নারীশক্তিকে জাগাতে আসানসোলে চার হাজার বছরের প্রাচীন মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ
Kalaripayattu Training: মহিলাদের 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' রূপ দিতে আসানসোলে বিশাল কর্মযজ্ঞ ৷ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST
আসানসোল, 13 অক্টোবর: নারীশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা ৷ অশুভ শক্তিকে পায়ের তলায় পিষে শুভ শক্তির জয় এসেছিল এক মহিলার হাত ধরেই ৷ সেই মহিলাদেরই 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' রূপ দিতে আসানসোলে চলছে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ ৷ জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় মার্শাল আর্ট কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই 200 জনেরও বেশি ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ পেয়েছে । সৌজন্যে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ।
প্রায় চার হাজার বছর আগেকার মার্শাল আর্ট কালারিপায়াত্তু । প্রাচীন এই মার্শাল আর্ট থেকেই ক্যারাটে, জুডো, কুংফুর মতো মার্শাল আর্টের জন্ম বলে দাবি এই ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত বর্তমান ধারকদের । একদিকে রাস্তাঘাটে কোনও বিপদে পড়লে নিজের আত্মরক্ষা, অন্যদিকে সুস্থ, নীরোগ জীবন এবং মানসিক ভাবেও সতেজ রাখে এই প্রাচীন মার্শাল আর্ট । কেরলে এখনও এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে । আর সেই কেরল থেকেই কালারিপায়াত্তুর বিশেষ প্রশিক্ষকদের নিয়ে এসে শুরু হয়েছে আসানসোলের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ।
একদিকে আসানসোল গার্লস কলেজের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । অন্যদিকে আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই মার্শাল আর্টের এক বিরাট ওয়ার্কশপও অনুষ্ঠিত হয়েছে । বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় 200 ছাত্রী এই কর্মশালায় যোগ দেয় । আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই বিনামূল্যে হয় এই কর্মশালা ।
কী এই কালারিপায়াত্তু
কেরল থেকে আসা প্রশিক্ষক অজিত কুমার বলেন, "কালারিপায়াত্তু হল ভারতের কেরল রাজ্যের প্রাচীন এক ধরনের মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধকলা । একে বিশ্বের প্রাচীনতম যুদ্ধকলাগুলির অন্যতম বলে মনে করা হয় । এই যুদ্ধকলা প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো ।"
তিনি জানান, 'কালারি’ শব্দের অর্থ প্রশিক্ষণক্ষেত্র এবং ‘পায়াত্তু’-র অর্থ অনুশীলন বা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ । শরীরের নমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা, আত্মরক্ষা এবং শারীরিক শক্তি বাড়ানোর কৌশল শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে । হাতের, পায়ের বিভিন্ন কৌশল শেখানোর পাশাপাশি লাঠি, তলোয়ার, ঢাল এবং বিশেষ ধরনের নমনীয় তলোয়ার উরুমি ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় । এছাড়াও হাত-পা দিয়ে আক্রমণ, আত্মরক্ষা, লাফ, কিক এবং বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয় । এর ফলে নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ।
আসানসোল গার্লস কলেজে ক্যাম্প
আসানসোল গার্লস কলেজে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই কালারিপায়াত্তু যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । ছাত্রীরা এক মাসে বেশ অনেকটা কৌশলই আয়ত্ব করতে ফেলেছে । এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ।
তিনি বলেন, "বর্তমান সময়ে মেয়েরা রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করে । ফলে তাদের নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় । বহু খারাপ মানসিকতার মানুষ তাদেরকে অযথা বিরক্ত করতে পারে । আর তাই আত্মরক্ষার জন্য এই বিশেষ মার্শাল আর্ট শিখে রাখা প্রয়োজন ।"
তিনি আরও জানান, "আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই কলেজে এই মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে এবং তা চলছে । ছাত্রীরাও বিশেষভাবে উৎসাহিত হচ্ছে এই মার্শাল আর্ট শিখতে এবং তাদের আরও উৎসাহিত করতে বারে বারেই এই মার্শাল আর্টের প্রদর্শনী করা হচ্ছে কলেজে । কেরল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষকরা এসে এই প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন ৷"
ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ শিবির
গার্লস কলেজের ছাত্রীদের এই উৎসাহ দেখে এবার দুর্গাপুজোর আগে কালারিপায়াত্তুর টানা শিবির অনুষ্ঠিত হল আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে । বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আসানসোলের সমস্ত স্কুল থেকে প্রায় 200 ছাত্রী এই শিবির অংশ নেয় । সাতদিন ধরে এই শিবির চলে । এই শিবিরে বিভিন্ন আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হয় । এই শিবির লাগাতার চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ।
তিনি বলেন, "সমাজে এখনও অসুর শক্তি রয়েছে এবং এই অসুর শক্তিকে নিধন করতে দুর্গা প্রয়োজন । আর তাই এই কালারিপায়াত্তুর মতো বিশেষ মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন । আসানসোলের সমস্ত নারীকে আমি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে চাইছি আমি ।"
তিনি আরও বলেন, "কালারিপায়াত্তু চার হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় প্রাচীন যুদ্ধ শৈলী । বিনামূল্যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রীদের এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আগামী দিনেও করা হবে । নারীরা যতদিন চাইবে ততদিন আমি এই প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাব আসানসোলে । কেরল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষকরা এসেই এই যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ দেবেন ।"
সাতদিন প্রশিক্ষণ নিয়েই আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে ছাত্রীদের গলায় । এক ছাত্রী নন্দিনী মণ্ডলের কথায়, "আগে রাস্তাঘাটে চলাচল করতে ভয় পেতাম । এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমার আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । এখন আর আমার ভয় লাগবে না রাস্তাঘাটে বেরোতে । আমি জানি, আমি আত্মরক্ষা নিজেই করতে পারব ।"
অন্য আরেক ছাত্রী মল্লিকা দুবে বলে, "এই মার্শাল আর্ট একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, তেমনই তার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্যও আমাদের অনেক সহায়তা করছে । এই শিবিরে এসে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি । একদিকে যেমন আত্মরক্ষার বিষয়টি নিয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, তার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও অনেক সুস্থ বোধ করছি ।"