বাবা-মা-আত্মীয়রা দূরে ঠেলে দিয়েছেন, SIR ফর্ম ফিল-আপে সমস্যায় বৃহন্নলারা

বাবা-মা-আত্মীয়রা দূরে ঠেলে দিয়েছেন, SIR ফর্ম ফিল-আপে সমস্যায় বৃহন্নলারা
বাবা-মা তাঁদের সন্তান হিসাবে স্বীকার করেন না ৷ আত্মীয়রাও দূরত্ব তৈরি করেছেন ৷ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপে বৃহন্নলাদের সমস্যায় পাশে নেই জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও ৷
Published : November 23, 2025 at 5:59 PM IST
মালদা, 23 নভেম্বর: দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে তাঁরা ভোটাধিকার পেয়েছেন ৷ তাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র উৎসবে সামিল ৷ কারও কোনও সমস্যা হয়নি ৷ কিন্তু এসআইআর বৃহন্নলাদের কাছে নতুন এক সমস্যা তৈরি করেছে ৷
এনুমারেশন ফর্মে বাবা-মায়ের নাম কী লিখবেন ? তাঁদের অনেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ৷ এমনকি অভিভাবকরাও এঁদের সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন ৷ সন্তানদের সঙ্গে তাঁরা কোনও যোগাযোগও রাখেন না ৷ দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছেন রক্তের সম্পর্ক থাকা কিংবা না-থাকা আত্মীয়রাও ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কীভাবে এই ফর্ম পূরণ করবেন, বুঝতে পারছেন না ৷ সমস্যার সমাধান নেই বিএলওদের কাছেও ৷ এমনকি বৃহন্নলাদের এমন সমস্যার কথা শুনে পিছিয়ে গিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও ৷
মালদা শহরে রয়েছেন দেড়শোরও বেশি বৃহন্নলা ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, কৈশোর পেরোতে না-পেরোতেই তাঁরা নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন ৷ অনেকে তো কৈশোর বয়সেই ঘর থেকে বিতাড়িত ৷ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বয়স্ক কোনও বৃহন্নলার কাছে পৌঁছোন তাঁরা ৷ সেই বৃহন্নলা তাঁদের কাছে ‘গুরুমা’ ৷ মালদা শহরেও তাঁরা এক গুরুমার কাছে আশ্রয় পেয়েছেন ৷ এতদিন যে কোনও কাজে, এমনকি সরকারি আবেদনপত্রেও অভিভাবক হিসাবে তাঁরা গুরুমার নাম লিখে এসেছেন ৷
কিন্তু এসআইআর-এর যে এনুমারেশন ফর্ম তাঁরা পেয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে মা-বাবা অথবা নিকটাত্মীয় কারও নাম অভিভাবক হিসাবে লিখতে হবে ৷ অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনও অভিভাবক ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই ৷ কারণ, সেই সময় তাঁদের ভোটাধিকার ছিল না ৷ ফলে নিজেদের পুরনো তথ্য দিয়ে তাঁরা ফর্ম ফিল আপ করতে পারছেন না ৷ এই অবস্থায় আত্মীয়দের মাধ্যমেই তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ৷
বৃহন্নলাদের গুরুমা সঙ্গীতারাই হিজরানি জানাচ্ছেন, "এনিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না ৷ আমার গুরুমা কলকাতায় থাকেন ৷ যা বলার তিনিই বলতে পারবেন ৷" যদিও জানা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলার বৃহন্নলাদের কাছে নির্দেশ গিয়েছে, অভিভাবক হিসাবে এনুমারেশন ফর্মে গুরুমার নাম লিখে ফিল-আপ করতে হবে ৷
বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ইংরেজবাজার পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পলি চৌধুরীও ৷ তাঁর ওয়ার্ডে অনেক বৃহন্নলা বসবাস করেন ৷ তিনি বলছেন, "এঁদের অনেকের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে ৷ অনেকের নাম ওঠেনি ৷ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করতে গিয়ে এঁরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন ৷ এই ফর্মে 2002 সালের তালিকায় নাম না-থাকলে বা থাকলেও অভিভাবকদের নাম ও তাঁদের ভোটার কার্ডের তথ্য লিখতে হচ্ছে ৷ এই জায়গাটি পূরণ করতেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে ৷ এঁরা সবাই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ৷ বাবা-মা কিংবা নিকটাত্মীয়রাও এঁদের আর স্বীকার করেন না ৷ তাই অভিভাবকের জায়গায় এঁরা নিজেদের গুরুমার নাম মায়ের জায়গায় লিখছেন ৷ গুরুমা সঙ্গীতারাই হিজরানি মালদার বাসিন্দা নন ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের একটি গ্রামে তাঁর বাড়ি ৷ তিনিও বাড়ি থেকে বিতাড়িত ৷ তবে বাড়ি ছাড়ার সময় তিনি তাঁর বাবার ভোটার কার্ডের তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ৷ তাই তাঁর এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করা গিয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর শিষ্যাদের ক্ষেত্রে ফর্ম ফিল-আপ করা যাচ্ছে না ৷ কমিশনের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, এঁদের ফর্ম কীভাবে ফিল-আপ করা যাবে ?"
বৃহন্নলাদের অনেকে নিজেদের গুরুমাকে মা দেখিয়ে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দিয়ে দিয়েছেন ৷ কিন্তু সেই ফর্ম কমিশন মানবে কি না তা বিএলওদের জানা নেই ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএলও বলেন, "আমি ওঁদের ফর্ম জমা নিয়েছি ৷ কমিশনের পোর্টালে আপলোডও করে দিয়েছি ৷ এরপর কমিশন কী করবে সেটা বলতে পারছি না ৷"
একসময় ছেলে ছিলেন, এখন মেয়ে ৷ তৃতীয় লিঙ্গের সমাজকর্মী দেবী আচার্য বলছেন, "লিঙ্গ পরিবর্তনের আগে আমি ছিলাম দেবাশিস আচার্য ৷ এখন দেবী আচার্য ৷ দেবাশিস ও দেবী একই মানুষ ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই ৷ আমাদের মতো অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে পরিবারের কেউ যোগাযোগ রাখেন না ৷ আমি নিজেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ৷ বিচার ব্যবস্থা আমাদের মেনে নিলেও সামাজিকভাবে এখনও অনেকেই আমাদের মানতে পারেন না ৷ তাহলে আমরা এই ফর্ম পূরণ করব কীভাবে ? আমি এখন কলকাতায় আছি ৷ মালদা ফিরে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্তার সঙ্গে এনিয়ে বিশদে আলোচনা করব ৷"