ ক্ষেত্রে একাধিক নয়া পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। শহর কলকাতার অন্যান্য ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম হল ট্রাম। কিন্তু বামআমল থেকে শুরু হয়ে পূর্বতন সরকারের কাছে ট্রাম ছিল অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক একটি বিষয়।
কখনও ট্রামের মন্থর গতি আবার কখনও রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি থেকে শুরু করে ট্রাম ট্র্যাকের জন্য দুর্ঘটনা,ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে ধীরে ধীরে ট্রামরুট বন্ধ করে দিতে থাকে আগের সরকার। একসময় যেখানে প্রায় 70টি রুটে ট্রাম চলাচল করত, এখন কোনরকম মাত্র দু'টি রুটে ট্রাম পরিষেবা। বর্তমানে শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড (5 নম্বর রুট) এবং গড়িয়াহাট থেকে মল্লিকবাজার হয়ে এসপ্ল্যানেড (25 নম্বর রুট) পর্যন্ত মাত্র এই দু'টি রুটে অনিয়মিতভাবে ট্রাম চলে।
তবে কলকাতার প্রায় সবকটি রুটেই আবারও ট্রাম ফেরাতে উদ্যত হয়েছে বিজেপি রাজ্য সরকার। কলকাতার পরিবেশবান্ধব এই যানকে পুনরুজ্জীবিত করতে 'রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস' বা রাইটস-এর দ্বারস্থ হয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, এই ঐতিহ্যবাহী যানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে ইউনেস্কোর কাছেও আবেদন জানানোর কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। আগের ট্রাম রুট এবং এখন যেই দু'টি রুট অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলির পাশাপাশি বর্তমানে রোলিং স্টক থেকে শুরু করে ট্রাম ডিপো গুলি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে সবকিছু নিয়ে একটি সমীক্ষা চালাবে Rail India Technical and Economic Service ( RITES ) দেখে আগামী এক মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট জমা দেবে পরিবহণ দফতরে।
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, ট্রাম বন্ধ করার কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ট্রাম বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে এসে ট্রাম রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই কথা মাথায় রেখেই নতুন সরকার কাজ শুরু করেছে।
অর্জুন সিং বলেন,"আমরা কলকাতার রাস্তায় পরিবেশবান্ধব যান ট্রামকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কলকাতার সমস্ত ট্রাম রুট পর্যালোচনা করে রাইটসকে দ্রুত রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে ।" তিনি আরও বলেন, "প্রথম দফায় শহরের ট্রাম রুটগুলিকে সংস্কার করে চালু করা হবে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, প্যারিসের ধাঁচে ট্রামের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মিনি মেট্রোতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবও রয়েছে। রাইটস এই ব্যাপারে তাদের পরামর্শ ও পরিকল্পনার রূপরেখা দেবে।"
এই বিষয় আজ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, কলকাতার রাস্তায় ফিরছে ট্রাম। তবে আগের মতো আর রাস্তার মাঝখান থেকে নয় বরং রাস্তার বাঁ-দিক দিয়ে চলবে ট্রাম। আগের 70টি রুটেই ট্রামকেই পুনরায় ফিরিয়ে আনছে চায় সরকার। অর্থাৎ সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোলে দুর্গাপুজোর সময় মানুষজন ট্রাম চলে ঠাকুর দেখবেন। তিনি আরও জানিয়েছে তবে আগের পুরোনো মডেলের নয় বরং একেবারে অত্যাধুনিক মানের এবং প্রযুক্তিতে তৈরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রাম চলবে।
শুধুমাত্র নিত্যযাত্রীদের জন্য নয়, ট্রামকে ধর্মীয় পর্যটনেও ব্যবহার করার অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে পরিবহণ দফতর। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে একটি বিশেষ করিডর তৈরি করে আধ্যাত্মিক স্থানগুলিকে এক সুতোয় বাঁধার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, ধাপে ধাপে সল্টলেক এবং নিউটাউন পর্যন্ত ট্রামপথ সম্প্রসারণের প্রস্তাবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক এসপ্ল্যানেড-খিদিরপুর রুটটি। ময়দানের সবুজ চত্বরের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই রুট একসময় কলকাতাবাসী ও পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেটি পুনরায় চালু করে শহরের ঐতিহ্য ফেরাতে চাইছে রাজ্য।
পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকায় ডিপোগুলিতে থাকা পুরনো ট্রামগুলি কার্যত অচল হয়ে গিয়েছে ৷ সেগুলি মেরামতের খরচ বিপুল। তাই বিদেশ থেকে নতুন প্রজন্মের হালকা ও শক্তি-সাশ্রয়ী ট্রাম আমদানির চিন্তাভাবনা চলছে ৷ বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা কিছু প্রস্তাব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷
মন্ত্রীর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে অপরিকল্পিত ব্যয় ও দুর্নীতির জেরে পরিবহণ দফতর আর্থিকভাবে ধাক্কা খেয়েছে ৷ সেই বাধা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত গণপরিবহণ হিসেবে ট্রামকে পথে নামানোই এখন মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে স্বভাবতই আশায় বুক বাঁধছেন শহরের ট্রামপ্রেমীরা।
কলকাতা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস ভট্টাচার্য এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন,"রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। পূর্বতন সরকার পরিবেশবান্ধব এই যান তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। শহরের স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এই যানকে পথে ফিরিয়ে আনতে নতুন সরকার উদ্যোগী হলে সবরকম আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।"
বিগত সরকারের আমলে পরিত্যক্ত ট্রামলাইনের দুর্ঘটনা নিয়ে খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরব হয়েছিলেন। ট্রামের লাইন পিচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এমনকি ট্রামের জমি হাতছাড়া হওয়া নিয়ে হাইকোর্টকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। সেই অবহেলার অতীত পেরিয়ে আধুনিকতার মোড়কে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম ফের তার পুরনো গৌরব ফিরে পায় কি না, ট্রামপ্রেমীদের কাছে এখন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।