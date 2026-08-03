এবার বেশি রাতেও কলকাতার রাস্তায় মিলবে সরকারি বাস, জেনে নিন রুট

এবার বেশি রাতেও কলকাতার রাস্তায় মিলবে সরকারি বাস, জেনে নিন রুট
একাধিক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে মাথায় রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে রাতের বাসের রুট ৷ ধীরে-ধীরে আরও বাড়বে সরকারি বাসের রুটের সংখ্যা ৷
Published : August 3, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: শহর কলকাতায় শুরু হয়েছে রাত্রিকালীন সরকারি বাস পরিষেবা ৷ নির্দিষ্ট কিছু পেশার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের রাতে যাতায়াতের কথা মাথায় রেখেই চালু করা হয়েছে এই রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা ৷ কলকাতার রাস্তায় বেশি রাত পর্যন্ত সরকারি বাস না-চলার যে অভিযোগ ছিল শহরবাসীর, তা এবার ঘুচতে চলেছে ৷ নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে এই মুহূর্তে বেশি রাতে সরকারি বাস চালু হয়েছে ৷ ধীরে-ধীরে চিহ্নিত বাকি রুটগুলিতেও বেশি রাতে সরকারি বাস পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে ৷ একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে পরিবহণ দফতর ৷
করোনা পরবর্তী সময়ে রাত 8টা থেকে 9টার পর কলকাতার রাস্তায় সেভাবে আর বাসের দেখা মেলে না ৷ এমন অভিযোগ শহরবাসী দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে ৷ আর সরকারি বাস পরিষেবায় ওই সময় তালা লেগে যায় অধিকাংশ রুটে ৷ ফলে বেশি রাতে অফিস ফেরত যাত্রীদের বাড়ি পৌঁছানো বেশ ঝক্কির হয়ে দাঁড়ায় ৷ সেই অভিযোগ ও সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এল রাজ্য পরিবহণ দফতর ৷
তাই হাসপাতালের কর্মী, আইটি সেক্টর ও বার বা রেস্তোরাঁর কর্মী এবং সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে কলকাতায় চালু হয়েছে ডেডিকেটেড 'নাইট বাস সার্ভিস' ৷ বেশি রাতে অর্থাৎ, রাত 10টার সময় নির্দিষ্ট কিছু রুটে এই সরকারি বাসগুলি চলবে ৷ এ নিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শহরের নির্দিষ্ট কিছু রুটে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম বা WBTC নাইট সার্ভিস দেবে ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং ব্যস্ততম এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করতে নির্দিষ্ট কিছু রুটে এই বাসগুলি চালানো হবে ৷
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার যেসব বড় হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রকে এই পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এসএসকেএম, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, NRS মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট ৷ এছাড়াও বেসরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার, মেডিকা সুপারস্পেশালিটি, ফোরটিস এবং পিয়ারলেস হাসপাতাল ৷
রাতের বাস পরিষেবা শুরু হওয়া রুটগুলি হল-
E-32 (হাওড়া স্টেশন-ব্যারাকপুর): এই রুটে আগে শেষ বাস ছাড়ত রাত 9:45 মিনিটে ৷ এবার রাত 10টায় হাওড়া থেকে বাস ছাড়বে ৷ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (শ্যামবাজার মোড়) হয়ে এই বাস চলবে ৷
S-7 (হাওড়া স্টেশন–গড়িয়া): এই রুটে শেষ বাস রাত 8টার পরিবর্তে মিলবে রাত 10টায় ৷ (এসএসকেএম, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল)
S-5 (হাওড়া স্টেশন–গড়িয়া): শেষ বাস ছিল রাত 8টা 45 মিনিট ৷ এখন রাত 10টায় শেষ বাস ছাড়বে ৷ (এসএসকেএম, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল)
S-9A (ডানলপ–বালিগঞ্জ): 8টার পরিবর্তে শেষ বাস ছাড়বে রাত 10টায় ৷ (আরজি কর, এনআরএস, বিআর সিং হাসপাতাল)
T-16 (রাজাবাজার–মউড়িগ্রাম): সন্ধে 7:15 মিনিটের বদলে শেষ বাস ছাড়বে রাত 10টায় ৷ (এনআরএস, এসএসকেএ)
S-30 (উল্টোডাঙা 15 নম্বর–ইকো স্পেস): সন্ধে 7:30 মিনিটের পরিবর্তে শেষ বাস ছাড়বে রাত 10টায় ৷ (অ্যাপোলো, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার)
S-24 (হাওড়া স্টেশন–কামালগাজি): রাত 9:45-এর মিনিটের পরিবর্তে শেষ বাস ছাড়বে রাত 10টায় ৷ (এনআরএস, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল, ফোর্টিস, রুবি, আরএন টেগর, পিয়ারলেস)
AC-37 (বারাসত–গড়িয়া): বিকেল 4:35 মিনিটের পরিবর্তে এখন রাত 10টা শেষ বাস ছাড়বে ৷ (নারায়ণা, অ্যাপোলো, ফোর্টিস, রুবি, আরএন টেগর, পিয়ারলেস)
VS-2 (হাওড়া স্টেশন–বিমানবন্দর) এবং S-10A (হাওড়া স্টেশন – বালিগঞ্জ) রুটগুলিতে আগেই রাত 10-এ বাস চালু ছিল, একই থাকবে ৷