'বেলতলা পরিবহণ ভবন ঘুঘুর বাসা', দালালচক্র হঠাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ মন্ত্রীর
সিসিটিভি বসানো থেকে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোয় জোর ৷ প্রয়োজনে দফতর সরানো হতে পারে। বেলতলার পাবলিক ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্ট পরিদর্শনে গিয়ে মন্তব্য পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ৷
Published : July 14, 2026 at 10:07 AM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: সিসিটিভি থেকে শুরু করে পরিবেশের উন্নতি। বেলতলার পাবলিক ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্ট বা পিভিডি-কে দালাল মুক্ত করতে এবার উদ্যোগী রাজ্য পরিবহণ বিভাগ। সোমবার বেলতলার PVD পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।
বেলতলা বা মোটর ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্টকে ঘিরে বারে বারেই দালাল চক্ররের একচ্ছত্র আধিপত্যের অভিযোগ উঠেছে। ট্যাক্সি হোক বা বেসরকারি বাস কিংবা ব্যক্তিগত গাড়ি, ছোট থেকে বড় যে কোনও কাজ করাতে হলেই দালালদের ধরেই সেই কাজ করাতে হয়। এটাই যেন এখানকার একরকম অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বতন সরকার ক'য়েকবার এই দালালচক্রকে ভাঙার জন্য লাইসেন্সিং থেকে শুরু করে যানবাহন সংক্রান্ত একাধিক কাজ অনলাইনে করানোর উদ্যোগ নিলেও তাতে যে খুব একটা কাজ হয়নি।
দালাল চক্র সাময়িকভাবে দমে থাকলেও আবারও তারা ধীরে ধীরে মাথা চারা দিয়ে ওঠে। ট্যাক্সিচালক থেকে শুরু করে বেসরকারি বাসমালিকরা বিভিন্ন সময় এই নিয়ে পরিবহণ সরকার, পরিবহণ দফতরকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি ৷ তাই বেলতলা পাবলিক ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্টের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিস্থিতির উন্নতির স্বার্থে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।
এদিন অর্জুন সিং বলেন, "আমি সব খবর নিয়েছি। অনেক কিছু বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে। তেমন কোনও কাজ হয় না, প্রয়োজনে দফতর এখান থেকে সরানো হতে পারে। সত্যিই ঘুঘুর বাসা রয়েছে। সারাদিন বহু মানুষ এখানে আসেন ৷ দালালচক্রকে বন্ধ করাটাই সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।"
মন্ত্রী জানিয়েছেন, একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে এখানে ৷ যেমন সিসিটিভি বসানো থেকে শুরু করে বিল্ডিংয়ের সর্বত্র নজরদারি চলবে ৷ এছাড়াও বসানো হবে হেল্প ডেস্ক। এখানকার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। কারণ, এখানে এলে মানুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও PVD-র ঠিক সামনে বেশকিছু লোকজন বসেন তাঁরা গাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করিয়ে দেন। তাঁদের সরিয়ে দিলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু রোজগারের নামে যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা রয়েছে।