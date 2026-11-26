'বৃহন্নলা ব্রিগেড' গড়বে সরকার, আসল-নকল যাচাই নিয়ে আশঙ্কা প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গদের
Transgender Brigade: আসল-নকলের গোঁজামিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হারিয়ে যাবে ৷ এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন শহরের বৃহন্নলারা ৷
Published : November 26, 2026 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: সরকারি কাজের সঙ্গে নিযুক্ত করা হবে বৃহন্নলাদেরকে । তাই 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' তৈরি করতে কে আসল আর কে নকল, সেটা যাচাই করবে কলকাতা পুলিশ ও বিশেষ স্ক্রিনিং কমিটি । তবে, এই যাচাই প্রক্রিয়ার বহু প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন এই সমাজের একাংশ ।
একদিকে যেমন রয়েছেন আসল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন, অন্যদিকে বৃহন্নলাদের মধ্যে অনেকেই আবার সুযোগ সন্ধানী । অর্থাৎ, ছদ্মবেশেও (cross dressers) জীবিকা নির্বাহ করেন । এছাড়াও রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু 'অনুপ্রবেশকারী' এই সমাজের মধ্যে বেনো জলের মতো ঢুকে রয়েছেন জাল আধার কার্ড ও জাল পাসপোর্টের সুযোগ নিয়ে ।
ট্রান্সজেন্ডার বোর্ডের সদস্য তথা রাজ্যের গরিমা গৃহের ডিরেক্টর রঞ্জিতা সিনহা বলেন, "ছদ্মবেশে সমাজের মধ্যে ঢুকে থাকা এই ধরনের মানুষ যেমন রয়েছে, অন্যদিকে তারাও রয়েছে যারা বাংলাদেশ থেকে এই রাজ্যে চলে এসে বসবাস করছে ৷ এই নিয়ে এসআইআর-এর সময় আমরা একাধিকবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম ।"
সমাজে বৃহন্নলারা সবসময়ই ব্রাত্য । কোনও বাড়িতে শিশু জন্মালে যদি এঁনারা না আসেন তাহলে নাকি অমঙ্গল । এমনটা হয়ত অনেকেই মনে করেন, অথচ অন্যসময় এঁদের সমাজের মূলস্রোত থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয় । তাই এবার দীর্ঘদিনের এই সামাজিক বৈষম্য ঘুচিয়ে বৃহন্নলাদের সামাজিক মর্যাদা দিতে এবং মূলস্রোতের জীবিকার পথ করে দিতে রাজ্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে ।
কলকাতা, বিধাননগর এবং হাওড়ায় রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত বৃহন্নলাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের কর আদায় ও ট্র্যাফিক সিগন্যালে এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হবে । এমনকি তাঁদের অন্যান্য সরকারি কাজেও লাগানো হতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে । আপাতত কর আদায় ও ট্র্যাফিক সিগন্যালে সচেতনতার কাজে তাঁদের নিযুক্ত করা হবে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
আগামী 10 ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরের সব থানা এলাকায় স্ক্রিনিং পর্ব শেষ করে প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে । সন্দেহভাজনদের অর্থাৎ ছদ্মবেশী ও অনুপ্রবেশকারীদের আলাদাভাবে শনাক্ত করা হবে । তারপরেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে ।
রঞ্জিতা সিনহা বলেন, "এই ক্ষেত্রে প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে । কারণ যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একজন মানুষ রূপান্তরিত হন, সেই অস্ত্রোপচারকে sex reassignment surgery বলা হয় । এই অপারেশনটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল । আর এই অপারেশন করার আগে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা চলে । যেমন সেই ব্যক্তির কাউন্সেলিং থেকে শুরু করে হরমোন থেরাপি-সহ আরও একাধিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয় । তাই সরকারের তরফে যেই সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে যদি তার অপারেশন না-হয় তাহলে কি শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে তাঁকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে না?"
এছাড়াও রঞ্জিতা প্রশ্ন তোলেন, "যাঁরা অর্থের অভাবে এই অস্ত্রোপ্রচার করাতে পারছে না, অথচ তাঁরা মনের দিক থেকে একেবারে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, তাঁরাও কি তাহলে এই জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন? এখানে আরও একটা বিষয় দেখা গিয়েছে, বিপুল অঙ্কের টাকা জোগাড় করে একটা লম্বা সময় ধরে চিকিৎসার মধ্যে থেকেই একেবারে শেষে এসে তাঁর সার্জারি করা সম্ভব নয় বা তাঁর সার্জারি সফল হল না । তাহলে এদের কী হবে?"
তাঁর কথায়, "এখানে মনে রাখতে হবে যে এদের মধ্যে অনেকেই তাদের পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁদের গুরুমার কাছে থাকেন । অনেকে আবার খুব দুর্দশার মধ্যে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে । তাই জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয় কিংবা যৌন পেশায় লিপ্ত হন । অন্যদিকে, বৃহন্নলারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের আওতায় গরিমা গৃহ শেল্টার হোমে এক বছরের জন্য থাকেন । যাঁরা এই ব্যয়বহুল অপারেশন করাবার সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের বিভিন্ন খুবই কষ্ট করে অর্থ জোগাড় করতে হয় ।"
তাই এইসব বিষয়গুলি মাথায় রেখেই যাতে সরকার স্ক্রিনিং করে সেই আবেদন জানাচ্ছেন তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের মানুষ ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে এখনও কোনওরকম গাইডলাইন আসেনি । বিষয়টি এখনও বেশ কিছুটা ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে ।"