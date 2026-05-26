11 দিনে চারবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত পরিবহণ শিল্পের, শুভেন্দুর হস্তক্ষেপের আবেদন

11 দিনে চারবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত পরিবহণ শিল্পের, শুভেন্দুর হস্তক্ষেপের আবেদন
Published : May 26, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 26 মে: গত 11 দিনে চারবার বেড়েছে জ্বালানির দাম । আর এবার পেট্রল ও ডিজেলের সঙ্গে সঙ্গে সিএনজি-রও মুল্যবৃদ্ধি হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি যেমন গৃহস্থের কালঘাম ছোটাচ্ছে, তেমনই জ্বালানির লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে জেরবার অবস্থা বাসমালিক থেকে শুরু করে ট্যাক্সিমালিক ও চালকদের । তথৈবচ পরিস্থিতি অটো চালকদেরও । তাই সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মালিকপক্ষ ।
জ্বালানির আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বাজারেও । নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । তাই কপালে চিন্তার ভাঁজ ভাঁজ সকলের । গত 11 দিনে চারবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় বর্তমানে রাজ্যে পেট্রেলের দাম লিটার প্রতি 113.51 টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে । অন্যদিকে, ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি 99.82 টাকা ৷ বিগত কয়েক মাস ধরে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই সমস্যা আরও জটিল হয়েছে ।
বিগত প্রায় ন'বছর বাসের ভাড়া বাড়েনি । শহরতলি এবং জেলায়ও একাধিক বাস রুট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন মালিকরা । বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পেয়েছে । বাস রুটেই লাগামছাড়া ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অটো-টোটোর দৌরাত্ম্য । সঙ্গে রয়েছে পুলিশি জুলুম । সারা রাজ্যজুড়ে যেখানে বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের সংখ্যা ছিল প্রায় 40 থেকে 45 হাজারের কাছাকাছি, সেটাই বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে 29 থেকে 30 হাজারে । অন্যদিকে, শহর ও শহরতলিতে এই মুহূর্তে মিনিবাসের সংখ্যা বড় জোর 200 থেকে 250।
এই বিষয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বর্তমানে কলকাতা-সহ রাজ্যের পথে বেসরকারি বাসের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে । একদিকে প্রচণ্ড গরম ৷ রাজ্যজুড়ে শ্রমিকরা এই অসহ্য গরমে ঠিক মতো ডিউটি করিতে পারছেন না । একটানা দুই দিন ডিউটি করলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন । অর্থাৎ বাস থাকলেও বাস চালাবার শ্রমিক সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ফলে বাসও কম রুটে নামছে শ্রমিকের অভাবে । পাশাপশি এই মুহূর্তে জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া । এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনও মতেই বেসরকারি পরিবহণকে বাঁচানো সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তিনি আরও বলেন যে, "আগামী 1 জুন থেকে সরকারি বাসের মহিলাদের যাতায়াত বিনামূল্যে করে দেওয়া হচ্ছে ৷ নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে বাস মালিক সংগঠন । তবে এর একটা প্রভাব বেসরকারি বাসের উপরেও পড়বে বলেই আশঙ্কা মালিকপক্ষের । কারণ এক ধাক্কায় মহিলা যাত্রী অনেকটাই কমে যাবে ।"
তাঁর কথায়, যেহেতু এই মুহূর্তে রাজ্যে পরিবহণমন্ত্রী নেই, তাই নবনিযুক্ত পরিবহণ সচিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা তাঁদের সমস্ত সমস্যার কথা জানিয়েছেন । সংগঠনের পক্ষ থেকে 10 দফা দাবি জানিয়ে লিখিতভাবে চিঠি জমা দেওয়া হয়েছে । এই অবস্থায় যদি অবিলম্বে বাস মিনিবাসের ভাড়া বৃদ্ধি না-করা হয়, তাহলে পরিষেবা দেওয়া যেমন কঠিন হয়ে পড়বে, তেমনই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষজনের পক্ষে সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ।
অন্যদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসু জানান যে, গত 11 দিনে প্রায় চারবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি হয়ে প্রায় আট টাকার কাছাকাছি দাম বেড়েছে ৷ এর ফলে বেসরকারি বাস মালিকপক্ষ অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে এবং আশঙ্কার দিন কাটাচ্ছে ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপে বিষয়টির যাতে সুরাহা হয় সেই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ।
তাঁর কথায়, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি একটু সহানুভূতিশীল হয়ে বাস মালিকপক্ষের কথা চিন্তা করেন, তাহলে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষজন যেমন আবার ভালোভাবে বাঁচতে পারবে, তেমনই রাস্তায় যাত্রীদের জন্য পরিষেবা বজায় রাখা সম্ভব হবে ।"
একই পরিস্থিতি হলুদ ট্যাক্সিরও ৷ দীর্ঘ সময় ধরে হলুদ ট্যাক্সির ভাড়াও বাড়েনি ৷ যদিও বর্ধিত জ্বালানির দাম থেকে শুরু করে অন্যান্য খাতে মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে টিকে থাকার জন্য সংগঠনগুলি নিজেদের মতো করে ভাড়া বাড়িয়ে নিয়েছে । আবার বহু ট্যাক্সিচালক এখন যাত্রী সাথী-সহ অন্যান্য অ্যাপের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন । করোনাকালের পরে এই শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে ।
বেঙ্গল টেক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম বসু বলেন, যাঁরা ট্যাক্সি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সবার নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা । একদিকে এঁদের পরিবার চালাবার দায়, অন্যদিকে যাত্রী সাধারণকে পরিষেবা দেওয়া । তাই অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করে দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে লিখিত আকারে আবেদন জানানোর কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ।
তিনি বলেন, "আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি এক সময় পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন, তাই পরিবহণের সমস্ত দিকগুলি তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন । তাই নিশ্চিতভাবে আমরা আশাবাদী যে, আমাদের সমস্যাগুলো ওঁর সামনে তুলে ধরলে তিনি ঠিক আমাদের সমস্যা বুঝবেন এবং একটা সুরাহার পথ বাতলে দেবেন ।"