ডোকলামের দোরগোড়ায় পৌঁছবে ট্রেন ! সীমান্ত সুরক্ষা-পর্যটনের প্রসারে চালসা-নক্সাল রেলপ্রকল্পের অনুমোদন

ডোকলামের দোরগোড়ায় পৌঁছবে ট্রেন ! সীমান্ত সুরক্ষা-পর্যটনের প্রসারে চালসা-নক্সাল রেলপ্রকল্পের অনুমোদন
জলপাইগুড়ির চালসা থেকে কালিম্পংয়ের নক্সাল পর্যন্ত রেলপথ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে রেলমন্ত্রক ৷ অভিজিৎ বোস ও শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : August 5, 2026 at 8:06 PM IST
জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি, 5 অগস্ট: ডোকলাম ৷ এই জায়গাটির কথা শুনলেই প্রথমেই মনে আসে 2017 সালের ভারত ও চিনের মধ্যে চলা 73 দিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা ৷ চিন ও ভুটান সীমান্তে অবস্থিত এই জায়গাটি ভারতের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট ৷ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই ডোকলামের দোরগোড়া পর্যন্ত এবার রেলপথ সম্প্রসারণের ভাবনাচিন্তা করছে সরকার ৷ অন্তত সাম্প্রতিক একটি রেলপথ তৈরির প্রকল্পের অনুমোদন দেখে তেমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত রেল প্রকল্প
জলপাইগুড়ির চালসা থেকে কালিম্পংয়ের নক্সাল পর্যন্ত পাহাড়ি পথে রেললাইন হতে চলেছে । উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত 19.85 কিমি রেলপথের অনুমোদন দিয়েছে রেলমন্ত্রক । 292.92 কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ হবে ৷
জলপাইগুড়ি বনবিভাগ, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান লাগোয়া কালিম্পং বনবিভাগের এলাকা দিয়ে যাবে এই রেলপথ । চালসা থেকে রেললাইন খুনিয়া মোড়ের সামনে থেকে চাপরামারি অভয়ারণ্য, জলপাইগুড়ি বনবিভাগের শিপচু বনবস্তি হয়ে কালিম্পং বনবিভাগের কুমানি, নক্সাল ও জলঢাকা পর্যন্ত যাবে । ডুয়ার্সের চালসা-নক্সাল নতুন লাইনটির সার্ভে শুরু হবে বর্ষার পরেই । রেল ও বন দফতরের যৌথ পরিদর্শনের পর ডিটেইল প্রোজেক্ট রিপোর্ট হবে ৷ তার পরেই জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি হবে বলে জানা গিয়েছে ।
জলপাইগুড়ির সাংসদকে চিঠি রেলমন্ত্রীর
ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির সাংসদকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব । জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্ত রায় জানান, যোগাযোগ ও পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি অবশ্যই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে এই প্রকল্পের আওতায় । অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, ‘‘আমি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ দিতে চাই ।’’
প্রয়োজন বন দফতরের ছাড়পত্রের
এই রেলপথের অনেকটাই অভয়ারণ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই বন ও পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে ৷ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দেবেন্দ্র সিং বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রক থেকে চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত রেললাইন পাতার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে । আমরা বর্ষার পরেই বন দফতরকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ সমীক্ষা করব । সমীক্ষার পর জানা যাবে রেললাইনটি কোন পথে যাবে । তবে রেললাইনের জন্য জঙ্গল যাতে ধংস না-হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বন দফতরের অনুমতি নিয়েই কাজ করা হবে ।’’
দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা বলেন, ‘‘প্রস্তাবিত এই রেললাইনটি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের চালসার কাছে খুনিয়া মোড় থেকে শুরু হয়ে জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং বন বিভাগের নক্সাল পর্যন্ত পৌঁছবে । বর্ষার মরশুম শেষ হলেই রেল এবং পশ্চিমবঙ্গ বন দফতর যৌথভাবে প্রস্তাবিত রুটের অ্যালাইনমেন্ট সমীক্ষা শুরু করবে । যেহেতু পথটি বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে যাবে, তাই চূড়ান্ত নির্মাণকাজ শুরুর আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি ছাড়পত্র নেওয়া হবে । এই রেল সংযোগটি আগামীতে ভারত-চিন-ভুটান সংযোগস্থলের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করবে এবং জলঢাকা-বিন্দু-তোদে-তাংটা এলাকায় পর্যটনকে উৎসাহিত করবে । এলাকায় হোম স্টে বাড়বে ।’’
এদিকে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, ‘‘রেলের পক্ষ থেকে এখনও আমাদের কোনও কিছু জানায়নি । রেল আমাদের সঙ্গে যৌথ পরিদর্শন করলে আমরা তাদের সহযোগিতা করব । রেল কোন এলাকা দিয়ে রেলপথটি নিয়ে যাবে, আমাদের কোনও জাতীয় উদ্যান বা কোনও অভয়ারণ্যের মাঝে দিয়ে রেলপথ যাবে কি না, সেটা না জেনে এখুনি কোনও মন্তব্য করতে পারব না ৷ রেলের তরফে থেকে আগে প্রস্তাব আসুক৷ তারপর জানা যাবে ৷
উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন বিকাশে রেলের উদ্যোগ
এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটনের বিকাশ হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ পর্যটন ব্যবসায়ী স্বরূপ সরকার বলেন, ‘‘চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত রেলপথ হলে অনেক সুবিধা হবে পর্যটন বিকাশে । এই রেলপথ তৈরি হলে পর্যটকরা নক্সাল ভিউ পয়েন্ট, রবার ফার্ম, পাহাড়ীপথের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন ।’’
অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, ‘‘এই রেলপথ হয়ে গেলে ডুয়ার্সের পর্যটনে একটা নতুন দিশা আসবে ৷ দেশ-বিদেশের পর্যটকরা পাহাড়ি পথে জয় রাইড করতে পারবেন । শিলিগুড়ি থেকে রাজভাতখাওয়া পর্যন্ত যেভাবে ভিস্তাডোম চলে যেভাবে, এই রুটেও সেভাবে পর্যটকদের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে । ডুয়ার্স অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করতে চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত রেললাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।’’
চালসা-নক্সাল রেলপথের কৌশলগত গুরুত্ব
এই রেলপথটিকে আগামীতে ভারত-চিন সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা । কারণ, এই নক্সাল থেকে ডোকলামের দূরত্ব প্রায় 100 কিমি ৷ ভবিষ্যতে এই রেলপথ সম্প্রসারিত করে ডোকলামের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছানো গেলে, তা সীমান্ত সুরক্ষায় একটি বড় পদক্ষেপ হবে ৷ তাছাড়া এই এলাকার পাশেই রয়েছে বিন্নাগুড়ি ইস্টার্ন কমান্ডের সবচেয়ে বড় সেনাছাউনি । সেখানেও সেনার সরঞ্জাম, রসদ-সহ আরও অনেক কিছু পৌঁছানো অনেক সহজ হবে ৷
জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও লেখক ড. রূপণ সরকার জানান, 1960-এর দশকে চিনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে হিমালয়ের এই ডুয়ার্স অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ভারত অনেক বিপাকে পড়েছিল । ডুয়ার্সের এই অঞ্চল দিয়ে ভুটান ও সিকিম হয়ে ভারত-চিন সীমান্ত পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে যাওয়া হলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত অনেক লাভবান হতে পারবে ।
তিনি আরও জানান, যদিও ইতিমধ্যে বাগরাকোট থেকে পাহাড় কেটে লুপ পুল বানিয়ে সিকিমের পাকয়াং বিমানবন্দরের পাশে দিয়ে চিন সীমান্ত পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা তৈরি করছে ভারত সরকার । আগামীতে বিপুল অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ করে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া যেতে পারে । ফলে এই রেললাইনটি ভারত সিকিম পর্যন্ত গেলে সামরিক বাহিনীর অনেক সুবিধা হবে ।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, ‘‘এই নতুন রেল প্রকল্পটি আপাতত চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত হলেও আগামীতে ভারত-চিনা সীমান্তের ডোকলাম লাগোয়া জুলুক পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চিন্তাভাবনা রয়েছে । যদিও তা এখনও বরাদ্দ হয়নি ৷ ভারতীয় সেনা, ভারী সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ দ্রুত দুর্গম সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে দিতে এই পথটি কাজে লাগানো হতে পারে । পাশাপাশি নির্মীয়মাণ সেবক–রংপো রেললাইনকেও ভবিষ্যতে নাথু লা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।’’
উল্লেখ্য, 2025 সালের 7 মে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নাগরাকাটার চালসা থেকে খুনিয়া মোড় হয়ে শিপচু, কুমানি, জলঢাকা হয়ে তোদে-তাংতা দিয়ে পাহাড় কেটে চওড়া রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করেছিলেন । এই রাস্তার দূরত্ব ছিল চালসা থেকে বিন্দু পর্যন্ত 11.86 কিমি । চালসা-নক্সাল রেলপথও এই একই দিক থেকে যাবে ৷
ডোকলাম সীমান্তে অতীতের উত্তপ্ত পরিস্থিতি
ভারত, ভুটান ও চিন সীমান্তের একটি জায়গা ডোকলাম ৷ চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের খুব কাছে এই এলাকা ৷ 2017 সালে সীমান্ত সংলগ্ন বিতর্কিত এলাকায় রাস্তা তৈরির চেষ্টা করে চিন ৷ বাধা দেয় ভারত ৷ সেই নিয়েই দুই দেশের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ প্রায় 73 দিন ধরে ওই পরিস্থিতি বজায় ছিল ৷ তার পর দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার আলোচনা হওয়ার পর পরিস্থিতিতে আপাত-শান্ত হয় ৷