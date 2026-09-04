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ফরাক্কায় রেললাইনে ধস ! বাতিল একাধিক ট্রেন, পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্যের অতিরিক্ত 40 বাস

থমকে উত্তর-দক্ষিণ! কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা, কোথাও বাতিল ট্রেনের টিকিট হাতে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে বাস টার্মিনাসে । কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই।

passengers problem
বাসের জন্য হাহাকার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 5:36 PM IST

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শিলিগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: ফরাক্কায় রেললাইনের নীচের মাটি ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ । তিলডাঙা ও নিউ ফরাক্কার মাঝামাঝি এলাকায় ধসের জেরে একের পর এক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল । কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা, কোথাও বাতিল ট্রেনের টিকিট হাতে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে বাস টার্মিনাসে । কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই। সরকারি বাসের অগ্রিম টিকিট প্রায় শেষ, বেসরকারি বাসেও আসনের তীব্র সংকট । এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের চাপ সামাল দিতে জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পরিবহণ দফতর । প্রথম পর্যায়ে 40টি অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দফতর সূত্রে খবর ।

ফরাক্কার ধসের প্রভাব বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই টের পাওয়া যায় । কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) অভিমুখী একাধিক ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দু'তিন ঘণ্টা, কোনও ক্ষেত্রে তারও বেশি দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছয় । শুক্রবার পরিস্থিতি আরও জটিল হয় । এনজেপি থেকে হাওড়াগামী শতাব্দী এক্সপ্রেসকে প্রথমে রিশিডিউল করা হলেও পরে তা বাতিল করা হয় ।

BUS TICKETS SHORT SUPPLY
৪০ অতিরিক্ত বাস নামিয়ে পথে রাজ্য (ইটিভি ভারত)

শুধু শতাব্দী নয়, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, হাটেবাজারে এক্সপ্রেস, গৌড় এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, বালুরঘাট এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, জলপাইগুড়ি রোড-হামসফর এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, যোগবাণী এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস, কাটিহার এক্সপ্রেস, নবদ্বীপ ধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেনের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে খবর । রেলের তরফে আগামিকালও একাধিক ট্রেন বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷

ট্রেন বাতিলের খবর ছড়াতেই এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে । অনেকেই বিকল্প হিসেবে বাসের দিকে ছুটছেন । কিন্তু শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসেও দেখা দিয়েছে টিকিটের হাহাকার । উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের সরকারি বাসের অগ্রিম টিকিট কার্যত শেষ । সাধারণ সময়ে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে কয়েকটি সরকারি বাস চললেও রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ায় যাত্রীর চাপ এক ধাক্কায় বেড়েছে ।

BUS TICKETS SHORT SUPPLY
বাস টার্মিনাসে উপচে পড়া ভিড় (ইটিভি ভারত)

এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে পথে নামছে রাজ্যের অতিরিক্ত বাস । পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে অতিরিক্ত বাস চালানো হচ্ছে । উত্তরবঙ্গের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রুটেও বাড়ানো হয়েছে পরিষেবা ।

পরিবহণ দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির পথে 23টি অতিরিক্ত বাস চালানো হচ্ছে । পাশাপাশি একটি নিয়মিত মালদহ-শিলিগুড়ি পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার রাতেও কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে ছ'টি অতিরিক্ত বাস চালানো হয়েছিল ।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার পথে মোট 18টি বাস চালানো হচ্ছে, যার মধ্যে 12টি অতিরিক্ত । দুর্গাপুর-বালুরঘাট রুটে দু'টি এবং কলকাতা-বালুরঘাট রুটে দু'টি অতিরিক্ত বাস চালানো হয়েছে । মালদা-কলকাতা রুটেও পাঁচটি বাস পরিষেবা রাখা হয়েছে ।

TRAINS CANCEL
একাধিক ট্রেন বাতিল (ইটিভি ভারত)

শুধু দিনের পরিষেবা নয়, সন্ধেতেও বিশেষ বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে । উত্তরবঙ্গগামী যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কলকাতার নিউ এসপ্ল্যানেড বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি বাস টার্মিনাস পর্যন্ত বিশেষ বাস ছাড়বে বিকেল 5টা 30, 6টা 30, 7টা 30, রাত 8টা 30, 9টা এবং 9টা 30 মিনিটে ।

শিলিগুড়িতেও বাড়ানো হচ্ছে বাস পরিষেবা । ফরাক্কার পরিস্থিতির জেরে ট্রেন চলাচলে বিঘ্নের কথা মাথায় রেখে শুক্রবার সন্ধে 7টা থেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু করা হবে । প্রথম পর্যায়ে 40টি অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।

এই পরিষেবা চালুর সময় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে উপস্থিত থাকার কথা শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের । পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে । দফতরের বক্তব্য, ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কারণে যাত্রীদের যে অসুবিধা তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত কমাতেই এই জরুরি ব্যবস্থা ।

এনজেপি স্টেশনে আটকে পড়া কলকাতার বাসিন্দা রিন্টু ঘোষ বলেন, "সকাল থেকেই এখানে আছি । প্রথমে দেখাচ্ছিল ট্রেন তিনটে পর্যন্ত চলবে । পরে ঘোষণা হল ট্রেন বাতিল । ফরাক্কায় লাইনে সমস্যা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । খুব সমস্যায় পড়েছি । এ বার দেখি বিমানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না ।"

শতাব্দী এক্সপ্রেসের যাত্রী বর্ধমানের বাসিন্দা রাহুল দাস বলেন, "প্রথমে মেসেজে জানানো হয়েছিল ট্রেন দেরিতে চলবে । তিনটের সময়ের কথা বলা হয়েছিল । তার পরেই জানতে পারি ট্রেন বাতিল হয়েছে । এখন বাসে যেতে হবে ।" দিঘায় যাওয়ার কথা ছিল পিঙ্কু নন্দীর । তাঁর কথায়, "উত্তরবঙ্গ ট্রেনে টিকিট ছিল । আগামিকাল দিঘায় মিটিং রয়েছে । শেষ পর্যন্ত শুনলাম ট্রেন বাতিল । স্টেট বাসের টিকিটের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু সব ফুল । এখন প্রাইভেট বাস দেখতে হবে । ভাড়া বাড়লেও যেতে তো হবেই ।"

তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের যাত্রী রতন পালও নিশ্চিত নন কখন বাড়ি ফিরতে পারবেন । তিনি বলেন, "শুনছি ট্রেন সাড়ে ছ'টা-সাতটার সময় ছাড়তে পারে । আবার বাতিলও হতে পারে । কাউন্টার থেকেও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না । বাসে যাওয়ার কথা ভাবছি । কিন্তু টিকিট পাব কি না, সেটাই সমস্যা ।"

এদিকে, বেসরকারি বাসেও বাড়ছে চাপ । বাস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সন্তোষ শাহ বলেন, "নিয়মিত যে বাসগুলি চলে, সেগুলির বুকিং প্রায় ফুল । হাতে থাকা অতিরিক্ত বাসগুলিও চালানোর চেষ্টা করছি । অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে, যাতে পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের সমস্যা যতটা সম্ভব কমানো যায় ।"

তবে যাত্রীদের অভিযোগ, টিকিটের চাহিদার সুযোগ নিয়ে কোথাও কোথাও বেসরকারি বাসে অস্বাভাবিক ভাড়া চাওয়া হচ্ছে । পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং বেসরকারি বাস অপারেটরদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যাতে যাত্রীদের কাছ থেকে কোনও ভাবেই অযৌক্তিক ভাড়া নেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজন হলে যাত্রী পরিষেবা বাড়াতে বেসরকারি বাসও জরুরি ভিত্তিতে রিকুইজিশন করা হতে পারে ।

যাত্রীদের চাপ অনুযায়ী আরও বাস চালানোর জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (NBSTC) এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (SBSTC)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পরিবহণ দফতরও । এ দিকে, রেললাইনে ধস সরিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে বলে রেল সূত্রে খবর । তবে কবে পুরোপুরি ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

ফলে আপাতত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের ছবিটা এমন - ফরাক্কায় ধসের জেরে রেললাইন বিপর্যস্ত, স্টেশনে বাতিল ট্রেনের যাত্রী, আর বাস টার্মিনাসে টিকিটের জন্য হাহাকার । সেই ভিড় সামাল দিতে এ বার রেলের বিকল্প হিসেবে রাস্তায় নামছে অতিরিক্ত বাস । রেল কবে ফিরবে ছন্দে, তার উত্তর এখনও নেই । ততদিন উত্তর-দক্ষিণ যাত্রার ভরসা বাসই ।

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BUS TICKETS SHORT SUPPLY
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ট্রেন বাতিল বাসের টিকিটেও হাহাকার
TRAINS CANCEL

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