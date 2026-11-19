সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি টিকিটের অপব্যবহার ! প্রযুক্তির সাহায্যে রুখতে চাইছে পরিবহণ দফতর
Misuse of Free Bus Ticket: এসবিএসটিসিতে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে ওই বিশেষ সফটওয়্যার ৷ ওই সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে টিকিটের অপব্যবহার রুখবে বিস্তারিত রইল প্রতিবেদনে ৷
Published : November 19, 2026 at 11:54 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: রাজ্যে পালাবদল পর সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধার মতো বড় পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি সরকার । যার ফলে নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছেন মহিলা যাত্রীরা । তবে অভিযোগ, একাংশের মহিলা যাত্রীরা এই সুবিধার অপব্যবহারও করেছেন । এমনটাই নজরে এসেছে কর্তৃপক্ষের । আর তাই ফ্রি টিকিটের অপব্যবহার মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করার দিকেই এগিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর ।
SBSTC-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একাংশের মহিলা যাত্রীরা একই মোবাইল নম্বর থেকে একই দূরপাল্লার সরকারি বাসে অনলাইনে একাধিক টিকিট কেটে নিচ্ছেন । আবার এও দেখা গিয়েছে, ওই একই নম্বর থেকে সেই দিনেই পরের বাসেরও টিকিট বুক করে রাখছেন । এই ধরনের ঘটনা এক বা দু'দিন নয় মাঝে মধ্যেই ঘটছে ।
কেন একাধিক টিকিট কাটার প্রবণতা ?
তিনি আরও জানিয়েছেন, বিষয়টি নজরে আসার পরে তেমনই একজন মহিলা যাত্রীর সঙ্গে প্রশাসনের তরফে কথা বলা হয় । সেই মহিলা যাত্রী জানিয়েছেন যে, একই দিনে পরপর দুটি বা তিনটি বাসের টিকিট বুক করে রাখার কারণ হল, তিনি যদি সময় মতো বাস ডিপোতে পৌঁছতে না পারেন, তবে দ্বিতীয় বাসে যেতে পারবেন । আর যদি দ্বিতীয় বাসের সময়ও পৌঁছতে না পারেন, তবে তৃতীয় বাসটি অবশ্যই তিনি ধরতে পারবেন । এমনকি ওই মহিলার সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা সফর করছিলেন বলে তিনি টিকিট ব্লক বুকিং করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
সরকারি বাসে টিকিট অমিল
পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এই একটি ঘটনা নয়, এই ধরনের ঘটনা আকছার দেখা যাচ্ছে SBSTC ও NBSTC-তে । তাই যাত্রীদের এই খামখেয়ালিপনার জন্য বহু ক্ষেত্রে যাঁদের টিকিটের প্রয়োজন তাঁরা টিকিট পাচ্ছেন না এবং বাসগুলি এক বা একাধিক আসল ফাঁকা রেখেই যাত্রা করছে । প্রকৃত ও জরুরি যাত্রীরা টিকিট না পেয়ে তীব্র ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ।
কড়া পদক্ষেপ
অন্যদিকে, প্রশাসনের এর ফলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে । তাই এই অপচয় রুখতে বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাঁরা এই ধরনের কাজ করছেন সেইসব নম্বর চিহ্নিত করা হবে এবং সেই সব নম্বরগুলিকে ব্লক করা হবে বলেই জানিয়েছেন ওই SBSTC-র আধিকারিক । এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই এসবিএসটিসিতে চালু হয়েছে ।
ওই আধিকারিক বলেন, "বিশেষ সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে বারবার ফ্রি টিকিট বুক করেও যদি যাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে বাসে না ওঠেন অর্থাৎ 'নো-শো' হলে সেই বিশেষ সফটওয়্যার সেই ফোন নম্বরটিকে চিহ্নিত করবে । আর এই নম্বর থেকে যদি বারবার টিকিট বুক করে 'নো শো' হয় তবে সেই ফোন নম্বরটি ব্লক করে দেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে সেই নম্বর থেকে আর কোনওভাবেই টিকিট বুক না করা যায় ৷"
পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শাস্তিস্বরূপ ওই নাম্বারটিকে হয়তো কিছুদিন ব্লক করা হবে ৷ তবে পরে আবার খুলে দেওয়া হতে পারে ৷ এই নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে খবর ৷