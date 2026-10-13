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নারীশক্তিকে জাগাতে আসানসোলে চার হাজার বছরের প্রাচীন মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ

Kalaripayattu Training: মহিলাদের 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' রূপ দিতে আসানসোলে বিশাল কর্মযজ্ঞ ৷ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Kalaripayattu
ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST

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আসানসোল, 13 অক্টোবর: নারীশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা ৷ অশুভ শক্তিকে পায়ের তলায় পিষে শুভ শক্তির জয় এসেছিল এক মহিলার হাত ধরেই ৷ সেই মহিলাদেরই 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' রূপ দিতে আসানসোলে চলছে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ ৷ জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় মার্শাল আর্ট কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই 200 জনেরও বেশি ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ পেয়েছে । সৌজন্যে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ।

প্রায় চার হাজার বছর আগেকার মার্শাল আর্ট কালারিপায়াত্তু । প্রাচীন এই মার্শাল আর্ট থেকেই ক্যারাটে, জুডো, কুংফুর মতো মার্শাল আর্টের জন্ম বলে দাবি এই ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত বর্তমান ধারকদের । একদিকে রাস্তাঘাটে কোনও বিপদে পড়লে নিজের আত্মরক্ষা, অন্যদিকে সুস্থ, নীরোগ জীবন এবং মানসিক ভাবেও সতেজ রাখে এই প্রাচীন মার্শাল আর্ট । কেরলে এখনও এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে । আর সেই কেরল থেকেই কালারিপায়াত্তুর বিশেষ প্রশিক্ষকদের নিয়ে এসে শুরু হয়েছে আসানসোলের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ।

আসানসোলে চার হাজার বছরের প্রাচীন মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ (ইটিভি ভারত)

একদিকে আসানসোল গার্লস কলেজের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । অন্যদিকে আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই মার্শাল আর্টের এক বিরাট ওয়ার্কশপও অনুষ্ঠিত হয়েছে । বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় 200 ছাত্রী এই কর্মশালায় যোগ দেয় । আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই বিনামূল্যে হয় এই কর্মশালা ।

Kalaripayattu
এটি প্রাচীন এক ধরনের মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধকলা (ইটিভি ভারত)

কী এই কালারিপায়াত্তু

কেরল থেকে আসা প্রশিক্ষক অজিত কুমার বলেন, "কালারিপায়াত্তু হল ভারতের কেরল রাজ্যের প্রাচীন এক ধরনের মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধকলা । একে বিশ্বের প্রাচীনতম যুদ্ধকলাগুলির অন্যতম বলে মনে করা হয় । এই যুদ্ধকলা প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো ।"

Kalaripayattu
আসানসোলে কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ (ইটিভি ভারত)

তিনি জানান, 'কালারি’ শব্দের অর্থ প্রশিক্ষণক্ষেত্র এবং ‘পায়াত্তু’-র অর্থ অনুশীলন বা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ । শরীরের নমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা, আত্মরক্ষা এবং শারীরিক শক্তি বাড়ানোর কৌশল শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে । হাতের, পায়ের বিভিন্ন কৌশল শেখানোর পাশাপাশি লাঠি, তলোয়ার, ঢাল এবং বিশেষ ধরনের নমনীয় তলোয়ার উরুমি ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় । এছাড়াও হাত-পা দিয়ে আক্রমণ, আত্মরক্ষা, লাফ, কিক এবং বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয় । এর ফলে নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ।

Kalaripayattu
নারীশক্তিকে জাগাতে উদ্যোগ (ইটিভি ভারত)

আসানসোল গার্লস কলেজে ক্যাম্প

আসানসোল গার্লস কলেজে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই কালারিপায়াত্তু যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । ছাত্রীরা এক মাসে বেশ অনেকটা কৌশলই আয়ত্ব করতে ফেলেছে । এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ।

Kalaripayattu
কেরল থেকে এসেছেন প্রশিক্ষক (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "বর্তমান সময়ে মেয়েরা রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করে । ফলে তাদের নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় । বহু খারাপ মানসিকতার মানুষ তাদেরকে অযথা বিরক্ত করতে পারে । আর তাই আত্মরক্ষার জন্য এই বিশেষ মার্শাল আর্ট শিখে রাখা প্রয়োজন ।"

তিনি আরও জানান, "আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই কলেজে এই মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে এবং তা চলছে । ছাত্রীরাও বিশেষভাবে উৎসাহিত হচ্ছে এই মার্শাল আর্ট শিখতে এবং তাদের আরও উৎসাহিত করতে বারে বারেই এই মার্শাল আর্টের প্রদর্শনী করা হচ্ছে কলেজে । কেরল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষকরা এসে এই প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন ৷"

Kalaripayattu
আসানসোলের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ চলছে (ইটিভি ভারত)

ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ শিবির

গার্লস কলেজের ছাত্রীদের এই উৎসাহ দেখে এবার দুর্গাপুজোর আগে কালারিপায়াত্তুর টানা শিবির অনুষ্ঠিত হল আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে । বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আসানসোলের সমস্ত স্কুল থেকে প্রায় 200 ছাত্রী এই শিবির অংশ নেয় । সাতদিন ধরে এই শিবির চলে । এই শিবিরে বিভিন্ন আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হয় । এই শিবির লাগাতার চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ।

Kalaripayattu
আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কর্মশালা (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "সমাজে এখনও অসুর শক্তি রয়েছে এবং এই অসুর শক্তিকে নিধন করতে দুর্গা প্রয়োজন । আর তাই এই কালারিপায়াত্তুর মতো বিশেষ মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন । আসানসোলের সমস্ত নারীকে আমি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে চাইছি আমি ।"

তিনি আরও বলেন, "কালারিপায়াত্তু চার হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় প্রাচীন যুদ্ধ শৈলী । বিনামূল্যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রীদের এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আগামী দিনেও করা হবে । নারীরা যতদিন চাইবে ততদিন আমি এই প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাব আসানসোলে । কেরল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষকরা এসেই এই যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ দেবেন ।"

Kalaripayattu
এটি প্রাচীন এক ধরনের মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধকলা (ইটিভি ভারত)

সাতদিন প্রশিক্ষণ নিয়েই আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে ছাত্রীদের গলায় । এক ছাত্রী নন্দিনী মণ্ডলের কথায়, "আগে রাস্তাঘাটে চলাচল করতে ভয় পেতাম । এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমার আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । এখন আর আমার ভয় লাগবে না রাস্তাঘাটে বেরোতে । আমি জানি, আমি আত্মরক্ষা নিজেই করতে পারব ।"

অন্য আরেক ছাত্রী মল্লিকা দুবে বলে, "এই মার্শাল আর্ট একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, তেমনই তার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্যও আমাদের অনেক সহায়তা করছে । এই শিবিরে এসে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি । একদিকে যেমন আত্মরক্ষার বিষয়টি নিয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, তার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও অনেক সুস্থ বোধ করছি ।"

TAGGED:

MARTIAL ART
EMPOWER WOMEN
কালারিপায়াত্তু
মার্শাল আর্ট
KALARIPAYATTU TRAINING

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