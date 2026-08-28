রাখির সুতোয় 'ভাই' পেলেন ওঁরা ! হাতে হাত রেখে কিন্নরদের পাশে থাকার বার্তা বিধায়কের

রাখির সুতোয় 'ভাই' পেলেন ওঁরা ! হাতে হাত রেখে কিন্নরদের পাশে থাকার বার্তা বিধায়কের
তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কি সমাজে সমান মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবেন ? সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনও বাধা থাকবে না? পথে-কর্মক্ষেত্রে তাঁরা কি নিরাপদ থাকবেন?
Published : August 28, 2026 at 7:32 PM IST
আসানসোল, 28 অগস্ট: সম্পর্কটা রক্তের নয় । তবু ভাই বলে পাশে থাকার অঙ্গীকার । উৎসবটা রাখির, কিন্তু তার বার্তা আরও বড়, সমাজের মূলস্রোত থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা নয় । শুক্রবার আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে রাখির সুতোয় সেই বার্তাই দিলেন জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা ।
তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের সম্মান, নিরাপত্তা এবং অধিকারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হল । আবার তাঁরাও রাখি পরালেন বিধায়ক, জেলাশাসক-সহ অতিথিদের হাতে । কয়েক মুহূর্তের সেই আদানপ্রদানেই যেন বদলে গেল অনুষ্ঠানের চেনা ছবিটা ।
রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার রবীন্দ্রভবনে আয়োজন করা হয়েছিল রাখি উৎসবের । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়, জেলাশাসক এস পোন্নামবালম-সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা । এ দিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্নর সমাজের সদস্যদের ।
এক এক করে তাঁরা মঞ্চে আসেন । জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তাদের হাতে রাখি পরান । তার পরে তাঁদের হাতেও রাখি পরিয়ে দেওয়া হয় । উৎসবের চেনা রীতির মধ্যে তৈরি হয় অন্য রকম এক মুহূর্ত । যে সম্পর্ককে সমাজ অনেক সময় পরিচয়ের গণ্ডিতে আটকে দেখে, রাখির সুতোয় সেখানে উঠে এল সমান মর্যাদার দাবি ।
কিন্নরদের হাতে রাখি পরানোর পরে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "সমাজের কোনও শুভকাজ ওঁদের ছাড়া হয় না । এই সমাজে সবার মাথা তুলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে । আমরা যেমন মানুষ, ওঁরাও তেমনই মানুষ । ওঁদেরও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে ।" তাঁর বক্তব্য, এ দিনের রাখি শুধু উৎসবের সম্পর্ক নয় । আগামী দিনে তাঁদের সুখ-দুঃখ এবং নিরাপত্তার প্রশ্নেও পাশে থাকার দায়িত্ব ভাই হিসেবে গ্রহণ করলেন তিনি ।
জেলাশাসক এস পোন্নামবালমও একই বার্তা দিয়েছেন । তাঁর কথায়, "আমাদের মতো ওঁরাও মানুষ । তাই তাঁদের সম্মানের সঙ্গে মূলস্রোতে নিয়ে এসে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দিতে হবে । সেই কাজই আমরা করে চলেছি ।" এ দিন কিন্নর সমাজের সদস্যদের সঙ্গে এমন একটি অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে ভাল লেগেছে বলেও জানান তিনি ।
আসানসোলে এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্য একেবারে নতুন নয় । পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তরফে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সামাজিক অধিকার এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে আগে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে । ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে সরকারি পরিষেবা, কোনও ক্ষেত্রেই তাঁরা যাতে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ।
কিন্নর গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে লোনা সাহা ভট্টাচার্যের কথাতেও সেই প্রত্যাশাই ধরা পড়েছে । তিনি বলেন, "আমরাও মানুষ । এই সমাজে আমাদেরও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে ।" প্রশাসনের কাছ থেকে তাঁরা আগেও সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান তিনি । এ দিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের রাখি পরাতে পেরে ভাল লেগেছে বলেও জানান লোনা ।
তাঁর কথায়, বিধায়ক তাঁদের সুরক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানিয়েছেন । সেই আশ্বাস তাঁদের সাহস জুগিয়েছে । তবে শুধু একটি দিনের অনুষ্ঠান নয়, আগামী দিনেও নিরাপত্তা এবং সম্মানের বিষয়টি নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ।
কারণ উৎসব শেষ হয়ে যায়, মঞ্চ খালি হয়ে যায়, রাখির সুতোও এক দিন খুলে যায়। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রশ্নগুলি থেকে যায়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কি সমাজে সমান মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবেন ? সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি আর কোনও বাধা থাকবে না ? পথে বা কর্মক্ষেত্রে তাঁরা কি নিরাপদ থাকবেন ? সময়েই মিলবে সদুত্তর ৷