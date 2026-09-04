বাস কন্ডাক্টরদের ব্য়বহার করতে হবে 'বডি ক্যাম', মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ রাজ্যের

বাস কন্ডাক্টরদের ব্য়বহার করতে হবে 'বডি ক্যাম', মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ রাজ্যের
মহিলা যাত্রীরা যাতে সহজে অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য টোল ফ্রি নম্বর চালুর ঘোষণা করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
Published : September 4, 2026 at 9:30 AM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্য়ে অন্যতম ছিল সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফরের ব্যবস্থা করা ৷ চলতি বছরের মে মাসে সরকার গঠন করেছে বিজেপি ৷ জুন মাসের প্রথমদিন থেকেই মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে যাতায়াত ফ্রি করে দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ কিন্তু এই পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই ৷ এবার সেই সব অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ৷
বৃহস্পতিবার রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, এবার থেকে সরকারি বাসের কন্ডাক্টরদের ব্যবহার করতে হবে 'বডি ক্যামেরা' । রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে মহিলা যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ এই পদক্ষেপ করা হল ৷ এছাড়াও পরিবহণ ব্যবস্থাকে স্মার্ট করতে একাধিক পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তায় বিশেষ পদক্ষেপ
উল্লেখ্য, মহিলা যাত্রীদের বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে বলে আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু যতদিন না সেই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মহিলারা জিরো ভ্যালু টিকিটে যাতায়াত করবেন বলে জানায় রাজ্য ৷ জুন মাস থেকে সেই ব্যবস্থা চালুও হয় ৷ কিন্তু এই পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই নিয়েই এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
তিনি জানান, মহিলাদের সঙ্গে কন্ডাক্টারদের খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসছে ৷ আবার কখনও দেখা যাচ্ছে যে মহিলা যাত্রীরা হাত দেখালেও স্টপেজে থামছে না সরকারি বাস । এই অভিযোগগুলির সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখবে রাজ্য ৷ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কন্ডাক্টরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ খুব শীঘ্রই কন্ডাক্টরদের বডি ক্যামেরা দেওয়া হবে ৷ সেই ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে কন্ডাক্টরদের ৷ এই ক্যামেরাতেই পুরোটা রেকর্ড হবে ৷
মন্ত্রী জানান, পরিবহণ ভবনের কন্ট্রোল রুম থেকে সব নজরে রাখা হবে ৷ ফলে কোনও যাত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কিংবা বাস স্টপেজে না দাঁড়ালে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে নজরে চলে আসবে পরিবহণ দফতরের ৷ এই কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে, পরিবহণ ভবনের চারতলায় ৷ সেখান থেকেই সরকারি বাসের গতিবিধি নজর রাখা হবে ৷
অভিযোগ জানাতে টোল ফ্রি নম্বর
এখানেই শেষ নয়, মহিলারা যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য টোল ফ্রি নম্বরও চালু করতে চলেছে রাজ্য ৷ পরিবহণ মন্ত্রী জানান, মহিলা যাত্রীরা হাত দেখানো সত্ত্বেও স্টপেজে বাস থামছে না । এই সমস্যার সমাধান করতে দফতর বেশ কয়েকটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করতে চলেছে । এই নম্বরগুলি যেহেতু 24 ঘণ্টা চালু থাকবে তাই যেকোনও সময় এই নম্বরগুলোতে সমস্ত ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে ।
- এই টোল ফ্রি নম্বরগুলি হল :
- এনবিএসটিসি - 9046229025
- এসবিএসটিসি - 7699993930
- সিটিসি - 8697733391/8697733392
- সিএসটিসি - 033 2236 0462/033 2236 0463
- ভূতল পরিবহণ - 9432597098
জরিমানা আদায়ে বিশেষ উদ্যোগ
অন্যদিকে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন দু’চাকা বা চারচাকা গাড়ির বকেয়া জরিমানা পরিমাণ 1575 কোটি টাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী । অর্জুন সিং জানান, আগামী 7 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর অর্থাৎ এই এক মাসের মধ্যে যার যত টাকা বাকি রয়েছে, ফাইনের সব টাকা মিটিয়ে দিতে হবে ।
সময়ের মধ্যে জরিমানার টাকা জমা দিতে না পারলে আরও কিছুটা বাড়তি সময় দেওয়া হবে কি ? পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ‘‘গত পাঁচ বছর জরিমানার টাকা মেটানো হয়নি ৷ তাই এবার এই এক মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে ৷ কারণ, দফতরের কাছে যথেষ্ট অর্থ না-থাকলে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে ।’’
উন্নত পরিষেবা ও পথ নিরাপত্তা
অর্জুন সিং আরও বলেন, ‘‘যাত্রীদের, বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের সরকারি বাসে সফরের অভিজ্ঞতা আরও ভালো করতে দুর্গাপুজোর মধ্যেই আরও উন্নত ধরনের বাস পথে নামানো হবে । আগামী মার্চের মধ্যে এক হাজার বাস নামানো হবে ।’’ তিনি বলেন, ‘‘রাস্তায় মানুষজন যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে এবং পরিবহণের সার্বিক উন্নতি যাতে হয়, সেই জন্য পুলিশ বিভাগকে 4.35 কোটি দিয়েছে পরিবহণ দফতর । এই বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 76 কোটি পরিবহণ দফতরকে পথ নিরাপত্তার জন্য দিয়েছেন । তাই সেই টাকা কাজে লাগিয়ে শহরের রাস্তাকে আরও নিরাপদ করা হবে ।’’
একই সঙ্গে তিনি জানান, কমার্শিয়াল নম্বর প্লেট না নিয়েই যাঁরা চারচাকা বা দু’চাকার গাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন, তাঁদের অবিলম্বে কমার্শিয়াল নম্বর প্লেট করে নিতে হবে ।
ট্রামের পরিষেবা বৃদ্ধি হবে কি ?
অন্যদিকে শহরের আবেগ ট্রামের প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাইটস (RITES)-কে সমীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে ৷ তারা রিপোর্ট দ্রুত জমা দেবে । ইতিমধ্যেই রাইটস দু’টি জায়গার সমীক্ষা সেরে ফেলেছে ।
উল্লেখ্য, এদিন পরিবহণমন্ত্রী বেলগাছিয়া ও মানিকতলা ট্রাম ডিপোয় যান ৷ বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে এখনও 32টি ব্যবহারযোগ্য ট্রাম পড়ে রয়েছে । তাহলে কি এই ট্রামগুলোকেই পুনরায় কাজে লাগানো হবে এবং পরিষেবায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ‘‘দফতরের চেষ্টা থাকবে, যাতে পিপিপি মডেলে আরও উন্নত এবং ভালো ট্রাম ব্যবহার করা যায় । তাই নতুন ভাবে নতুন রূপে এবং নতুন টেকনোলজিতে যাতে ট্রাম চালানো যায়, সেই পরিকল্পনা করছে দফতর ।’’