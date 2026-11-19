আকভানে বাতিল একাধিক ট্রেন, দেরিতে ছাড়বে ফলকনুমা ও ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস
South Coast Railway on Cyclone Akvan: যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সাউথ কোস্ট রেলওয়ের তরফে বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
Published : November 19, 2026 at 4:24 PM IST
হাওড়া, 19 নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভান । এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে রেললাইনে জল জমা বা গাছ ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে দক্ষিণ উপকূল রেলওয়ে (সাউথ কোস্ট রেলওয়ে) ।
যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার (19 নভেম্বর) বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং দু'দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস ।
রেল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কারণে যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই ট্রেনগুলোর সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ ও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
19 নভেম্বর সময় বদল হওয়া ট্রেনগুলির তালিকা
বৃহস্পতিবার যে তিনটি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার নতুন সময়সূচি -
• চারলাপল্লি-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস (18046): ট্রেনটির নির্ধারিত ছাড়ার সময় ছিল সকাল 8টা 40 মিনিট । পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, এটি 7 ঘণ্টা দেরিতে অর্থাৎ, বিকেল 3টে 40 মিনিটে যাত্রা শুরু করবে ।
• সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া ফলকনুমা এক্সপ্রেস (12704): বিকেল 3টে 55 মিনিটের পরিবর্তে ট্রেনটি 2 ঘণ্টা পিছিয়ে বিকেল 5টা 55 মিনিটে ছাড়বে ।
• এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মুজফ্ফরপুর এক্সপ্রেস (15227): রাত 12টা 30 মিনিটের বদলে ট্রেনটি 8 ঘণ্টা দেরিতে সকাল 8টা 30 মিনিটে যাত্রা শুরু করবে ।
বাতিল হওয়া ট্রেন
সময়সূচি বদলের পাশাপাশি বিশাখাপত্তনম-কিরান্ডুল রুটে ট্রেন চলাচল দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে । রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, 18515 বিশাখাপত্তনম-কিরান্ডুল এক্সপ্রেস এবং 18516 কিরান্ডুল-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস—এই দুটি ট্রেন 19 ও 20 নভেম্বর সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে । এই ট্রেনগুলিতে যাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে, তাঁদের বিকল্প পথে যাতায়াতের পরামর্শ দিয়েছে রেল ।
যাত্রীদের প্রতি রেলের পরামর্শ
রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, আবহাওয়ার অবনতি হলে আগামী দিনে আরও কিছু ট্রেনের সময় বদল বা পরিষেবা বাতিল হতে পারে । তাই যাত্রীদের পুরনো টিকিটে লেখা সময়ের ওপর ভরসা না করে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে এনটিইএস (NTES) অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে ট্রেনের লাইভ স্ট্যাটাস দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে । এছাড়া রেলের হেল্পলাইন নম্বর 139-এ ফোন করে বা স্টেশনের ঘোষণা শুনে সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।