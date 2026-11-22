বন্ধ রইল ট্রেন ! ভক্তদের কাঁধে চড়ে বিসর্জনের পথে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী
Jagadhatri Idol Immersion: রেললাইন পার করে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে যাওয়া দেখতে ভিড় জমে যায় চন্দননগর স্টেশনে । সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল রেল ও পুলিশ ৷
Published : November 22, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 5:35 PM IST
চন্দননগর, 22 নভেম্বর: বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রইল ট্রেন ৷ ভক্তদের কাঁধে চড়ে রেললাইন পেরিয়ে বিসর্জনের পথে গেলেন দেবী জগদ্ধাত্রী ৷ রবিবার এমন দৃশ্য দেখা গেল হুগলি জেলার চন্দননগরে ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে রবিবার সকাল থেকেই বারোয়ারি পুজোগুলির গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে বিসর্জন চলছে ৷ সারা চন্দননগরের মধ্যে রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটি জগদ্ধাত্রী পুজো হয় । কিন্তু মাঝ রাস্তায় পড়ে ব্রিটিশ আমলে রেললাইন । বেশ কিছু বারোয়ারি রেললাইনের তলা দিয়ে পারাপার হলেও সমস্যায় পড়ে চন্দননগরের সুভাষপল্লি উত্তরপাড়ার পুজো । প্রতিমার আকৃতি বিরাট হওয়ায় চন্দননগর স্টেশনের সাবওয়ে দিয়ে তা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ।
সুভাষপল্লি উত্তরপাড়ার পুজো এবার 43তম বর্ষে ৷ প্রত্যেকবারের মতো এবছরও পুজো কমিটির সদস্যরা বাঁশের খাঁচায় দড়ি বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে রেললাইন ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে নিয়ে গেলেন । এরপর রেললাইন পেরিয়ে পূর্ব পাড়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হল লরিতে । যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখা হয় হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় ট্রেন চলাচল । নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাওয়ার অফ করে দেওয়া হয় ওভারহেড তারের ।
প্রতিমা রেললাইন পার করার সময় রেল পুলিশ, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও প্রশাসনের আধিকারিকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন । শেওড়াফুলি জিআরপি থানার ওসি প্রদ্যুৎ ঘোষকে দেখা যায়, হ্যান্ড মাইক নিয়ে উৎসাহী লোকজনদের সাবধান করেন । রেললাইন থেকে দূরে থাকতে বলেন । ট্রেন থেকে যাত্রীদের দেখা যায় এই ছবি মোবাইল বন্দি করতে ৷ কেউ আবার প্রণাম সেরে ফেলেন ট্রেন থেকেই ।
সুভাষপল্লি উত্তরপাড়ার পুজো কমিটির সদস্য আদিত্য সেনানায়েক বলেন, "প্রথম কয়েক বছর রেল সাবওয়ে দিয়ে আনার সময় প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হত । তারপর থেকেই পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই রেললাইনের ওপর দিয়েই মা জগদ্ধাত্রীকে বিসর্জনের প্রথা চলে আসছে আমাদের । পুলিশের সহযোগিতার জন্যই এটা সম্ভব হয় । কিছু বছর ধরে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমাদের মা জগদ্ধাত্রী ।"
রেললাইন পার করে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে যাওয়া দেখতে ভিড় জমে যায় চন্দননগর স্টেশনে । দু'তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে রেললাইনের উপর দিয়ে জগদ্ধাত্রীর বিসর্জন দেখতে হাজির হন ঝর্ণা চক্রবর্তী ও তমশ্রী দাসরা । তাঁদের কথায়, "এতো দুর্যোগের মধ্যেও বিসর্জন দেখতে ভিড় হচ্ছে । সবই মায়ের কৃপা ৷ আজকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় মাকে নিরঞ্জনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ খুব ভালো লাগছে রেললাইন থেকে মায়ের পারপার দেখতে ৷"
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্গত 180টি জগদ্ধাত্রী পুজোর মধ্যে রবিবার রাতে 64টি বারোয়ারি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে । তার আগে শনিবারের মতো রবিবার সকাল থেকে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে বিসর্জন পর্ব চলছে । দেখতে ভিড় জমিয়েছেন দূর দূরান্তের মানুষজন ৷