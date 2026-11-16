গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অতিরিক্ত 37 একর জমি, থাকবে চপারও: অর্জুন সিং
Gangasagar fair: মন্ত্রী জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে পরের বছর থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় হোগলার টেন্ট থাকবে না ৷
Published : November 16, 2026 at 12:44 PM IST
ব্যারাকপুর, 16 নভেম্বর: আগামী বছর গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে 37 একর অতিরিক্ত জমি নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ ছটপুজো উপলক্ষে ব্যারাকপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে এমন তথ্যই জানালেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং । গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে পরিবহণ ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে জানালেন তিনি ।
আগামী গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, "পুণ্যার্থীদের স্বার্থে গঙ্গাসাগর মেলা ঢেলে সাজানোর চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তার সঙ্গে পরিবহণ দফতরও হাত মিলিয়েছে ৷ কোনওভাবেই কোনও পুণ্যার্থীর যেন অসুবিধা না হয়, খেয়াল রাখা হবে সেদিকে । সেই জন্য অতিরিক্ত 37 একর জমিও নিয়েছে রাজ্য সরকার ।
গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে পরিবহণ দফতর ব্যাপক ব্যবস্থা করছে ৷ চপার আনা হচ্ছে । কেউ যদি চায় চপারে করে যাবে, তারা চপারেও যেতে পারে ৷ যারা জাহাজে করে যেতে চায়, মেলায় তারা জাহাজেও যেতে পারবে । এই বছর গঙ্গাসাগর মেলায় হোগলার টেন্ট থাকবে না ৷ এটাও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছে ৷ তার পরিবর্তে এমন তাঁবুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে মেলায় কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে ।"
এই বছর ছট পুজো উপলক্ষেও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রতিটি গঙ্গার ঘাট ঢেলে সাজানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে ।এদিন ভোররাতে জগদ্দলে গঙ্গার ঘাট থেকে লোক জলযানে চেপে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট ঘুরে বেড়ান মন্ত্রী অর্জুন সিং । তাকে দেখে পুণ্যার্থীরাও শুভেচ্ছা জানান । মন্ত্রী জানান, প্রতিবছরের তুলনায় এ বছর ছটপুজো মহা ধুমধাম করে রাজ্যজুড়ে হচ্ছে । সরকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছে । সেই সূত্রেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগামী গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে নতুন সরকার এবং পরিবহণ দফতরের চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন ।
এদিন নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনের ফাঁকে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, "প্রায় 36 ঘণ্টা উপবাসের পর মায়েরা-দিদিরা ছটপুজোর এই উপবাস ভাঙবেন পুজো সেরে । এই পুজো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে । পুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, ছটব্রতীদের কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এবার নতুন সরকার আসার পর রাজ্যের ছট পুজোয় অনেক পরিবর্তন এসেছে ৷ প্রশাসন অনেক বেশি তৎপর হয়েছে এই পুজো নিয়ে। আগের তুলনায় এবার প্রায় 25 শতাংশ বেশি ছটপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যে ।"
অর্জুন আরও বলেন, "আগের তৃণমূল সরকার ছটপুজোর নামেও টাকা তুলেছে, গঙ্গার ঘাটগুলির বারোটা বাজিয়ে রেখে গিয়েছে ৷ এই রাজ্যে কোনও পুজোকেই সমর্থন করত না । সেই অর্থে সাধারণ মানুষ সেই সময় পুজো উপলক্ষে কোনও সরকারি সহযোগিতা পেত না ৷ তার পরিবর্তে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বিহারীদের 'বিমারি' বলে উপেক্ষা করতেন ৷ আর তাই রাজ্যের মানুষ তাঁকে আসল বিমারি ধরিয়ে দিয়েছে, মানুষ এক হয়ে মমতা ব্যানার্জিকে শেষ করে দিয়েছে ।"
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